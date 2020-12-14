Кто сменит Меркель во главе Германии - Лашет, Мерц или Ретген?

01:45 16.12.2020 Отвечая на этот вопрос, автор со знанием дела характеризует трех уже объявленных кандидатов и еще двоих из числа тех, кого называют темными лошадками. И он не сомневается, что ни один из этих пяти не собирается организовывать восстание против "Мутти" и ее наследия.



Project Syndicate (США): кто станет преемником Меркель?



Европа перед выбором



Йозеф Йоффе (Josef Joffe)



Гамбург - В общей сложности уже 50 лет партия немецкого канцлера Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС) - правит Федеративной Республикой Германия, основанной 71 год назад. Когда осенью будущего года Меркель выйдет в отставку (проработав канцлером 16 лет), логично предположить, что ее преемником станет еще один христианский демократ. Кто это будет?



В ближайшие недели ХДС проведет свой 33-й съезд и выберет нового лидера. Кто бы им ни стал, этот человек, скорее всего, будет кандидатом ХДС на пост канцлера после отставки Меркель, и можно почти не сомневаться, что ХДС выиграет на ближайших всеобщих выборах в сентябре 2021 года и затем возглавит процесс формирования нового правительства.



Имена трех мужчин, которые претендуют на лидерство в партии, не очень широко известны за рубежом. Первый из них (в алфавитном порядке) - Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия; он уже давно считается "рабочей лошадкой" партии, а размеры его харизмы не соответствуют размерам его компетентности.



Следующий в списке - Фридрих Мерц. Он возглавлял фракцию ХДС в Бундестаге два десятилетия назад, пока его не подвинула Меркель, готовившая собственное восхождение к вершинам власти. Поработав в частом секторе, где он заработал кучу денег, Мерц теперь стремится вернуться в политику.



Третий претендент - Норберт Реттген, председатель комитета Бундестага по иностранным делам. Некоторое время он работал министром по охране окружающей среды в правительстве Меркель, но потом она уволила бывшего любимчика.



Лашет - это негласный фаворит Меркель, хотя бы по той причине, что у двух других кандидатов есть неурегулированные счета с "Мутти" ("Мамочкой"), чей путь к власти усыпан "трупами" соперников, оказавшихся не слишком "стальными". Из-за пандемии сovid-19 мы пока не знаем, когда и как ХДС решит избрать нового лидера. Но физическим будет съезд партии или виртуальным, она уже в ближайшее время должна назначить точную дату этого съезда, который пройдет где-то в середине января.



Реального фаворита нет. По данным недавнего опроса, Мерца поддерживают 27%, но его рейтинг снижается. Реттинген получил 16%, добившись небольшого роста. Лашет отстает от обоих, а 21% респондентов выбрали ответ "Ни один из вышеупомянутых", что усиливает состояние неопределенности.



Есть очевидной вопрос: что именно отстаивает каждый из кандидатов? Но на него непросто ответить в такой скучной (что, наверное, даже к лучшему), центристской политической системе. Немецкие крайне левые и крайне правые вместе могут претендовать лишь примерно на 20% голосов. Большинство избирателей голосуют за крупнейшие партии (в первую очередь ХДС), которые работают как супермаркеты, предлагая каждому всего понемногу, без сюрпризов или сбоев.



В первой половине XX века - от кайзера Вильгельма II до фюрера - Германия была самой "интересной" страной в мире. Внутри это был политический вулкан, а для соседей - смертельно опасная угроза. В результате двух катастрофических мировых войн эта страна стала сегодня агрессивной как ленивец, а ее политическая жизнь колеблется между стабильностью и степенностью.



И поэтому "конкурс красоты" в ХДС совершенно не похож на американские горки президентских праймериз Демократической партии в США в этом году, когда сенаторы Берни Сандерс (штат Вермонт) и Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) выступали за жесткий левый курс. И у Германии нет на сцене Дональда Трампа. Политическая жизнь страны - это "континуитет uber alles".



Именно поэтому Лашет опирается на свой опыт работы премьер-министром самой густонаселенной земли Германии - это преимущество, которого нет у Мерца и Реттгена. Можно сказать, что его негласный девиз "еще четыре года меркелизма": никаких внезапных поворотов во внутренней или внешней политике.



Мерц, который начал избирательную кампанию с правого фланга ХДС (больше атлантизма и свободной рыночной экономики), тщательно балансирует свои шаги. Он также не хочет "никаких разрывов", но при этом считает, что Германия "слишком сильно замедлилась", объединяя таким образом два подхода сразу.



Реттген, самый молодой из этой троицы, говорит наиболее смело. Козыряя своей репутацией внешнеполитического эксперта, он выступает за более жесткую политику в отношении России и Китая, чем два других кандидата. Но внимание: под его руководством не будет "ни полного континуитета, ни разрыва" с эпохой Меркель.



Стабильность - таким будет и дальше название немецкой политической игры. Здесь нет такого же крайне правого лидера, как Марин Ле Пен во Франции или Маттео Сальвини в Италии, или такого же радикального левака, как британский Дежереми Корбин, бывший лидер Лейбористской партии. В то время как США и Великобританией управляют фактически две партии, Германией, как и большинством стран континентальной Европы, управляют многопартийные коалиции, которые не меняются радикальным образом после каждых выборов.



Кто бы ни выиграл в январском забеге ХДС (и стал канцлером в сентябре), этот человек должен будет управлять в тандеме с другой партией - или даже с двумя другими партиями. Благодаря пандемии, которая усилила поддержку действующей власти, ХДС и ее братская баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС), вероятно, получат примерно 35% голосов. "Зеленые", с их чуть более левыми взглядами, могут получить около 20%, что сделает их естественным партнером по коалиции для ХДС/ХСС.



Подобный баланс сил предвещает континуитет, и это не особенно вдохновляет. Мы, в прессе, наверное, вскоре будем скучать по Трампу, который - при всех своих ужасающих недостатках - лучше всех мировых лидеров развлекал публику в XXI веке. Однако в нынешние трудные времена, когда сovid-19 еще не побежден, а экономика продолжает тонуть, медлительный центризм - это далеко не худший результат для ключевой страны Европы.



Помимо трех уже объявленных претендентов на пост лидера ХДС, есть еще две темные лошадки, которые отклонились от традиционного пути (сначала избрание председателем, а затем выдвижение кандидатуры в канцлеры) и выбрали тактику выжидания. Не исключено, что партии наскучит трио Лашет-Мерц-Реттген, и она захочет такого человека, который ежедневно появляется на глазах у публики. Один из них - министр здравоохранения Йенс Шпан, политик-трудоголик, который благодаря сovid-19 постоянно оказывается в новостях. Второй - лидер ХСС Маркус Зедер, человек широких амбиций, который без устали раздает интервью и участвует в ток-шоу. Тем не менее, ни один из этих пяти кандидатов не собирается организовывать восстание против "Мутти" и ее наследия. Следующий немецкий канцлер, как нетрудно предположить, тоже будет "Меркель", хотя и без Ангелы.



Йозеф Йоффе - сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета, входит в редакционный совет немецкого еженедельника "Die Zeit". Источник - ИноСМИ

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