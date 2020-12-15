 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мужской пол как фактор риска: ученые ищут причину того, почему мужчины тяжелее переносят Covid-19, - Frankfurter Rundschau
08:34 16.12.2020

15 декабря 2020 г.
Юлианне Гутманн | Frankfurter Rundschau

"Пол человека оказывает огромное влияние на протекание Covid-19. Проанализировав 90 исследований, ученые нашли объяснение того, почему мужчины зачастую болеют тяжелее", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Исследователи из Кейптаунского университета и Университетского колледжа Лондона проанализировали данные без малого 3 111 800 пациентов с коронавирусом и пришли к выводу, что "мужчины и женщины примерно одинаково часто заражаются коронавирусом". Однако в том, что касается течения болезни, ученые обнаружили значительные гендерные различия. "Так, согласно метаанализу, мужчины почти в три раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии в связи с тяжелым течением Covid-19. Риск умереть от коронавируса у мужчин также превышает таковой риск у женщин (выше в 1,39 раза)", - говорится в статье.

"Эти данные позволяют предположить, что движущим фактором гендерной предвзятости пандемии, вероятно, являются фундаментальные отличия в иммунном ответе мужчин и женщин, - цитирует исследователей газета Hersfelder Zeitung. - Как уже показали исследования, половые различия в иммунной системе могут давать женщинам преимущество при заболевании Covid-19".

"Так, британские исследователи из Королевского колледжа Лондона пришли в одном из исследований к выводу, что женский половой гормон эстроген дает определенную защиту от тяжелого течения заболевания коронавирусом. Проанализировав данные более 500 тыс. британок разного возраста, ученые заключили, что падающий уровень эстрогена у женщин среднего возраста приводит к тому, что симптомы Covid-19 проявляются у них намного тяжелее, чем у других пациентов. Главной причиной этого стало меньшее количество эстрогена в организме - полового гормона, регулирующего среди прочего менструальный цикл", - передает Frankfurter Rundschau.

Источник: Frankfurter Rundschau

Источник - инопресса
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