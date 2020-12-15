"Кремлевские башни" усилили борьбу в преддверии транзита, - А.Мошков

08:13 16.12.2020 "Кремлевские башни" усилили борьбу в преддверии транзита

Чего ждать от президента?

Алексей Мошков



15.12.2020



На днях пресс-секретарь первого лица страны Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Владимирович с начала пандемии находится в специальном бункере - ну чтобы никакая зараза не пристала. А до этого - опровергал наличие у президента двух одинаковых кабинетов (был слух, что глава государства переживает тяжелые коронавирусные времена не в Подмосковье, в своей резиденции Ново-Огареве, а в Сочи - подальше от эпицентра инфекции). А до этого - что у президента якобы есть дочь, активы семьи которой - после ее рождения - стали резко расти и достигли на сегодняшний день почти 8 млрд рублей.



Не находите ничего странного?



Вроде бы все в пределах нормы: поступает информация - Кремль комментирует.



Но обратите внимание: какого характера информация! Информация, бьющая по репутации президента, как молоток - в стену, от которой с каждым ударом становится все меньше: то кусок штукатурки отвалится, то вообще - кирпича.



Кого в этом году критиковал, ругал или третировал президент и чего им стоила хула главы государства

И эти слухи циркулируют так активно, что прямо аж дух захватывает: и в официальных СМИ все есть, и маленькие региональные - перепечатывают на раз-два-три.



Что, журналисты совсем страх потеряли, что ли?



Нет, страх-то не потеряли: просто им разрешили (ну или больше не запрещают). Без отмашки из АП и ФСБ - такого не вообразить даже. Только бы попробовали - прикрыли тут же. И даже никакой информации о цензуре, давлении на СМИ и проч. - не просочилось бы. Не надо наши органы недооценивать.



А тут явно идет информационная атака, причем с разрешения из самых-самых высоких кабинетов. И в Кремле (как тут отделить атакующих от обороняющихся - непонятно) прекрасно об этом осведомлены: "Мы знаем более и менее, кто является организатором этой работы, знаем, что эта работа будет продолжаться", - заявил Песков, комментируя "слив" о покупке предполагаемым экс-зятем Владимира Владимировича пакета акций "Сибура" стоимостью в 380 млн долларов за 100 долларов. При этом организаторов официальный представитель Кремля называть не стал.



Интересно, почему? В интересах правоохранителей?



Тут промелькнула надежда на то, что очень скоро мы этих гадов узнаем - по громким арестам да посадкам.



Но и на этом фронте - тишь да гладь.



Так что же получается: либо все-таки не знают, либо… столь большие люди в этом замешаны, что "брать" их категорически нельзя?



Или есть еще вариант: оттепель. Мол, у нас теперь даже про президента, как на Западе и в США, можно все в СМИ вываливать. Гласность! Смотри, Байден! Смотрите, демократы!



Однако как-то не вяжутся с оттепелью законопроект об иноагентах (по новой версии которого, когда его примут, разумеется, чуть ли не любого несогласного можно будет привлечь за "политическую деятельность в интересах иностранного государства"), законопроекты о блокировке СМИ, пикетах, которые практически приравняли к митингам и проч.



А не вяжутся потому, что никакой оттепели нет. Гайки, наоборот, завинчивают (пока еще не до скрежета, но уже ощутимо). А то, что ни день, то сливы, бьющие по президенту, так это транзит пошел. И, соответственно, бойня меж теми, кто за то, чтобы превратить страну в крепость (и тем самым поставить на ней крест в ближайшие несколько лет, максимум - в десятилетие), и теми, кто за попытку найти баланс между тем, чтобы не "расплескать наследие Путина", но и не увязнуть в холодной войне с американцами (санкции от Байдена могут выйти без преувеличения очень болезненными).



По всей видимости, силовой блок, ратующий за то, чтобы превратить Россию в "осажденную крепость", пока выигрывает. Об этом прежде всего говорит то, что покамест, надо полагать, в отставку Владимир Владимирович не собирается: "К сожалению, никто не может „выложить" полную картину происходящих внутрикремлевских интриг, но та информация, которая „просачивается" через ТГ-каналы, СМИ и „высоких" знакомых - весьма тревожна. Никто не знает, что делать, учитывая нежелание Гаранта уходить в отставку. И, вероятно, Путин решил править страной, пока способен произносить речь и отдавать приказы, сохраняя хотя бы минимальную способность адекватно (с его точки зрения) воспринимать реальность. Так, по совокупности имеющейся информации, обстоят дела на сегодняшний день", - сообщает в своем телеграм-канале председатель Исполкома Гражданской Коалиции "Третья Сила" Игорь Скурлатов.



А отставка, не будем забывать, является непременным условием нормализации отношений между Россией и США, президент которых, правда, еще не вступивший в права хозяина, не прочь наладить коммуникацию с Россией, но - нюанс - без Владимира Владимировича (этим, кстати, и объясняется истерия за рубежом по поводу Навального: оказывается, его травили "новичком" аж два раза! И как он выжил-то после этого только… Но фон создается нужный, тут ничего не скажешь).



Вот и получается, что сливами компромата президента как бы подталкивают к нужному решению. Семья с сислибами (то-то г-н Юмашев выскочил - дабы чего не подумали? - со своим опровержением, что, мол, не было "сходки" двух кланов, когда решался вопрос о "престолонаследии")?



Или нет?



Есть и противоположная теория, что, мол, за всей этой кампанией стоит никто иной, как… секретарь Совбеза Николай Патрушев, как пишут телеграм-каналы "Антискрепа" и "Кремлевский мамковед". В качестве аргумента приводится выволочка, которую получил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев-младший за рост цен на продукты питания.



Отсюда две версии текущих событий: либо секретарь Совбеза пытается подтолкнуть президента к нужному ему решению, либо силовая партия решила сыграть собственную партию в рамках предстоящего транзита.



Но, как бы не обстояли дела, одно можно констатировать уже со всей очевидностью: из Владимира Владимировича упорно пытаются сделать Николая II, которым были недовольны все: и элиты, и народ. Вот, надо полагать, истинная цель этой кампании, которая, впрочем, началась гораздо раньше - где-то с сакраментального интервью ТАСС, в котором Путин на фоне обвала цен на нефть говорит о том, что средний класс в стране составляет где-то процентов 70 населения, то есть тех, кто получает полтора МРОТ (где-то 17 тысяч рублей).



И да: если Владимир Владимирович в самое ближайшее время не активизируется - у нас появится второй Николай II (привет г-же Поклонской!).



Но, думается, что до этого все же не дойдет. Президент любит резкие, нестандартные решения (вспомним отставку Дмитрия Анатольевича!). И такое ощущение, что совсем скоро он нас вновь удивит. Тем более что через несколько дней большая пресс-конференция, а там не за горами и послание Федеральному собранию… Источник - svpressa.ru

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