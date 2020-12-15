Трамп не спешит добивать оборонку Эрдогана. У Анкары есть способы обойти новые санкции США, - "НГ"

08:25 16.12.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



15.12.2020



Президент Турции настроен решительно, но вряд ли готов к прямому конфликту с Вашингтоном.

Турция допускает различные варианты ответа на санкции США, введенные 14 декабря за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и их тестирование. Это следует из официального заявления МИД республики. Турецкая элита попыталась приуменьшить эффект ограничительных мер, которые нацелены на оборонную промышленность страны. Но в то же время в Анкаре подчеркнули, что ожидают пересмотра решения по санкциям. Эксперты обращают внимание на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов сейчас к прямой конфронтации с Вашингтоном.

Турецкий МИД в своем заявлении отверг утверждение США, что российские ЗРС создадут уязвимость для натовских систем. "Турция предложила сформировать техническую рабочую группу, в которой также будет участвовать НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, дистанцировавшись от политических предубеждений, – отметили в дипведомстве. – Турция не будет воздерживаться от принятия мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности. Мы приглашаем США пересмотреть объявленное несправедливое решение по санкциям". В Анкаре подчеркивают, что готовы решать этот вопрос "в духе союзничества и дипломатии".



Заместитель председателя президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш назвал решение США неразумным и опасным, однако заметил, что эффект для Анкары "будет минимальным". "Нерациональность США обернется для них большими последствиями, и политики знают об этом", – сказал Куртулмуш, выразив уверенность, что Вашингтон не захочет терять своего партнера по НАТО. "Мы не ради забавы купили С-400 за такие деньги, – пояснил парламентарий. – У Турции под носом террористы, и нам необходимо иметь возможность защищаться от ударов". По его словам, традиционные союзники не удовлетворили потребности Анкары в средствах ПВО, поэтому пришлось обращаться к Москве.



Критику поддержала и Народно-республиканская партия (НРП), которая представляет собой основную оппозиционную силу в турецком парламенте. "Мы глубоко обеспокоены решением США ввести санкции против нашей страны в связи с покупкой у России ЗРС С-400, – написал в Twitter представитель партии Унал Чевикез. – Мы решительно осуждаем эту инициативу. Приобретение С-400, которые стали поводом для американских санкций, является суверенным решением Турции, и по этой причине мы не приемлем подобного шага". Депутат выразил уверенность, что самое важное, что сейчас нужно сейчас сделать, – это "как можно скорее использовать эти системы, в которые было вложено 2,5 млрд долл.".



В законе о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), на базе которого были введены новые меры против Турции, речь шла о 12 пунктах разной жесткости, напомнил "НГ" турецкий политолог Керим Хас. "Если объективно оценивать пять уже принятых пунктов, то становится очевидно: они являются самыми мягкими из пакета, – говорит аналитик. – Часть из них затрагивает физических лиц, которые впоследствии скорее всего могут быть сменены Эрдоганом, и на их место придут те, в отношении кого эти санкции уже не распространяются. Также в этой части санкций речь идет о заморозке счетов и визовых ограничений для этих же лиц, в том числе для главы Управления оборонной промышленности Исмаила Демира".



Вторая часть санкций затрагивает поставки военных технологий и выдачу экспортных лицензий, а также предполагает финансовые ограничения против Управления оборонной промышленности. "Это, безусловно, влечет за собой немалые военно-технические и экономические трудности, – заявил Хас. – Эта часть более серьезная. Но и ее при желании Эрдоган сможет обойти тем или иным способом. Например, не секрет, что Конгресс де-факто уже заморозил некоторые ключевые военные поставки Анкаре задолго до принятия новых санкций. В этом контексте место Управления оборонной промышленности Турции может занять Министерство обороны, обходя тем самым наиболее серьезную часть санкций, в том числе касающихся лицензионных соглашений".



Эксперт не исключает, что турецкий президент, пользуясь всеми уже существующими каналами обратной связи с американской политической элитой и непосредственно с действующим президентом Дональдом Трампом, мог лично повлиять на то, что в итоге был принят наиболее легкий пакет ограничительных мер из всех возможных. "Более того, это существенным образом облегчит его дальнейшие отношения с Джозефом Байденом, который не раз отрицательно высказывался в отношении Эрдогана", – допускает Хас. По его словам, если бы санкции в отношении Анкары были введены администрацией избранного президента США, то они, возможно, могли бы оказаться более существенными и болезненными.



"Есть несколько аспектов, которые будут выходить на первый план в турецко-американских отношениях при Байдене, – рассуждает аналитик. – Прежде всего это так называемый курдский вопрос, роль Турции в отношениях США с Ираном и военно-политическое сотрудничество Турции с Украиной. В этом контексте, несмотря на всю кажущуюся жесткость реакции руководства Турции на принятые санкции, Эрдоган по большому счету не может оказать другого противодействия, кроме как делая громогласные заявления. Турецкая экономика находится в крайне тяжелом состоянии. На этом фоне открытая конфронтация просто невозможна". В этих условиях рассуждать всерьез, к примеру, о закрытии баз США в Турции не приходится, заключает эксперт.