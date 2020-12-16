Армения и Азербайджан развязали войну трактовок

12:46 16.12.2020

Одной из причин обострения в районе Гадрута оказалось разное понимание соглашения от 10 ноября



Российские миротворцы урегулировали инцидент в карабахских селах Хцаберд и Хин-Тахер, рассудив его в пользу Баку. На свежей карте эта территория отмечена как азербайджанская, а в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как армянские солдаты сдают оружие. Как оказалось, стороны конфликта по-разному трактуют основополагающий документ - заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 10 ноября. В Баку убеждены, что армянские войска должны покинуть всю территорию Нагорного Карабаха, а в Ереване - что это касается лишь районов вокруг него.



Министерство обороны России вновь обновило карту миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, по сути, вернув ей прежний вид. Если на карте от 13 декабря в зону под контролем миротворцев были включены села Хцаберд и Хин-Тахер, а также ведущая к ним дорога, то в исправленной версии от 14 декабря эти территории обозначены как находящиеся под контролем Азербайджана. Более того, в разделе "Условные обозначения" появилась линия, которой обведена зона миротворческой миссии. Она подписана как "Зона ответственности российского миротворческого контингента". Это нововведение может означать, что распространять свое влияние за пределы этой линии миротворцы не имеют права.



Напомним, что 11–12 декабря в двух селах неподалеку от Гадрута, по сути, возобновились боевые действия между азербайджанскими войсками и армянскими отрядами, которые отказывались покидать эти позиции (см. "Ъ" от 14 декабря). Свои действия в Баку назвали "вынужденной антитеррористической операцией". Остановить бои смогло лишь вмешательство российских миротворцев. А позднее в азербайджанских Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как армянские солдаты складывают оружие на землю под контролем азербайджанских военных. Учитывая, что земля на видеокадрах покрыта снегом, съемка сделана уже после подписания соглашения от 10 ноября и, весьма вероятно, именно в селах Хцаберд и Хин-Тахер. Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики не ответили на вопросы "Ъ" о том, что происходит в селах сейчас.



Обострение ситуации привело к первой серьезной критике в адрес российских миротворцев. Причем она звучала с обеих сторон.



Сначала премьер-министр Армении Никол Пашинян с нескрываемым недовольством намекнул на то, что их пост уже давно должен был появиться в зоне обострения. "Почему на момент нападения миротворцы не были размещены там - это материал для отдельного обсуждения и анализа",- заявил армянский премьер.



А когда миротворческий контингент в районе двух сел все же появился, критические заявления послышалась уже из Баку. Правда, на более низком, парламентском уровне. "Новая карта, представленная российскими миротворцами, совершенно непонятна,- написал на своей странице в Facebook вице-спикер азербайджанского парламента Адиль Алиев, имея в виду вариант, по которому села Хцаберд и Хин-Тахер находились под контролем российских войск.- Она выходит за рамки соглашения, а наши древние земли на ней представлены под другими названиями. Деятельность миротворцев прописана в международном праве, и они ни в коем случае не должны выходить за рамки возложенных на них обязанностей и ответственности. Карта, подготовленная ими, не имеет юридической или политической основы".



"Да, недовольство действиями миротворцев было,- признал в беседе с "Ъ" азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Маммадов.- Азербайджанская общественность заострила внимание на четвертом пункте соглашения от 10 ноября. В нем говорится о том, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". При этом мы видим, что миротворческая миссия развернулась в полном объеме. Открыт и госпиталь, и межведомственный гуманитарный центр, а вооруженные люди (армяне.- "Ъ") остаются. По нашему мнению, они представляют угрозу не только для азербайджанцев, но в первую очередь для российских миротворцев".



"Ъ" посетил азербайджанские села, которые были армянскими



В Ереване и Степанакерте текст соглашения трактуют иначе. Комментировать эту тему открыто армянские официальные лица отказались, но в разговорах на условиях анонимности давали понять, что, по их мнению, четвертый пункт соглашения касается лишь Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, которые были переданы Азербайджану до 1 декабря. Что касается остальной территории Карабаха, которая в советское время входила в состав Нагорно-Карабахской автономной области, то там, по мнению армянских собеседников "Ъ", должен исполняться другой пункт соглашения - первый. В нем говорится, что после полного прекращения огня в полночь 10 ноября "Азербайджанская Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях". Следовательно, позиции неподалеку от Гадрута тоже должны остаться за армянскими войсками и ополченцами.



В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заверила "Ъ", что такая трактовка неверна и армянские войска должны уйти со всей территории Карабаха. "Оригинал заявления на русском языке, и там все четко написано. То, что вам говорят армяне,- это только трактовка, а мы ссылаемся на сам текст",- сказала она "Ъ".



При этом окончательное решение российских миротворцев - покинуть села Хцаберд и Хин-Тахер и вернуться в прежние границы ответственности - может быть негативно воспринято в Ереване.



По мнению армянского политолога Вигена Акопяна, отношение властей страны к такому решению зависит от того, насколько неожиданным оно было. "Если это стало для них неприятным сюрпризом - это одно. А если это было тайной договоренностью, например, в общем пакете с обменом пленными (он был произведен вечером 14 декабря: Азербайджан получил 14 человек, а Армения - 44 человека.- "Ъ"), то влияния на отношения не будет".



Впрочем, как добавил господин Акопян, "армянские власти сейчас не в том положении, чтобы менять свое отношение к российским миротворцам". Очевидно, что собеседник "Ъ" имел в виду все нарастающую волну недовольства Николом Пашиняном. Очередной митинг с требованием его отставки прошел и вечером во вторник. Ранее господин Пашинян заявил, что уйдет в отставку только "на основании надежных результатов волеизъявления народа".



Кирилл Кривошеев; Айк Халатян, Ереван