|Вышел труд И.Матвеева "Сирия в конфликте"
01:10 16.12.2020
Матвеев Игорь Александрович
Сирия в конфликте
Ответственный редактор: Кузнецов Василий Александрович
Институт востоковедения РАН
Москва, 2020, 496 стр.
ISBN: 978-5-907384-03-3
Книга ученого-арабиста И.А. Матвеева посвящена вооруженному конфликту в Сирии, который стал подлинной трагедией XXI века и новейшей истории.
Дается авторская периодизация конфликта, рассматриваются место Сирии в региональной системе международных отношений, социальные пружины конфликта, его последствия, уроки и перспективы урегулирования, роль внешних акторов.
В работе использован широкий круг российских и зарубежных источников и материалы полевых исследований, проводившихся автором в период его работы в Сирии в качестве дипломата.
Книга рассчитана на специалистов и широкую аудиторию читателей, интересующихся историей Сирии, стран Ближнего Востока и международными отношениями.