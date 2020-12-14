ГлавЭвакуатор. Нурсултан Назарбаев рассказал, как вывозил из Кыргызстана Акаева и Бакиева

08:39 16.12.2020

16 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как помогал вывезти из Кыргызстана бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, передает Tengrinews.kz.



По его словам, Аскара Акаева пришлось вывезти из Бишкека в Тараз вертолетом, чтобы не было конфронтации.



"После него который был, такая же история. В Оше засел, собрал сторонников своих, вооружил и готов был идти в сторону Бишкека. Я говорю, Курманбек, ты что делаешь, зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого? Временный президент был (Роза Отунбаева) - я с ней созваниваюсь, она говорит: "Что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека". Курманбеку звоню и говорю: "Давай я тебя вывезу оттуда, из Оша. Потом будешь вести переговоры, рядом будешь, здесь". Еле-еле его уговорил", - рассказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар" в рамках документального фильма "Штрихи к портрету".



По его словам, в это время в Вашингтоне проходило совещание по антиядерным вопросам.



"Мы там находились. Президентом России был Медведев. Был Обама. Есть фотография, где втроем стоим и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было, что начинается гражданская война. Бакиев хочет двигаться вооруженными отрядами в сторону Бишкека, что-то надо делать. Я сказал, что я буду вывозить (Бакиева), пусть российские истребители прикроют мой самолет. Министром обороны тогда был Адильбек Джаксыбеков, я говорю: "Давай самолет". Он начал прорабатывать через военную разведку. В Оше в аэропорту на полосе выгрузили щебень. Ни сесть, ни вылететь было невозможно. Я говорю: "Ты точно знаешь это? Он говорит: "Не точно, но сказали это. Там невозможно". Я сказал: "Отправляй самолет, пусть снижается. Если увидит, что кучки лежат, пусть улетает, если нет - пусть садится", - добавил первый президент Казахстана.



Курманбеку сказал: "Взлетает борт, готовься со своими". Они прилетели, никакой щебенки не было. На ходу забрали семью и привезли к нам. Если бы это не сделали, там бы кровопролитие было большое. Не забывай это, говорю.



Нурсултан Назарбаев

Напомним, президенты КР Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были свергнуты в результате массовых акций протеста. Оба бежали из страны. Акаев в Москву, Бакиев - в Минск. На родине бывшие главы государства обвиняются в ряде тяжких и особо тяжких преступлений.