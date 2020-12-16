Вышел труд И.Матвеева "Сирия в конфликте"

01:10 16.12.2020

Матвеев Игорь Александрович



Сирия в конфликте



Ответственный редактор: Кузнецов Василий Александрович

Институт востоковедения РАН

Москва, 2020, 496 стр.

ISBN: 978-5-907384-03-3



Книга ученого-арабиста И.А. Матвеева посвящена вооруженному конфликту в Сирии, который стал подлинной трагедией XXI века и новейшей истории.



Дается авторская периодизация конфликта, рассматриваются место Сирии в региональной системе международных отношений, социальные пружины конфликта, его последствия, уроки и перспективы урегулирования, роль внешних акторов.



В работе использован широкий круг российских и зарубежных источников и материалы полевых исследований, проводившихся автором в период его работы в Сирии в качестве дипломата.



Книга рассчитана на специалистов и широкую аудиторию читателей, интересующихся историей Сирии, стран Ближнего Востока и международными отношениями.