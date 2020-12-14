Успехи в борьбе с вирусом подхлестнули национализм в КНР, - В.Скосырев

12:43 16.12.2020

Успехи в борьбе с вирусом подхлестнули национализм в КНР



Пропаганда утверждает, что китайская политсистема превосходит американскую



Владимир Скосырев



Международный марафон в Гуанчжоу, потряс зрителей на Западе. Глядя на тысячи атлетов без масок, они вспоминали, что почти год назад комментаторы предрекали КНР Чернобыль из-за пандемии. Сегодня такая угроза витает над США. Это вселяет в умы части граждан КНР мысль о том, что их держава станет мировым гегемоном, затмив Америку. Пекин поддерживает эту иллюзию, но опасается, что обострение отношений с США может пагубно отразиться на внутренней стабильности и темпах экономического роста страны.



Каковы бы ни были грехи руководства КНР в связи с тем, что оно не сразу отреагировало на вспышку коронавируса в городе Ухань, у Пекина есть основания полагать, что он справился с вызовом лучше, чем геополитические противники.



Ведь когда масштабы опасности стали ясны, власти ввели жесточайший карантин и сумели ограничить распространение вируса в стране.



Как отмечает Washington Post, успех Пекина на Западе не склонны широко обсуждать. Дело в том, что растут опасения, как бы Поднебесная не превратилась в опасного гегемона мировой политики. Ее власти свели к минимуму гражданские свободы в Гонконге, установили жесткий контроль над этническим меньшинствами в Синьцзяне, усилили военный нажим на Тайвань. Произошли столкновения на границе с Индией.



Но внутри страны Коммунистическая партия продвигает нарратив, гласящий, что пандемия показала превосходство авторитарной модели государственного устройства. И этот тезис находит поклонников, в частности среди молодых художников, деятелей искусства, блогеров. Например, цифровая иллюстрация художника Фань Вэньнаня привлекла внимание туристов и вызвала бурные отклики в социальных сетях. Фань изобразил в своем творении мир 2098 года. Китай, в представлении автора, стал высокотехнологичной сверхдержавой, а американцы стали приверженцами коммунизма. Над Манхэттеном развеваются флаги Американской Народной Республики с изображением серпа и молота.



"Америка – это не небесное царство, каким мы ее представляли десятилетия назад. Она сама себе утроила бедствие, сказал художник корреспонденту New York Times. Его слова перекликаются с тем, что говорит председатель КНР Си Цзиньпин. Имеется в виду, что Китай в соревновании обойдет западных конкурентов. Этот тезис в том или ином виде транслируют на всю страну ТВ и пресса. "Пора отбросить слепую веру в западную систему. В ряде западных стран обострилась междоусобица, углубились конфликты, социальная напряженность растет", – пишет издание "Новости китайского образования".



Настроения патриотизма выплеснулись среди части китайского населения в преддверии пекинской Олимпиады 2008 года. А сегодня они приобрели явный националистический оттенок. "Большинство обычных китайцев раньше восхищались Соединенными Штатами. Но теперь они понимают преимущества китайской системы. Мы испытываем великое чувство уверенности в себе и в своей стране", – говорит Цзинь Цаньжун, профессор Народного университета в Пекине.



Но, поощряя оптимизм, патриотические настроения среди простых людей, китайское руководство отдает себе отчет в том, что гарантировать плавное развитие страны в ближайшие годы трудно, если вообще возможно. Причиной тому – противостояние с США как в стратегической сфере, так и в торговле, а также спад мировой экономики. Не случайно Политбюро ЦК КПК впервые после 2014 года провело с участием видного социолога обсуждение проблемы обеспечения внутренней безопасности. Как пишет газета South China Morning Post, главная угроза состоит в том, что США могут спровоцировать беспорядки и выступления недовольных. Поэтому было принято решение о том, что проблемой безопасности теперь будут заниматься и партийные органы. С ними специальные службы должны будут делиться разведывательными сведениями.



В беседе с "НГ" врио Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Китайское руководство сознает, что раздувание националистических настроений в стране может еще больше настроить Запад против Китая. А это никак не будет способствовать успешному экономическому прогрессу. Поэтому упор в пропаганде делается не на том, чтобы противостоять влиянию извне, а вернуться к традиционным ценностям национальной культуры".