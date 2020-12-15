Мирзиеев приказал снизить объем экспорта газа ради нужд населения

23:06 16.12.2020

Президент дал поручение снизить объем экспорта газа ради нужд населения

На сегодня в Узбекистане наблюдается дефицит газа в 20 млн кубометров газа в сутки, сообщил президент. Он поручил снизить объем экспорта газа, за счет этого на нужды населения дополнительно будет направлено 7−8 млн кубометров газа.



Нужно решить ряд проблем по бесперебойному газоснабжению населения и отраслей, заявил президент Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании, посвященном анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросам продовольственной безопасности.



"Всем нам известно, что проблемы с газом появились не сегодня, а мучают нас на протяжении 30 лет. Но ни у кого нет права оправдываться этим", - цитирует главу государства корреспондент "Газеты.uz".



"Народу нужен газ. Большинство из них платят за него своевременно", - добавил глава государства.



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Сейчас в более чем 1000 махаллей наблюдается снижение давления газа, в том числе в Андижане - в 429, Намангане - в 180, Фергане - в 142, Ташкентской области - в 73.



"Анализ показывает, что сегодня наблюдается дефицит газа в 20 млн кубометров газа в сутки, - подчеркнул президент. - По этой причине на днях я дал поручение по снижению объемов экспорта. За счет этого дополнительно для нужд населения будет направлено 7−8 млн кубометров газа". Снижение экспорта газа серьезно скажется на экономике, поскольку Узбекистан с начала пандемии не экспортировал газ, отметил Шавкат Мирзиеев. "Если и после этого будут проблемы с газом, не обижайтесь. Будете отвечать перед законом", - цитирует корреспондент "Газеты.uz" слова президента, обращенные к министру энергетики Алишеру Султанову и главе "Узбекнефтегаза" Мехриддину Абдуллаеву.



Для увеличения производства газа председателю правления компании "Узбекнефтегаз" Мехриддину Абдуллаеву поручено передать инвесторам 25 неэффективно работающих месторождений на основе "сервисных контрактов с риском".



Глава государства также распорядился в зимний сезон для удовлетворения спроса населения обеспечить производство дополнительно 217 тысяч тонн сжиженного газа.