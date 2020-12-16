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Хафтар может дать повод для санкций против Кремля, - И.Субботин
22:38 16.12.2020

Соединенные Штаты намерены вытеснить Россию из Восточного Средиземноморья

Дипломатические ведомства России и США обменялись резкими заявлениями по поводу ситуации в Восточном Средиземноморье. Находясь в Загребе с рабочим визитом, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил американскую администрацию в том, что та запрещает странам региона "нормально сотрудничать" с Москвой. Это стало ответом на высказывания госсекретаря Майкла Помпео, который накануне выразил уверенность, что именно российская сторона угрожает стабильности Средиземноморья. Особое внимание в заявлении шефа американской дипломатии уделено ливийскому конфликту.

Слова Лаврова прозвучали на пресс-конференции в столице Хорватии. "Что касается политики США в Восточном Средиземноморье, мы по-прежнему считаем, что она неконструктивна, – подчеркнул глава российского дипведомства. – Один-единственный пример: США всем странам этого региона, по сути, запрещают нормально сотрудничать с Российской Федерацией". Это справедливо для сфер военно-технического сотрудничества, энергетики и многих других, отметил министр. Таким образом Лавров отреагировал на опубликованное накануне на сайте Госдепартамента заявление своего американского коллеги, в котором приводятся критические оценки российской политики в Сирии, Ливии, Греции и в Средиземноморье в целом.

"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморского региона, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и раскол внутри стран, – отмечает Помпео. – В Сирии Россия поддерживает режим Асада, который развязал войну против собственного народа". Госсекретарь вспомнил, что в 2018 году из Греции были высланы российские дипломаты за нарушение Преспанского соглашения и вмешательство во внутренние дела греческой церкви и что близкая к Кремлю бизнес-элита "отмывала миллиарды долларов на Кипре и Мальте, нанося ущерб российской экономике и способствуя распространению коррупции".

Особое место в заявлении занимает "ливийская" тема. Так, госсекретарь считает, что Москва продолжает нарушать эмбарго на поставки вооружений в Ливию, помогая командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. В вину российской стороне глава Госдепа ставит контракт на печать ливийских динаров, а также предполагаемую поддержку частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Недавнее освобождение из рук Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи двух российских граждан, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, Помпео называет "еще одним примером того, как Россия использует наемников и политические махинации, а не открытые демократические средства для продвижения своих интересов".

"Процесс перехода, который происходит сейчас в США между администрациями Трампа и Байдена, создает достаточно благоприятные условия для тех групп влияния внутри Ливии, которые хотят решительных действий, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. – Тот же самый Хафтар неоднократно демонстрировал умение пользоваться такого рода периодами. Сложно говорить, как он поступит в нынешних условиях. Как мы помним, еще полгода назад различные наблюдатели декларировали скорый конец Хафтара как политика, конец его как проекта. Тем не менее ситуация оказалась намного сложнее". И в Вашингтоне не могут не учитывать эту динамику.

С одной стороны, посол США в Ливии и спецпредставитель генсека ООН стараются поддерживать контакты со всеми группами влияния в стране, в том числе со структурами ЛНА, говорит аналитик. "С другой стороны, как сформируется будущая политика администрации Байдена в отношении Ливии, еще не совсем понятно, – рассуждает Лукьянов. – Есть конкретные предположения. Администрация Байдена акцентирует внимание на том, что она продолжит использовать инструмент санкций и что она воспринимает в числе ключевых оппонентов США на Ближнем Востоке Турцию. Это дает повод Египту и Хафтару ожидать, что США могут поддержать условную восточную коалицию в Ливии против турецкого экспансионизма".

Однако Байден подчеркивает важность ценностей в политике США, и обвинения в адрес Хафтара, которые касаются военных преступлений, могут сделать его неприемлемой для Белого дома фигурой, допускает эксперт. "Еще один момент – это настроенность Байдена продолжать противодействие России как одной из угроз для интересов США не только на Ближнем Востоке, но и в мире, – отмечает Лукьянов. – Это может означать введение санкций против российских компаний и российских активов в Африке. Есть вероятность, что в первой половине 2021 года будут приняты новые санкции уже в отношении российских компаний и российских активов на территории Ливии, в том числе той, которая подконтрольна ЛНА и Палате представителей".

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
16.12.20

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608147480
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