 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вышел труд И.Матвеева Сирия в конфликте Вышел труд И.Матвеева "Сирия в конфликте"
01:10 16.12.2020

Матвеев Игорь Александрович

Сирия в конфликте

Ответственный редактор: Кузнецов Василий Александрович
Институт востоковедения РАН
Москва, 2020, 496 стр.
ISBN: 978-5-907384-03-3

Книга ученого-арабиста И.А. Матвеева посвящена вооруженному конфликту в Сирии, который стал подлинной трагедией XXI века и новейшей истории.

Дается авторская периодизация конфликта, рассматриваются место Сирии в региональной системе международных отношений, социальные пружины конфликта, его последствия, уроки и перспективы урегулирования, роль внешних акторов.

В работе использован широкий круг российских и зарубежных источников и материалы полевых исследований, проводившихся автором в период его работы в Сирии в качестве дипломата.

Книга рассчитана на специалистов и широкую аудиторию читателей, интересующихся историей Сирии, стран Ближнего Востока и международными отношениями.

Источник - Институт Востоковедения РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608070200
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