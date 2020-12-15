Турция зовет Россию и Грузию мириться, - "СП"

19:21 16.12.2020 Анкара превращается в главного регионального арбитра Закавказья?

Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян Михаил Нейжмаков



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения Баку призвал создать "Платформу шести" - объединение стран Закавказья. По его мнению, для развития сотрудничества между государствами можно было бы создать площадку, к которой могли бы присоединиться Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и Армения.



Он пояснил, что этот вопрос обсуждался чуть ранее в этот же день с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



"Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран - Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании - Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона", - подчеркнул он.



Турецкий лидер отметил, что у его страны "нет проблем с армянским народом", подчеркнув, что все зависит от позиции руководства Армении: "Если они сделают позитивные шаги, то мы можем открыть нашу границу с Арменией".



Эрдоган также заявил, что Турция выступает за мир в регионе и отметил позитивную роль президента России Владимира Путина в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.



Инициатива интересная, хотя и спорная - ведь она легитимизирует присутствие Турции в Закавказье, что едва ли может понравиться не только России, но и Ирану.



Пока официально на эту инициативу официально отреагировали только власти Грузии. Как заявил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, участие Тбилиси в каких-либо совместных с Россией форматах представляется невозможным до тех пор, "пока РФ не выполнит свои международные обязательства".



Ну, с мантрами про "оккупацию" все давно понятно. Но о каких таких обязательствах они говорят?



- Собственно, представители Грузии здесь используют примерно те же аргументы, объясняя официальную позицию, почему для Тбилиси невозможно восстановление дипломатических отношений с Россией в существующих условиях, - считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- То есть, напоминая о признании Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии и присутствии там российских войск. Замглавы грузинского МИД Лаша Дарсалия, комментируя инициативу о "платформе шести", по сути, ссылается на тот же фактор. Практически наверняка представители Тбилиси напомнили бы об этом аспекте, комментируя возможность участия в любых новых форматах международного сотрудничества, где будет представлена Москва.



"СП": - Грузия отказывается участвовать в "платформе" только из-за России? Или еще какие причины?



- Скорее всего, Грузия оглядывается на США и не спешит поддерживать новую инициативу, к которой американская сторона может отнестись прохладно. Тем более, что от администрации Джозефа Байдена многие ожидают дальнейшего осложнения отношений с Реджепом Эрдоганом, идею "платформы шести" как раз и предложившем. Кроме того, для сравнительно небольшой страны участие в многосторонних форматах, предлагаемых более влиятельными международными игроками, всегда таит немало подводных камней - есть риск стать фоном для чужой игры с минимальными выгодами для себя.



"СП": - А Армения? Захочет ли она в этом участвовать, и зачем ей это? А зачем присутствие Армении нужно Эрдогану?



-Для руководства Армении поддержка инициативы Турции, тем более после событий последних месяцев вокруг Карабаха, таило бы очень серьезные внутриполитические риски. Теоретически, в других условиях Ереван мог бы поддержать подобные инициативы Анкары, если бы они активно поддерживалась более крупными международными игроками. Но именно сейчас риски в случае одобрения любых инициатив Реджепа Эрдогана для армянских политиков многократно возрастают.



"СП": - А Иран? Ему это нужно? Не будет ли у Тегерана опасений усиления Турции в регионе?



- Сам по себе еще один формат регионального сотрудничества мог бы сулить определенные плюсы для Тегерана - прежде всего, на фоне неопределенности в будущих отношениях Ирана и США. Да, от администрации Байдена многие ждут "оттепели" в американо-иранских отношениях. Однако от Барака Обамы многие тоже ждали скорого прогресса в этом направлении, а вспомним, как долго при нем занял путь к "ядерной сделке".



В случае реализации негативных сценариев в отношениях Вашингтона и Тегерана для последнего будет важна еще одна площадка, которую он может использовать, чтобы бороться против попыток его изолировать. Тем не менее, сейчас наблюдается охлаждение в отношениях Анкары и Тегерана - в том числе, на фоне заявлений, сделанных Реджепом Эрдоганом в ходе того же самого визита в Баку, когда турецкий президент выступил и с инициативой о "платформе шести". Поэтому больше вероятности, что пока Иран проигнорирует подобную инициативу Турции.



"СП": - А что Россия? Нам это нужно?



- Пока больше вероятности, что форматы, вроде "платформы шести", будут скорее сокращать пространство для маневра России в работе со странами региона, чем расширять. Но, учитывая названные выше факторы, влияющие на позицию других государств, которых приглашал к участию в этом формате сотрудничества президент Турции, вряд ли сейчас данная инициатива будет реализована.



- Изначально было понятно, что Грузия не будет участвовать в этой платформе, - уверен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.



- В ней же собрались сплошь страны, у которых с Тбилиси сложные отношения. В понимании грузин там соберутся "оккупант" (Россия), "экономический оккупант" (Турция), "младший партнер экономического оккупанта" (Азербайджан), "потенциальный оккупант" (Армения, претендующая на Джавахетию), "злейший враг ближайшего друга" (Иран, у которого конфликт с США). С чего грузинам участвовать в этой платформе? Нет никаких оснований. Грузия согласна лишь на такие платформы, которые будут включать внешних друзей Грузии.



"СП": - А остальные потенциальные участники согласились бы? Те же Россия и Иран могут опасаться усиления Турции в регионе… А Армении это нужно?



- Турецкий пантюркизм же воспринимается как прямая угроза национальной безопасности России. Однако западное участие на Кавказе видится все-таки более дестабилизирующим. В конце концов, турок мы с иранцами (которым тоже не особо нужно турецкое господство в этом регионе) сдержать можем.



Что же касается Армении, то вопрос непростой. Для Армении подпись будет означать окончательное признание Карабаха азербайджанским. Поэтому Ереван может и не участвовать. И вот тут проблема. Да, конечно, и Эрдоган, и Ильхам Алиев рассматривают вхождение Армении в платформу как необязательный фактор - "войдет, если захочет", "войдет, если сделает выводы из войны". Однако без Армении не будет и платформы, ведь тогда ее вряд ли подпишет Россия. Не только из-за чувства приличия и солидарности с союзником, но и для того, чтобы этого союзника не потерять.



Вхождение Москвы в региональную систему безопасности с Турцией и Азербайджаном будет "продаваться" армянскому обществу как свидетельство предательства Москвы - и облегчит работу западных и прозападных структур в Армении. Итогом может быть смена Ереваном геополитической крыши - катастрофичная для армянского общества, но и несущая серьезные проблемы для Москвы, которая лишится единственного союзника на Южном Кавказе.



"СП": - Откуда вообще взялась идея этой "платформы"? Что к ней подтолкнуло?



- На постсоветском пространстве создают много платформ. В основном международных - в попытках подтянуть внешних акторов к решению региональных дел. В этом плане, кстати, заявления избранного президента США Джозефа Байдена о "многостороннем подходе в отношении России" очень воодушевило ряд элиток постсоветских стран, конфликтующих с Москвой.



Вот власти Молдавии, Грузии и Украины надеются подтянуть американцев к своим вопросам. На этом фоне Анкара предложила другой подход - решать проблемы региона в формате междусобойчика. И не только для того, чтобы легитимировать себя в регионе. Теоретически формат "только для своих" действительно несет конструктив - ведь, в отличие от пришлых, местные не заинтересованы в дестабилизации региона, поскольку это принесет ряд проблем для них самих как для стран, входящих или находящихся по соседству с данным регионом. Источник - svpressa.ru

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