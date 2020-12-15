 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.12.2020
08:55  Изуверская демократия. Убийства австралийским спецназом мирных афганцев всколыхнули мировые СМИ, - С.Князев
08:40  В новые ID-карты граждан Кыргызстана будет включена графа об этнической принадлежности
08:39  ГлавЭвакуатор. Нурсултан Назарбаев рассказал, как вывозил из Кыргызстана Акаева и Бакиева
08:36  Нетос, этнос и "этнический" нетос, - А.Елисеев
08:34  Мужской пол как фактор риска: ученые ищут причину того, почему мужчины тяжелее переносят Covid-19, - Frankfurter Rundschau
08:27  В Германии вводится жесткий локдаун, люди привыкают к любой катастрофической ситуации
08:25  Трамп не спешит добивать оборонку Эрдогана. У Анкары есть способы обойти новые санкции США, - "НГ"

08:13  "Кремлевские башни" усилили борьбу в преддверии транзита, - А.Мошков
08:09  Украина. Окраина системы гибридного колониализма, - "СП"
01:48  Таджикистан: пять лет без исламской оппозиции
01:45  Кто сменит Меркель во главе Германии - Лашет, Мерц или Ретген?
01:10  Вышел труд И.Матвеева "Сирия в конфликте"
00:58  Таласская битва. Как арабы и тюрки разбили китайцев (история)
00:30  Садыр Жапаров - потомок ханов? Кто бы сомневался... (дети гор)
00:01  Шведская стратегия по коронавирусу вылилась в трагедию, - Dagbladet
Вторник, 15.12.2020
22:26  Коня в тюряге доедая. Экс-кыр-през Атамбаев обманул сокамерников
22:23  Элитные дома и машины настучал молоточком... Арестован судья Верховного суда Киргизии Осмоналиев
21:54  Отабек Умаров (зять Мирзиеева) избран вице-президентом Олимпийского совета Азии
20:04  Ударную мощь Украины укрепит оружие из Турции, - В.Мухин
18:03  Знаменитый албанский бизнес-аферист Беджет Пакколи получил казахский орден "Достык" 1-й степени
17:16  Санта Джо. В Белый Дом вносят тело дедушки Байдена
14:05  След Поднебесной: как экономика Китая увеличивает спрос на топливо
14:00  Год с ковидом. Первые итоги
13:58  Ничего личного, только бизнес... Почему привластные либералы подставляют Россию? - М.Делягин
13:57  Не НАТО давить: союзники решили закрутить гайки в отношении Турции
13:53  Зоотюрьмы. Когда в Узбекистане прекратят издеваться над животными
13:50  Территория Казахстана – это подарок от Бога, не от России, - Н.Нуртазина
12:41  ГлавКырКандидат Жапаров признался, что уже успел назначить двоих сватов на должности
12:06  КазИсторики предлагают поднять архивы, чтобы победить "империализм головного мозга"
11:13  У Елбасы есть аманат на землевладение от "старого Каспия до Сыра и Иртыша". Эвона как...
10:29  Межафганские переговоры поставлены на паузу до января, - И.Субботин
10:24  От Саакашвили отвернулись западные партнеры. Заманал, - Ю.Рост
10:16  Запад уже считает Китай соперником, сравнимым с СССР, - Е.Пустовойтова
10:09  В Китае защитный костюм от коронавируса неожиданно становится модным объектом, - Le Figaro
09:58  Мир и США в эпоху Великих Перемен: предапокалиптическое состояние усиливается, - А.Ставицкий
09:52  Тайная армия Обамы за спиной Байдена, - В.Овчинский
09:45  Мигрантов ждут на трудовой родине. РосМинстрой предлагает организовать ввоз строителей в Россию
09:31  306 "выборщиков" одобрили президентство Байдена
08:47  В Карабахе продолжаются бои за спорные села. РосМиротворцы наблюдают...
04:39  Трубопроводные проблемы: "Турецкий поток" обречен на неудачу? - The National Interest
02:10  В США выборщики утвердили Байдена новым президентом
01:07  Семья Друмпфов-Трампов: корни и крона. О генеалогии 45-го президента США
00:37  О цензуре и подавлении воли избирателей на президентских выборах 2020 года в США, - И.Шумейко
00:02  Без китайцев. Как пандемия меняет сельское хозяйство российского Дальнего Востока, - И.Зуенко
00:01  Индия готовится к войне на два фронта, - В.Скосырев
Понедельник, 14.12.2020
22:21  Евросоюз накажет Иран за казнь журналиста, - "НГ"
21:39  В Америке снова обвинили неуловимых российских хакеров во взломе систем Минфина и Минторга США
21:35  Токаев заинтриговали казахстанцев новым "пакетом реформ"
20:08  Шокирующие предсказания на 2021 год, - В.Катасонов
20:07  5 способов быстро восстановиться после COVID-19
19:55  Казахстан и Китаю влепил ноту протеста. Жителей Великой Елбасии не пускают через КПП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Изуверская демократия. Убийства австралийским спецназом мирных афганцев всколыхнули мировые СМИ, - С.Князев
08:55 16.12.2020

Святослав Князев
15.12.2020
Изуверская демократия
В Австралии обнародованы результаты расследования, свидетельствующие о том, что бойцы элитного спецподразделения SASR (специального полка авиадесантной службы) за время пребывания в Афганистане беспричинно убили как минимум 39 человек, включая детей. Убийства происходили, в частности, в рамках особого ритуала "крещения кровью" новичков. Всего инспекторы выявили около 50 эпизодов жестокого обращения и убийств лиц, не являющихся комбатантами. Установлена причастность к ним 25 австралийских военнослужащих. Расследование коснулось событий 2009-2013 годов. В его рамках было опрошено около 400 свидетелей.

Австралийские солдаты и офицеры вошли в Афганистан вместе с американцами, в 2001 году. Всего через эту азиатскую страну прошли свыше 26 тыс. австралийских военнослужащих. В конце 2013 года большая часть контингента была возвращена домой. С тех пор, по данным СМИ, в Афганистане находятся несколько сот спецназовцев и военных советников. Не менее 41 австралийца за время конфликта погибли.

Информация о том, что австралийцы вели себя в Афганистане, мягко говоря, не лучшим образом, просачивалась в СМИ неоднократно. Писали о том, как они забросали гранатами дом мирного жителя, в котором находились пятеро детей. Как убили шестилетнего ребенка во время рейда. Как нанесли с вертолета удар по группе подростков. Как отсекали руки убитым ими людям для того, чтобы меньше "возиться" с идентификацией.

Расследование этих и других эпизодов в итоге длилось несколько лет. И на днях было принято решение о возбуждении дела о предполагаемых военных преступлениях. Правительство уже назначило по нему специального прокурора. Это выглядело бы как жест справедливости, если бы не одно НО.

С учетом всех имеющихся данных, австралийцы могли попасть под разбирательства в Международном уголовном суде. Рассмотрение же дела в "домашних условиях" лишает МУС возможности вмешаться в этот процесс. Ничего нельзя утверждать наверняка, но лишний сор из избы австралийские власти выносить явно не собираются.

"Мы, австралийцы, должны разобраться с произошедшим в соответствии с нашими законами, в рамках наших собственных судебных процессов", - цитирует Daily Mail слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

При этом глава австралийского правительства назвал то, что происходило в Афганистане "трудной правдой" и принес афганской стороне свои официальные извинения.

СМИ уже публикуют данные из доклада, послужившего базой для возбуждения дела.

Например, речь в нем идет об эпизоде, когда австралийцы задержали двух 14-летних мальчиков, ничего не обнаружили у них при обыске, однако все равно перерезали им горло, а тела выбросили в реку.

В другой раз они ворвались в дом к мирным жителям, натравили собаку на проживавшего в нем парня, а потом - просто расстреляли его, ничего не объяснив родственникам.

В некоторых случаях, по данным СМИ, элитное австралийское подразделение убивало даже женщин и детей. При обнародовании доклада ряд особо жестоких фрагментов из него был изъят.

Известно, что во избежание ответственности в ряде эпизодов спецназовцы подбрасывали убитым оружие, чтобы выдать их за "боевиков".

По данным следователей, часть подобных случаев приходится на особый ритуал инициации - blooding (или "крещение кровью"). Впервые прибывшим в зону боевых действий военнослужащим специально давали убить мирного жителя или военнопленного.

Опрошенные западными СМИ эксперты приветствуют обнародование доклада и возбуждение дела, однако предполагают, что разбирательства могут затянуться на долгие годы. Поэтому говорить о перспективах привлечения конкретных фигурантов к уголовной ответственности пока рано.

Австралийские чиновники сейчас пытаются убедить общественность в том, что описанное в афганском "досье" - это нечто экстраординарное для силовиков с "Южного континента", однако их заявления звучат не совсем убедительно. Во-первых, в Афганистане имели место не случайные эксцессы в пылу боевых действий, а системные многолетние убийства и пытки. Вполне возможно: то, что было обнародовано в докладе, - это лишь "видимая часть айсберга". Во-вторых, еще в ХХ веке австралийские силовики принимали активное участие в геноциде коренных жителей континента. Так, в 1928 году австралийский полицейский отряд вторгся в одну из резерваций, захватил в ней племя аборигенов и полностью уничтожил. Несколько женщин при этом подверглись групповому изнасилованию. Наказан за чудовищное преступление никто не был. И это - опять-таки то, о чем удалось узнать историкам. Сколько на самом деле имело место подобных эпизодов - не известно. При этом факт остается фактом. С XVIII по начало ХХ века количество австралийских аборигенов сократилось с примерно миллиона до 60 тыс. человек. В общем, современным австралийским солдатам было с кого брать пример.

Что особо примечательно, так это места, которые Австралия занимает в различных международных рейтингах демократии и прав человека. Так, Democracy Index Австралии, по версии Economist, является высшим (9 - 10 единиц). По результатам анализа 60 различных показателей (плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая культура), Австралия по уровню развития демократии занимала в 2018 году 9 место в мире. Также высоко оценил уровень развития гражданских свобод в Австралии Freedom House. И тут "не поспоришь". Как видим, австралийские спецназовцы действительно пользовались в Афганистане просто неограниченной свободой...

Несмотря на то, что история с массовыми убийствами в Афганистане оказалась тем самым шилом, которое в мешке не утаить, вряд ли она сможет что-то изменить принципиально. Дело будет долго "таять". И даже если кого-то через много лет накажут, никаких системных выводов из него делать не станут.

Если СМИ вообще вспомнят о нем, то наверняка представят все случайным "эксцессом". А стоявшие за деятельностью контингента генералы как минимум спокойно уйдут на пенсию, а как максимум - перейдут на почетные должности в парламенте и правительстве, а их деятельность будет высоко оцениваться составителями различных рейтингов демократии.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608098100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- Рабочий график первого президента
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162
- Чествование журналистов прошло в Сенате
- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства
- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста
- О сохранении базовой ставки на уровне 9%
- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  