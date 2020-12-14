В новые ID-карты граждан Кыргызстана будет включена графа об этнической принадлежности

08:40 16.12.2020

15 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В идентификационную карту-паспорт гражданина Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности. Соответствующее решение подписал и. о. премьер-министра Артем Новиков.



Изменение введены для реализации решения Конституционной палаты Верховного суда. Напомним, что КП признала неуказание графы "этническая принадлежность" в идентификационной карте - паспорте гражданина Кыргызстана образца 2017 года противоречащим статье 38 Конституции.



"Нарушается гарантия на права каждого на свободное определение и указывание своей этнической принадлежности. Теперь граждане Кыргызстана по желанию могут указывать в ID-карте национальность", - заключили в кабмине.