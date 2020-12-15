 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Le Figaro: Трансгендерное безумие американских подростков
20:00 16.12.2020

Журналистка "Уолл-стрит Джорнал" Эбигейл Шрайер опубликовала расследование о невероятном интересе, который вызывают в США дети и подростки-трансгендеры. Это явление касается в первую очередь девушек и вызывает тревогу у автора. Каковы масштабы этого явления?
Le Figaro (Франция): в США существует настоящая мода на подростков-трансгендеров

Эжени Бастье (Eugénie Bastié)

"Фигаро": В вашей книге "Необратимый ущерб" вы говорите о "социальном заражении" девушек-подростков, которые решаются на смену пола. Что вы подразумеваете под этим? Почему вы используете такое определение?

Эбигейл Шрайер: Это явление подразумевает влияние со стороны сверстников, которое подталкивает к тому, чтобы подражать определенному поведению. В случае гендерной дисфории влиятельные интернет-персоны играют большую роль в распространении чувства неловкости по отношению к собственному телу и идеи о том, что любой фактор, который не дает девушке быть идеально женственной, означает, что она, вероятно, трансгендер. Друзья тоже активно способствуют распространению и усилению этого чувства: речь идет о самоопределении как трансгендера или даже прохождении гормональных и хирургических процедур.

- Каковы масштабы этого явления в США?

- У нас в США нет централизованной медицины, и пациенту не нужен диагноз гендерной дисфории от профессионального психотерапевта, чтобы получить гормоны в гендерной клинике. Два этих фактора осложняют получение точных данных по этому внезапному всплеску. Как бы то ни было, нам известно следующее: число гендерных клиник в США возросло с 2-х в 2007 году до более 50-ти в настоящий момент. С 2016 по 2017 год число гендерных хирургических операций над женщинами увеличилось в США в четыре раза. Исторически, всего 0,01% американцев страдали от гендерной дисфории, но в 2018 году трансгендерами называли себя 2% американских школьников, по большей части девушки.

- Какую черту вы проводите между гендерной дисфорией, реальным расстройством и феноменом "психологического заражения"?

- Традиционная гендерная дисфория начинается в раннем детстве и в большинстве случаев касается мужчин. Взрослые трансгендеры, которые на самом деле страдают о гендерной дисфории (мне довелось говорить со многими из них), не выбирали эту идентичность, чтобы завести друзей, не делали этого под влиянием соцсетей. Им просто было очень неуютно с их биологическим полом так долго, как они себя помнят.

- Каким образом соцсети способствуют этой тенденции?

- Соцсети способствуют этой тенденции так же, как это происходит с анорексией: испытывающие настоящие страдания подростки делятся ими с подругами и распространяют их. Как я объясняю в книге, это отражает характер дружеских связей девушек: им свойственно принимать на себя страдания друзей, разделять их взгляды и даже отворачиваться от действительности, чтобы встать на их сторону. В результате они подталкивают друг друга к дисфории, гормональному и хирургическому вмешательству.

- Какие у этого явления пагубные последствия? Почему вы говорите о "необратимом ущербе"?
- Любая ненужная медицинская процедура представляет собой необратимый ущерб. Тем не менее я не считаю, что такие операции всегда во вред: я говорила со многими взрослыми трансгендерами, которые утверждают, что это помогло им. Но у охваченных социальным заражением девушек-подростков, которых подталкивают к гормонам и хирургии при недостаточном медицинском наблюдении, происходят постоянные изменения тела, о которых они могут пожалеть. Именно в этом заключается необратимый ущерб.

- После выхода вашей книги некоторые активисты попытались заставить вас замолчать. Преподаватель Калифорнийского университета даже призывала "жечь" вашу книгу. Почему свобода слова сталкивается с такими препятствиями в этом вопросе?

- Свобода слова оказалась в непростом положении, поскольку небольшая группа радикальных активистов использует социальные сети, чтобы наказывать и стыдить инакомыслящих. Они устраивают травлю на любого, кто выражает скептицизм по поводу общедоступной смены пола без должного медицинского надзора. Подобное происходит и по другим вопросам.

- Создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг навлекла на себя резкую критику словами о различиях женщин и мужчин. Что вы думаете об этой полемике и невозможности определения того, что представляет собой женщина?

- Джоан Роулинг вызывает у меня несравнимое ни с чем восхищение. Она не только одна из немногих современных писателей, чьи произведения будут читать и через 100 лет, но и женщина больших принципов, которая не стала молчать, когда нужно было встать на защиту женщин и девушек.

То, что людей втаптывают в грязь за разумное определение "женщины", влечет за собой ужасные последствия, как и любая ложь. Взять хотя бы женские тюрьмы: теперь в них могут попасть агрессивные биологические мужчины, если они назовут себя женщинами. Это уже допускается в Калифорнии, где я живу.

Речь идет о серьезном нарушении основополагающих прав женщин-заключенных, и я надеюсь, что это конституционно оспорят в наших судах. Если их вынужденное проживание в замкнутом пространстве с биологическими мужчинами не является "жестоким и непривычным" наказанием, то я даже не знаю, что можно было бы так назвать.

Оригинал публикации: Adolescents transgenres: "Il existe un vrai phénomène de mode aux États-Unis"Опубликовано 15/12/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608138000
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