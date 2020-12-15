Изуверская демократия. Убийства австралийским спецназом мирных афганцев всколыхнули мировые СМИ, - С.Князев

08:55 16.12.2020

Святослав Князев

15.12.2020

Изуверская демократия

В Австралии обнародованы результаты расследования, свидетельствующие о том, что бойцы элитного спецподразделения SASR (специального полка авиадесантной службы) за время пребывания в Афганистане беспричинно убили как минимум 39 человек, включая детей. Убийства происходили, в частности, в рамках особого ритуала "крещения кровью" новичков. Всего инспекторы выявили около 50 эпизодов жестокого обращения и убийств лиц, не являющихся комбатантами. Установлена причастность к ним 25 австралийских военнослужащих. Расследование коснулось событий 2009-2013 годов. В его рамках было опрошено около 400 свидетелей.



Австралийские солдаты и офицеры вошли в Афганистан вместе с американцами, в 2001 году. Всего через эту азиатскую страну прошли свыше 26 тыс. австралийских военнослужащих. В конце 2013 года большая часть контингента была возвращена домой. С тех пор, по данным СМИ, в Афганистане находятся несколько сот спецназовцев и военных советников. Не менее 41 австралийца за время конфликта погибли.



Информация о том, что австралийцы вели себя в Афганистане, мягко говоря, не лучшим образом, просачивалась в СМИ неоднократно. Писали о том, как они забросали гранатами дом мирного жителя, в котором находились пятеро детей. Как убили шестилетнего ребенка во время рейда. Как нанесли с вертолета удар по группе подростков. Как отсекали руки убитым ими людям для того, чтобы меньше "возиться" с идентификацией.



Расследование этих и других эпизодов в итоге длилось несколько лет. И на днях было принято решение о возбуждении дела о предполагаемых военных преступлениях. Правительство уже назначило по нему специального прокурора. Это выглядело бы как жест справедливости, если бы не одно НО.



С учетом всех имеющихся данных, австралийцы могли попасть под разбирательства в Международном уголовном суде. Рассмотрение же дела в "домашних условиях" лишает МУС возможности вмешаться в этот процесс. Ничего нельзя утверждать наверняка, но лишний сор из избы австралийские власти выносить явно не собираются.



"Мы, австралийцы, должны разобраться с произошедшим в соответствии с нашими законами, в рамках наших собственных судебных процессов", - цитирует Daily Mail слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.



При этом глава австралийского правительства назвал то, что происходило в Афганистане "трудной правдой" и принес афганской стороне свои официальные извинения.



СМИ уже публикуют данные из доклада, послужившего базой для возбуждения дела.



Например, речь в нем идет об эпизоде, когда австралийцы задержали двух 14-летних мальчиков, ничего не обнаружили у них при обыске, однако все равно перерезали им горло, а тела выбросили в реку.



В другой раз они ворвались в дом к мирным жителям, натравили собаку на проживавшего в нем парня, а потом - просто расстреляли его, ничего не объяснив родственникам.



В некоторых случаях, по данным СМИ, элитное австралийское подразделение убивало даже женщин и детей. При обнародовании доклада ряд особо жестоких фрагментов из него был изъят.



Известно, что во избежание ответственности в ряде эпизодов спецназовцы подбрасывали убитым оружие, чтобы выдать их за "боевиков".



По данным следователей, часть подобных случаев приходится на особый ритуал инициации - blooding (или "крещение кровью"). Впервые прибывшим в зону боевых действий военнослужащим специально давали убить мирного жителя или военнопленного.



Опрошенные западными СМИ эксперты приветствуют обнародование доклада и возбуждение дела, однако предполагают, что разбирательства могут затянуться на долгие годы. Поэтому говорить о перспективах привлечения конкретных фигурантов к уголовной ответственности пока рано.



Австралийские чиновники сейчас пытаются убедить общественность в том, что описанное в афганском "досье" - это нечто экстраординарное для силовиков с "Южного континента", однако их заявления звучат не совсем убедительно. Во-первых, в Афганистане имели место не случайные эксцессы в пылу боевых действий, а системные многолетние убийства и пытки. Вполне возможно: то, что было обнародовано в докладе, - это лишь "видимая часть айсберга". Во-вторых, еще в ХХ веке австралийские силовики принимали активное участие в геноциде коренных жителей континента. Так, в 1928 году австралийский полицейский отряд вторгся в одну из резерваций, захватил в ней племя аборигенов и полностью уничтожил. Несколько женщин при этом подверглись групповому изнасилованию. Наказан за чудовищное преступление никто не был. И это - опять-таки то, о чем удалось узнать историкам. Сколько на самом деле имело место подобных эпизодов - не известно. При этом факт остается фактом. С XVIII по начало ХХ века количество австралийских аборигенов сократилось с примерно миллиона до 60 тыс. человек. В общем, современным австралийским солдатам было с кого брать пример.



Что особо примечательно, так это места, которые Австралия занимает в различных международных рейтингах демократии и прав человека. Так, Democracy Index Австралии, по версии Economist, является высшим (9 - 10 единиц). По результатам анализа 60 различных показателей (плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая культура), Австралия по уровню развития демократии занимала в 2018 году 9 место в мире. Также высоко оценил уровень развития гражданских свобод в Австралии Freedom House. И тут "не поспоришь". Как видим, австралийские спецназовцы действительно пользовались в Афганистане просто неограниченной свободой...



Несмотря на то, что история с массовыми убийствами в Афганистане оказалась тем самым шилом, которое в мешке не утаить, вряд ли она сможет что-то изменить принципиально. Дело будет долго "таять". И даже если кого-то через много лет накажут, никаких системных выводов из него делать не станут.



Если СМИ вообще вспомнят о нем, то наверняка представят все случайным "эксцессом". А стоявшие за деятельностью контингента генералы как минимум спокойно уйдут на пенсию, а как максимум - перейдут на почетные должности в парламенте и правительстве, а их деятельность будет высоко оцениваться составителями различных рейтингов демократии.