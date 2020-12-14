Садыр Жапаров - потомок ханов? Кто бы сомневался... (дети гор)

00:30 16.12.2020

"Ничего личного, только факты". Пояснения историка о предках Жапарова

14 декабря 2020 - Мария Стрельцова



"Ничего личного, только факты". Пояснения историка о предках Жапарова



Садыр Жапаров - потомок ханов? Новые архивные находки 14

Статья историка и журналиста Кыяса Молдокасымова о происхождении предков Садыра Жапарова, опубликованная на нашем сайте VB.KG "Садыр Жапаров - потомок ханов? Новые архивные находки", вызвала живой интерес у кыргызстанцев, а обсуждения в соцсетях не утихают по сей день.



Кыргызы испокон веков придают большое значение своей родословной, информации о жизни отцов и более далеких предков, своему происхождению ("санжыра").



Историк Кыяс Молдокасымов рассказал, что он "не санжырачы, а как историк опирается только на исторические факты".



"Я исследую архивные материалы об исторических личностях - кыргызах. У меня еще много документов хранятся. Я уточняю в исторических документах, действительно ли был в реальности такой человек, о котором говорят в санжыра. Я нашел информацию о предках Садыра Жапарова еще в июле 2015 года, но тогда не опубликовал, но, когда отдельные люди пытались назвать его уйгуром, мне пришлось внести уточнения", - заявил Молдокасымов в интервью.



По словам Молдокасымова, исторически самый известный из прадедов Садыра Жапарова, из рода Бугу - манап Бирназар-бий, по словам русского этнографа Аристова, упоминался в российском журнале "Семипалатинские областные ведомости" в 1890-х году.



Отметим, не так давно сам кандидат в президенты Садыр Жапаров разместил на своей странице в Фейсбук информацию о своей родословной.



"Поспрашивать, так мы все окажемся родственниками", - написал он.



Отцы и деды Садыра Жапаров по отцовской линии:



1. Нуркожо



2. Мусталый



3. Жапар



4. Кочкун



5. Солтонкул



6. Алыбай



7. Бирназар



8. Алдаш



9. Белек



10. Жамангул



11. Алсеит



12. Мырзакулмырза



13. Орозбак



14. Сарыбагыш



15. Тагай



16. Агуул



17. Долонбий

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Садыр Жапаров - потомок ханов? Новые архивные находки

01 декабря 2020 Мария Стрельцова



Садыр Жапаров - потомок ханов? Новые архивные находки



Известный историк, ученый, журналист-публицист Кыяс Молдокасымов поделился новыми архивными документами, где упоминается родословная Садыра Жапарова.



Как сообщил VB.KG сам ученый, 30 июля 2015 года, в Центральном государственном архиве Казахстана в Алматы, он наткнулся на документы о Солтонкуле Алибай уулу.



В этом документе сказано об управлении племен бугу и саяк на Иссык-Куле, а также назначениях первых волостных управляющих. Среди них есть документ, подтверждающий, что в 1865 году Султанкул бин Алибай был первым болушем.



- Садыр Жапаров сидел в тюрьме, когда я нашел эту информацию в архивах Алматы и взял копию. Меня об этом никто не просил, они необходимы для истории. У меня на руках есть копии этих документов. Пятая из них - это печать Солтонкула Болуша - Султанкул бин Алибая. Более подробную информацию о сыне Солтонкула Кочкуне и его сыне Жапаре можно найти в архивах Алматы. Но я до них еще не дошел. Его дед Жапар бежал в Китай в 1916 году во время восстания Уркун, и умер в 1917 году. Дед Садыра Жапарова, Мусталы (1900-1988), также испытал все тяжести тех времен.



Родословная Садыра Жапарова подробно описана его отцом Мусталы уулу Нургожо ажы в своей книге "Кыргыздын сыры санжыра".



Из истории известно, что сын Жамангул Баатыра Белек с помощью Бору Батыра из племени Конурат в конце XVII века стал ханом иссыккульского народа. Говорится, что сын Белека Алдаш был бием. В свое время российской прессе также сообщалось, что сын Алдаша – Бирназар был бием.



"Исторически самый известный из прадедов Садыра Жапарова, из рода Бугу - манап Бирназар-бий, по словам русского этнографа Аристова, упоминался в российском журнале "Семипалатинские областные ведомости" в 1890-х году", - рассказал Молдокасымов.



Аристов описал встречу капитана Андреева, тоже русского путешественника, с манапами рода Бугу, которая состоялась в 1785 году: "(мы встретились" бугунский волось со старшиной Бирназар-бием... Этот Бирназар бий должен быть тот самый, который, который, по преданияем, слышанным г.фон Греном (1877) привел богунцев (бугу) на Иссык Куль из ферганы после падение цзцнгаров (жунгар)" (орфография сохранена).



- Капитан Андреев дал сравнительную характеристику Бирназар бию, как старшина волости. На самом деле на тот период иссыккульские бугинцы еще не входили в состав России. Не было глав волостей - были главы народа. (Материал из Википедии: бек, бий - тюркский титул и звание, военное и административное, идущее первоначально от общетюркского титула bək - вождь).



Прадед Садыра Жапарова Бирназар был бием, многодетным человеком, имел большой авторитет. Когда Бирназар Бий скончался, его родственники похоронили его на юге, по одним данным - в легендарном Арсланбапе, по другим - в мавзолее Азрет Аюба в Джалал-Абаде. Сын Бирназара - Алыбай, сын Алыбая Солтонкул, о котором говорится в начале статьи.