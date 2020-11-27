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Таласская битва. Как арабы и тюрки разбили китайцев (история)
00:58 16.12.2020

contact@islamnews.ru
27 ноября 2020

Это было в 8 веке: армия халифата Аббасидов вошла на территорию Средней Азии и установила контроль над древними городами Самаркандом и Согдом. Однако после этого она натолкнулась на встречное движение армии Китайской империи. Китай в те времена (их еще называют эпохой Тан) переживал период расцвета и завоевывал обширные территории на Западе и на Востоке. Китайцы дошли до Средней Азии и включили в свои владения часть Ферганской долины. Теперь на реке Талас (стык современных приграничных территорий Казахстана и Кыргызстана) им пришлось столкнуться с армией халифата.

Поднебесная империя стремились подчинить себе местные тюркские племена карлуков, которых они, как и других тюрков, называли варварами и относились к ним соответственно. Это не сулило степным кочевникам, привыкшим к вольной жизни, ничего хорошего. Знаменита китайская бюрократия знала десятки способов, как выжимать налоги и наказывать непокорных, а войско из наемников не останавливалось ни перед каким насилием и не чтило степного кодекса чести тюрков, убивая пленных. Изощренные в интригах китайцы обманом выманивали непокорных вождей тюрков в Китай и там казнили их. Более того, подкупив тюркских ханов Китай стал переселять тюрков на свою территорию. Со своей стороны, арабы не требовали от кочевников ничего кроме уплаты налога и предлагали принять ислам. Для понимания тюрков-тенгрианцев эта религия была доступнее, чем буддизм, который в империи Тан имел очень сильные позиции.

В 749 году китайский полководец Гао Сньяжи взял Ташкент и казнил его правителя Мохэду из рода западно-тюркских каганов. Его сын обратился к аббасидскому наместнику Абу Муслиму с просьбой о помощи и тот предоставил в его распоряжение отряд конницы под командой Зияда ибн Салиха. К нему присоединились отряды тюрков-карлуков, прежде враждовавших с арабами.

Сражение состоялось в июле 751 года и приняло поистине эпический размах. Сведения об этой битве сохранились в китайском сочинении Тан-шу, рассказывающим об истории Китая эпохи Тан, и в нескольких арабских источниках: сочинении Ибн аль-Асира, сообщениях арабских историков ас-Саалиби и ибн Тайфура, а также исторической части энциклопедии Мутаххара аль-Макдиси. Согласно данным, содержащимся в них, можно примерно реконструировать события этой битвы.

Количество участников битвы колебалось в пределах 40-100 тысяч с обоих сторон. Она продолжалась пять дней, в течение которых арабы и их союзники-тюрки вновь и вновь атаковали китайскую армию, буквально "отгрызая" от нее часть за частью. Китайские наемники держались до тех пор пока им в тыл не ударили тюрки-карлуки. Войско охватила паника и оно ударились в бегство, преследуемое противником. По данным арабских источников, было убито до 50 тысяч китайских солдат и еще 20 тысяч взято в плен. Современные историки считают эти данные сильно завышенными и уменьшают их в несколько раз.

Тем не менее значение Таласской битвы трудно переоценить: продвижение китайцев в Среднюю Азию тогда было надолго остановлено (по оценкам некоторых историков на 1000 лет). Ислам стал быстро распространяться на ее территории. Тюрки в подавляющем большинстве стали мусульманами и в дальнейшем история этого региона была непосредственно связана с исламской цивилизацией. Империя Тан была значительно ослаблена и вскоре в ней началась гражданская война. Китайцам стало не до тюрок и они принялись активно создавать свои государства. Именно в это время берет свое начало Уйгурский каганат и начинается история Восточного Туркестана. Кроме этого среди пленных оказались мастера по изготовлению бумаги и шелка. Китайцы ревностно хранили секреты их изготовления, но с тех пор они стали достоянием сначала мусульман и арабов, а затем через них и европейцев.

Со своей стороны китайцы также придают этой битве особое значение, заявляя о том, что им удалось предотвратить "продвижение арабов на восток". Таким образом Таласская битва стала своего рода цивилизационным водоразделом между миром ислама и Китаем, и это положение в общем и целом сохраняется до сих пор.

Источник - islamnews.ru
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