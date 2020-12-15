 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.12.2020
08:55  Изуверская демократия. Убийства австралийским спецназом мирных афганцев всколыхнули мировые СМИ, - С.Князев
08:40  В новые ID-карты граждан Кыргызстана будет включена графа об этнической принадлежности
08:39  ГлавЭвакуатор. Нурсултан Назарбаев рассказал, как вывозил из Кыргызстана Акаева и Бакиева
08:36  Нетос, этнос и "этнический" нетос, - А.Елисеев
08:34  Мужской пол как фактор риска: ученые ищут причину того, почему мужчины тяжелее переносят Covid-19, - Frankfurter Rundschau
08:27  В Германии вводится жесткий локдаун, люди привыкают к любой катастрофической ситуации
08:25  Трамп не спешит добивать оборонку Эрдогана. У Анкары есть способы обойти новые санкции США, - "НГ"

08:13  "Кремлевские башни" усилили борьбу в преддверии транзита, - А.Мошков
08:09  Украина. Окраина системы гибридного колониализма, - "СП"
01:48  Таджикистан: пять лет без исламской оппозиции
01:45  Кто сменит Меркель во главе Германии - Лашет, Мерц или Ретген?
01:10  Вышел труд И.Матвеева "Сирия в конфликте"
00:58  Таласская битва. Как арабы и тюрки разбили китайцев (история)
00:30  Садыр Жапаров - потомок ханов? Кто бы сомневался... (дети гор)
00:01  Шведская стратегия по коронавирусу вылилась в трагедию, - Dagbladet
Вторник, 15.12.2020
22:26  Коня в тюряге доедая. Экс-кыр-през Атамбаев обманул сокамерников
22:23  Элитные дома и машины настучал молоточком... Арестован судья Верховного суда Киргизии Осмоналиев
21:54  Отабек Умаров (зять Мирзиеева) избран вице-президентом Олимпийского совета Азии
20:04  Ударную мощь Украины укрепит оружие из Турции, - В.Мухин
18:03  Знаменитый албанский бизнес-аферист Беджет Пакколи получил казахский орден "Достык" 1-й степени
17:16  Санта Джо. В Белый Дом вносят тело дедушки Байдена
14:05  След Поднебесной: как экономика Китая увеличивает спрос на топливо
14:00  Год с ковидом. Первые итоги
13:58  Ничего личного, только бизнес... Почему привластные либералы подставляют Россию? - М.Делягин
13:57  Не НАТО давить: союзники решили закрутить гайки в отношении Турции
13:53  Зоотюрьмы. Когда в Узбекистане прекратят издеваться над животными
13:50  Территория Казахстана – это подарок от Бога, не от России, - Н.Нуртазина
12:41  ГлавКырКандидат Жапаров признался, что уже успел назначить двоих сватов на должности
12:06  КазИсторики предлагают поднять архивы, чтобы победить "империализм головного мозга"
11:13  У Елбасы есть аманат на землевладение от "старого Каспия до Сыра и Иртыша". Эвона как...
10:29  Межафганские переговоры поставлены на паузу до января, - И.Субботин
10:24  От Саакашвили отвернулись западные партнеры. Заманал, - Ю.Рост
10:16  Запад уже считает Китай соперником, сравнимым с СССР, - Е.Пустовойтова
10:09  В Китае защитный костюм от коронавируса неожиданно становится модным объектом, - Le Figaro
09:58  Мир и США в эпоху Великих Перемен: предапокалиптическое состояние усиливается, - А.Ставицкий
09:52  Тайная армия Обамы за спиной Байдена, - В.Овчинский
09:45  Мигрантов ждут на трудовой родине. РосМинстрой предлагает организовать ввоз строителей в Россию
09:31  306 "выборщиков" одобрили президентство Байдена
08:47  В Карабахе продолжаются бои за спорные села. РосМиротворцы наблюдают...
04:39  Трубопроводные проблемы: "Турецкий поток" обречен на неудачу? - The National Interest
02:10  В США выборщики утвердили Байдена новым президентом
01:07  Семья Друмпфов-Трампов: корни и крона. О генеалогии 45-го президента США
00:37  О цензуре и подавлении воли избирателей на президентских выборах 2020 года в США, - И.Шумейко
00:02  Без китайцев. Как пандемия меняет сельское хозяйство российского Дальнего Востока, - И.Зуенко
00:01  Индия готовится к войне на два фронта, - В.Скосырев
Понедельник, 14.12.2020
22:21  Евросоюз накажет Иран за казнь журналиста, - "НГ"
21:39  В Америке снова обвинили неуловимых российских хакеров во взломе систем Минфина и Минторга США
21:35  Токаев заинтриговали казахстанцев новым "пакетом реформ"
20:08  Шокирующие предсказания на 2021 год, - В.Катасонов
20:07  5 способов быстро восстановиться после COVID-19
19:55  Казахстан и Китаю влепил ноту протеста. Жителей Великой Елбасии не пускают через КПП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп не спешит добивать оборонку Эрдогана. У Анкары есть способы обойти новые санкции США, - "НГ"
08:25 16.12.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15.12.2020

Президент Турции настроен решительно, но вряд ли готов к прямому конфликту с Вашингтоном.
Турция допускает различные варианты ответа на санкции США, введенные 14 декабря за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и их тестирование. Это следует из официального заявления МИД республики. Турецкая элита попыталась приуменьшить эффект ограничительных мер, которые нацелены на оборонную промышленность страны. Но в то же время в Анкаре подчеркнули, что ожидают пересмотра решения по санкциям. Эксперты обращают внимание на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли готов сейчас к прямой конфронтации с Вашингтоном.
Турецкий МИД в своем заявлении отверг утверждение США, что российские ЗРС создадут уязвимость для натовских систем. "Турция предложила сформировать техническую рабочую группу, в которой также будет участвовать НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, дистанцировавшись от политических предубеждений, – отметили в дипведомстве. – Турция не будет воздерживаться от принятия мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности. Мы приглашаем США пересмотреть объявленное несправедливое решение по санкциям". В Анкаре подчеркивают, что готовы решать этот вопрос "в духе союзничества и дипломатии".

Заместитель председателя президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш назвал решение США неразумным и опасным, однако заметил, что эффект для Анкары "будет минимальным". "Нерациональность США обернется для них большими последствиями, и политики знают об этом", – сказал Куртулмуш, выразив уверенность, что Вашингтон не захочет терять своего партнера по НАТО. "Мы не ради забавы купили С-400 за такие деньги, – пояснил парламентарий. – У Турции под носом террористы, и нам необходимо иметь возможность защищаться от ударов". По его словам, традиционные союзники не удовлетворили потребности Анкары в средствах ПВО, поэтому пришлось обращаться к Москве.

Критику поддержала и Народно-республиканская партия (НРП), которая представляет собой основную оппозиционную силу в турецком парламенте. "Мы глубоко обеспокоены решением США ввести санкции против нашей страны в связи с покупкой у России ЗРС С-400, – написал в Twitter представитель партии Унал Чевикез. – Мы решительно осуждаем эту инициативу. Приобретение С-400, которые стали поводом для американских санкций, является суверенным решением Турции, и по этой причине мы не приемлем подобного шага". Депутат выразил уверенность, что самое важное, что сейчас нужно сейчас сделать, – это "как можно скорее использовать эти системы, в которые было вложено 2,5 млрд долл.".

В законе о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), на базе которого были введены новые меры против Турции, речь шла о 12 пунктах разной жесткости, напомнил "НГ" турецкий политолог Керим Хас. "Если объективно оценивать пять уже принятых пунктов, то становится очевидно: они являются самыми мягкими из пакета, – говорит аналитик. – Часть из них затрагивает физических лиц, которые впоследствии скорее всего могут быть сменены Эрдоганом, и на их место придут те, в отношении кого эти санкции уже не распространяются. Также в этой части санкций речь идет о заморозке счетов и визовых ограничений для этих же лиц, в том числе для главы Управления оборонной промышленности Исмаила Демира".

Вторая часть санкций затрагивает поставки военных технологий и выдачу экспортных лицензий, а также предполагает финансовые ограничения против Управления оборонной промышленности. "Это, безусловно, влечет за собой немалые военно-технические и экономические трудности, – заявил Хас. – Эта часть более серьезная. Но и ее при желании Эрдоган сможет обойти тем или иным способом. Например, не секрет, что Конгресс де-факто уже заморозил некоторые ключевые военные поставки Анкаре задолго до принятия новых санкций. В этом контексте место Управления оборонной промышленности Турции может занять Министерство обороны, обходя тем самым наиболее серьезную часть санкций, в том числе касающихся лицензионных соглашений".

Эксперт не исключает, что турецкий президент, пользуясь всеми уже существующими каналами обратной связи с американской политической элитой и непосредственно с действующим президентом Дональдом Трампом, мог лично повлиять на то, что в итоге был принят наиболее легкий пакет ограничительных мер из всех возможных. "Более того, это существенным образом облегчит его дальнейшие отношения с Джозефом Байденом, который не раз отрицательно высказывался в отношении Эрдогана", – допускает Хас. По его словам, если бы санкции в отношении Анкары были введены администрацией избранного президента США, то они, возможно, могли бы оказаться более существенными и болезненными.

"Есть несколько аспектов, которые будут выходить на первый план в турецко-американских отношениях при Байдене, – рассуждает аналитик. – Прежде всего это так называемый курдский вопрос, роль Турции в отношениях США с Ираном и военно-политическое сотрудничество Турции с Украиной. В этом контексте, несмотря на всю кажущуюся жесткость реакции руководства Турции на принятые санкции, Эрдоган по большому счету не может оказать другого противодействия, кроме как делая громогласные заявления. Турецкая экономика находится в крайне тяжелом состоянии. На этом фоне открытая конфронтация просто невозможна". В этих условиях рассуждать всерьез, к примеру, о закрытии баз США в Турции не приходится, заключает эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608096300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- Рабочий график первого президента
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162
- Чествование журналистов прошло в Сенате
- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства
- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста
- О сохранении базовой ставки на уровне 9%
- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  