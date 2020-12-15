В Германии вводится жесткий локдаун, люди привыкают к любой катастрофической ситуации

08:27 16.12.2020

Рождество под ковидной короной

Ада Горбачева

Обозреватель "Независимой газеты"

15.12.2020



Ангела Меркель призвала к введению жесткого карантина во всех федеральных землях с 24 декабря по 10 января.

С ноября в Германии, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2, введен мягкий локдаун, который должен действовать до 10 января. Бары, рестораны, дискотеки, клубы, театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-студии и другие развлекательные заведения закрыты, чтобы сократить социальные контакты до минимума. Взрослым оставили возможность ходить на работу; детям – в школы и детские сады, но вечера они должны проводить дома.

Вопреки надеждам меры эти не сработали – преодолеть вторую волну распространения SARS-CoV-2 не удалось. Число инфицированных SARS-CoV-2 в первую неделю декабря выросло по сравнению с весенним периодом в 4 раза. С момента начала пандемии общее их количество в ФРГ превысило 1,2 млн человек. Более 4 тыс. зараженных коронавирусом, у которых COVID-19 проходит в тяжелой форме, находятся в палатах интенсивной терапии.



Весной таких больных было 2850 человек. Согласно статистике, каждый второй пациент, который подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирает. В данный момент ситуация в Германии такова, что на каждую клинику приходится лишь три свободных места для зараженных коронавирусом.



Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, объявляя 6 декабря о жестком карантине в этой федеральной земле, привел такие цифры: в ноябре в Германии каждый день от ковида умирало столько людей, сколько во время авиакатастрофы. В декабре количество умерших в сутки достигло 500 человек. Но даже такое сравнение многих оставило равнодушным. Психологи называют это эффектом габитуации – люди в какой-то момент привыкают к любой катастрофической ситуации. Это защитная реакция психики человека, который долгое время сталкивается с опасностью.



Влияет на общее настроение и время года: глубокой осенью и зимой, когда холодно и световой день самый короткий, многие особенно чувствительны ко всему происходящему. А в этом году из-за пандемии еще и отсутствуют привычные вещи, которые поднимают настроение и помогают не впасть в уныние: рождественские рынки, возможность покататься на лыжах и отправиться в путешествие.



Все это приводит к росту количества отрицателей опасности коронавируса, которые отказываются соблюдать предписанные властями меры безопасности. Согласно социологическим опросам, половина населения Германии выступает против ограничительных мер, связанных с пандемией.



9 декабря, опираясь на рекомендации ученых из "Леопольдины" – Национальной академии наук Германии, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к введению жесткого карантина во всех федеральных землях с 24 декабря по 10 января. Академики считают, что условия для жесткого локдауна на Рождество и Новый год благоприятны в связи со школьными рождественскими каникулами и с тем, что компании и ведомства в это время и так работают не в полном объеме. При этом ученые настаивают на том, чтобы первые меры по ограничению профессиональных и личных контактов "до абсолютного минимума" были введены еще до полного локдауна, а именно с 14 декабря. Канцлер поддержала рекомендации ученых закрыть на данный период времени магазины и школы.



К жесткому карантину уже прибегли соседние с Германией страны: Бельгия и Франция, где число заразившихся коронавирусом пошло на спад. Франция, начиная с 15 декабря, даже ввела комендантский час с 20.00 до 7 часов утра, который будет действовать и в новогоднюю ночь. О введении жестких ограничений объявили и несколько федеральных земель ФРГ: Бавария, Саксония и Тюрингия.



Знаменитый рождественский рынок в Нюрнберге в этом году работать не будет.



13 декабря Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции утвердили жесткие меры. С 16 декабря до как минимум 10 января по всей стране закрываются магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады.



Помимо продовольственных магазинов открытыми останутся аптеки, магазины бытовой химии и галантерейных товаров, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники 24–26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу. Максимальное число участников таких встреч должны определить федеральные земли в зависимости от эпидемиологической ситуации. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков. Разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Песнопение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 декабря по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы или за границу, за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.



Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тыс. евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.