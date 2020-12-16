 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Пятерка" уговаривает Иран и США сесть за стол переговоров, - "НГ"
00:35 17.12.2020

Страны – гаранты "ядерной сделки" провели первые с момента выборов в Америке консультации

Геннадий Петров
16.12.2020

Рухани готов идти на компромиссы по ядерной программе, но только на определенных условиях.
Прошли онлайн-консультации комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно иранской ядерной программы. В них приняли участие представители ЕС, Франции, Германии, Великобритании, России, Китая и Ирана. Сам факт такого рода мероприятия означает, что страны – участники "ядерной сделки" по-прежнему в ней заинтересованы и хотят, чтобы она действовала в полном объеме, с участием США и Ирана.
Первоначально предполагалось, что встреча совместной комиссии пройдет, как и планировалось раньше, в очном формате, в столице Австрии. В пресс-релизе внешнеполитической службы ЕС, выпущенном в конце ноября, отмечалось, что от имени Евросоюза там будет участвовать секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Мария Шмид. Но потом формат мероприятия изменили на онлайн. ТАСС сообщает, что Россию на совместной комиссии представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Мероприятие задумано как подготовка к другой важной дипломатической встрече по СВПД, на уровне министров иностранных дел, которая должна состояться ориентировочно в конце декабря. Впрочем, в самом факте таких консультаций примечательна не повестка, а то, что они вообще состоялись и не были проигнорированы ни одной из стран-участниц.

А вероятность этого была. Отношения Ирана с Западом в последнее время заметно обострились. Причем винить в этом можно каждую из сторон. В субботу в Иране был казнен оппозиционно настроенный журналист Рухолла Зам. Он получил политическое убежище во Франции, но в прошлом году в результате операции иранских спецслужб был выманен в Ирак, захвачен там и переправлен в Тегеран. Казнь Зама получила большой резонанс в Европе. ЕС ее осудил, ведущие страны Евросоюза тоже. Однако переносить конфликт и на переговоры по "ядерной программе" Франция, Великобритания и Германия не посчитали нужным.

У официального Тегерана, в свою очередь, есть своя "больная тема", по которой власти Исламской Республики хотели бы от стран ЕС ясной позиции. Президент Ирана Хасан Рухани на своей пресс-конференции 15 декабря заговорил об убийстве 27 ноября руководителя иранской ядерной программы физика Мохсена Фахризаде. Он возложил ответственность за это преступление на Израиль и "тех, кто в последние дни запятнавшего себя правительства" Дональда Трампа хотел якобы спровоцировать большую войну. То есть пусть и не прямо Рухани заявил о причастности к этому преступлению США. Более жестко относительно Америки высказался верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он заявил, что с уходом Трампа "враждебность США по отношению к Ирану никуда не исчезнет", так как объясняется не только личными воззрениями американского президента.

Ни ЕС, ни кто-либо из пяти стран – подписантов СВПД точку зрения Ирана на убийство Фахризаде официально не поддерживают. Напротив, "пятерка" явно нацелилась не на конфронтацию с США, а на то, чтобы вернуть Вашингтон в число участников "ядерной сделки", из которой он вышел стараниями Трампа. Вероятно, этот вопрос будет ключевым на министерской встрече стран – участников СВПД. О надеждах, которые связываются в этой связи с новым американским президентом Джозефом Байденом, напомнил в среду и постпред России при ЕС Владимир Чижов. "Сейчас есть шансы, что Соединенные Штаты вернутся (к СВПД) при новой администрации", – цитируют его слова РИА Новости.

И в самом деле Байден в ходе избирательной кампании неоднократно осуждал решение Трампа выйти из "ядерной сделки". Более того, даже после убийства Фахризаде он подтвердил, что от своего намерения не отказывается. Правда, Байден уже выдвинул те условия возвращения США к "ядерной сделке", которые в Тегеране считают неприемлемыми. В частности, он заявил о том, что собирается заключить с Ираном некое новое соглашение, которое затронет ракетную программу страны. На своей пресс-конференции Рухани четко заявил, что считает недопустимым обсуждение этого вопроса. Он четко разграничил "ядерную сделку" и ракетную программу, не входящую в СВПД. По словам Рухани, позиция Ирана по этому вопросу "господину Байдену хорошо известна", и отступать от нее страна не намерена. Также он отверг возможность расширения числа стран – участников СВПД. Похоже, в Иране готовы обсуждать единственный вопрос в связи с "ядерной сделкой" – это возврат к ней США. В Тегеране заинтересованы в том, чтобы санкции со страны в соответствии с СВПД были сняты. Но не хотят, чтобы это происходило любой ценой. Все это делает предстоящую министерскую встречу непростой. Ведь ее результативность будет зависеть не столько от тех стран, кто будет в ней участвовать, сколько от США.

Источник - ng.ru
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