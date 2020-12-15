Нетос, этнос и "этнический" нетос, - А.Елисеев

08:36 16.12.2020

Роль политического прикрытия корпораций будут играть западные СМИ

Александр Елисеев



15 декабря 2020



В последнее время все чаще говорят о том, что на смену традиционным "этносам" грядут "нетосы" (от английского слова "network" - сеть). Если этнос (в самых разных значениях, не обязательно в "племенном") более привязан к некоей локальной общности, то нетос выстраивает свою идентичность в качестве глобальной социальной сети.



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Данная сеть является, в первую очередь, информационной, что вполне соответствует природе новейшего – информационного – общества. Ее ядром выступают крупные цифровые корпорации. В настоящий момент они представляют собой новый, особый сегмент капиталистической экономики, существенно отличаясь как от промышленного, так и от финансового капитала. К слову, последние политические подвижки в США связаны, в первую очередь, с активностью цифрового бизнеса. И он, в скором времени, подчинит себе все другие сегменты капитала.



Много говорилось о том, что корпорации хотят встать на место государств. Это верно, но под силу это будет именно цифровым корпорациям. Прежние же корпорации есть продукт ушедшей индустриальной эпохи. Им суждено стать придатками цифровых корпораций. Именно последние и сформируют мировое правительство – Всемирный совет глобальных корпораций (по Э. Тоффлеру).



Старые корпорации включают в себя только своих работников. Новые, в качестве уже глобальных информационных сетей, включают в себя не только работников корпорации, но и всех пользователей сети. И для некоторых сетей счет уже идет на миллиарды. Да, один и тот же человек может быть пользователем сразу нескольких сетей. Но, все-таки, предпочитать он будет одну сеть. А в будущем эта привязанность может быть даже как-то институализирована.



Также можно предположить уход с политической сцены "страты" политиков, которая тоже является порождением индустриальной эпохи. Теперь роль политического прикрытия корпораций будут играть западные СМИ. Опять-таки, вспомним последние события в США, где тамошние "медиа" практически короновали "сонного Джо". И последний своим поведением наглядно подтверждает, что пришел "закат политиков". (Кстати, некоторые политики США, как республиканцы, так и демократы, что-то стали подозревать, см. "Представители против цифровиков").



av.ru

Если так, то "медиа" в Глобалии получат некие директивные полномочия – подобные тем, которые имели политики, находящиеся у власти. Будут и оппозиционные медиа, критикующие медиа "властные". Сам "властный" статус поставят в зависимость от рейтинга зрителей-читателей (некое слабое подобие демократии). Взаимная борьба двух групп СМИ (внутри одного нетоса) позволит создать иллюзию хоть какой-то конкуренции и свободы.



А вот кого нельзя будет даже покритиковать – так это руководство нетосов, то есть - цифровых корпораций. И все вместе они будут составлять указанное выше Мировое правительство.



Их власть будет абсолютной, и новых властителей станут позиционировать как непогрешимых и высших существ. Скорее всего, они пройдут трансгуманизацию - по полной, получив огромные психофизические возможности. Нижестоящие элиты получат пост-человеческое могущество уже в частичном объеме. Не-элита будет загнана в виртуальный мир, в котором ей придется проводить большую часть времени, наслаждаясь грезами. Заодно, таким вот образом, и решат проблему "лишних людей", которыми после автоматизации станет большинство. (Альтернатива – "Ковчег Труда")



Корпорации в Глобалии станут верховной, перовой властью. Никакого разделения на исполнительную, законодательную и судебную власти не будет. Чай – не демократия! Все эти власти сосредоточатся в руках глав Корпораций. Ну, а "медиа" станут властью вспомогательной. (К слову, их уже давно называют властью четвертой.) Будет и еще одна вспомогательная власть – административная, выполняющая некие технические функции, связанные с управлением мегаполисов. В них при Глобалии загонят большинство – с одновременным впихиванием в Вмртуалию. ("Мегаполия и Глобалия")



Кстати, здесь было бы уместно вспомнить о статье Игоря Шафаревича "Шестая монархия". В ней великолепно показан механизм работы западных СМИ. И показано – как американские "медиа" выступали против правительства с антинациональных позиций. "В книге Брюса Гершензона "Боги антенны" [Bruce Hershenson "The Gods of Antenna",New Rochelle, 1976] показана такая же необъективность в освещении вьетнамской войны. Он пишет, например, что в 1972 -73 г.г. в передачах одной из крупнейших американских телекомпаний Си-Би-Эс, было 13% положительных и 61% отрицательных отзывов об американской политике во Вьетнаме. 83% сообщений из Южного Вьетнама были критическими по отношению к правительству этой страны, а 57% сообщений из Северного Вьетнама - благоприятны его правительству. Сообщения часто давались в формулировках радио Северного Вьетнама. Средства информации подняли яростную кампанию против американских бомбардировок Северного Вьетнама: говорили, что "Никсон обезумел", "ведет себя, как сумасшедший тиран", "США вернулись к массовым убийствам". Корреспонденты телевидения вели передачи прямо из Северного Вьетнама, показывая почти исключительно невоенные разбомбленные объекты. Они интервьюировали американских военнопленных, передавали их протесты против "позорной войны", "позорных бомбежек мирного населения", рассказы о том, как с ними хорошо обращаются в плену. Администрация Никсона пыталась противостоять средствам информации".



Есть ли альтернатива глобальному, космополитическому нетосу? Да, есть, точнее ей могли бы стать "этнические" нетосы. Внутри одного "этноса" (в широком смысле) – несколько нетосов.



Речь идет об информационных сообществах, которые выстраивались бы по национальному и социалистическому принципу. Цифровая корпорация, несмотря на всю свою новизну, все-таки - типично капиталистическое предприятие. А вот этнический нетос будет основан на коллективной, артельно-кооперативной собственности. Вся собственность этнонетоса должна принадлежать всем его пользователям. Сам этнонетос будет представлять собой сеть разнообразных общин – территориальных, производственных, творческих, религиозных и т. д. Это будет соответствовать народно-социалистической природе грядущей России.



"Альтернативный уклад. За народный социализм"



"Артель. Самая русская форма хозяйствования"



"Страна новых городов"



"Метафизические основы русского социализма"



Каждый этнонетос получит свою квоту в народном представительстве. Ну, а на смену "страте" политиков придут сообщества концептуалистов, представляющие собой информократическую аристократию. ("Консервативно-революционные смыслы информократии")



"Цифровой Потоп и Ковчег реиндустриализации"