Хантер Байден попал под новое расследование. Мочит репутацию папе

02:42 17.12.2020 Отец за сына: Хантер Байден стал фигурантом налогового расследования

Претензии, которые возникли к сыну Джо Байдена, могут быть спроецированы и на избранного президента США



Кирилл Сенин



Очевидная и заслуженная радость Джо Байдена от того, что по итогам голосования выборщиков его наконец официально признали победителем президентских выборов в США, омрачена семейно-финансовым скандалом. Как сообщил на днях его сын Хантер, в отношении него ведется федеральное расследование - в том числе в связи с предположительной неуплатой налогов на доход, полученный за работу в скандально известной украинской компании Burisma. Делом Байдена-младшего занимается минюст, кандидатуру руководителя которого в своей администрации его отцу теперь предстоит отбирать особенно тщательно. Подробности - в материале "Известий".



Демократ Джо Байден в последние дни и недели получил немало хороших новостей. Так, суды массово отклоняли иски его оппонента на ноябрьских выборах в США, действующего главы государства Дональда Трампа, а 14 декабря, по итогам голосования коллегии выборщиков, его победа стала уже совсем официальной. Переходная команда Байдена работает вовсю, а сам он активно выдвигает кандидатуры тех чиновников, которых хочет увидеть на министерских постах в своей администрации после назначенной на 20 января инаугурации.



Зацепились языками: на Украине "слили" беседы Порошенко и Байдена

Пленки подтверждают колониальный статус Незалежной



Впрочем, в этой бочке меда, сдобренной еще и предвкушением скорых зимних праздников, для избранного президента нашлась и своя ложка дегтя - пока, впрочем, сравнительно небольшая, но потенциально способная крайне неприятно сказаться на начинающемся президентстве 78-летнего политика. И преподнесли ему этот неприятный сюрприз не нынешний президент-республиканец или его однопартийцы, а его собственный сын Хантер.



Трудный ребенок



"Вчера я впервые узнал, что федеральная прокуратура в Делавэре уведомила моего юриста о том, что они расследуют мои налоговые дела, - сообщил Хантер Байден 9 декабря. - Я отношусь к этому вопросу очень серьезно, но при этом уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов докажет, что я вел дела законным и надлежащим образом, в том числе благодаря помощи профессиональных налоговых консультантов".



Мистер куратор: что изменится на Украине при президенте Байдене

В Киеве говорят о новых проблемах Зеленского и обострении в Донбассе



Представители команды Байдена-старшего на запросы СМИ о расследовании в отношении сына избранного президента содержательных ответов не давали. Команда будущего главы государства ограничилась лишь заявлением о том, что "избранный президент Байден очень гордится своим сыном, который проходил через горнило сложных испытаний, в том числе боролся со злобными личными нападками в последние месяцы, которые делали его лишь сильнее".



Если в окружении Байдена и не прокомментировали по сути налоговые претензии к 50-летнему Хантеру, то насчет "сложных испытаний" выразились вполне честно, хоть и лаконично. Хлопот своему отцу и мачехе Хантер и правда доставлял немало: у него были проблемы с алкоголем, а также с наркотиками (из-за обнаруженного в анализах кокаина его даже уволили из резерва военно-морских сил США) и весьма бурная личная жизнь - скандальный развод с женой и роман с бывшей супругой его умершего от последствий рака старшего брата Бо. Кроме того, много вопросов вызывала и профессиональная деятельность Хантера: будучи лоббистом, он не раз, как говорится, ходил по краю, за которым уже явно начинался конфликт интересов - с учетом политической карьеры его отца.



Обработанный Пол: как связан политтехнолог Манафорт с Украиной

Что показал "судебный процесс века" в США



"Забыл" про $400 тыс.



Нынешний набирающий обороты скандал, впрочем, может оказаться значительно серьезнее предыдущих "залетов" сына бывшего вице-президента США. Как выяснило АР, в соответствии с направленным Хантеру Байдену судебным запросом он должен предоставить информацию по более чем двум десяткам фирм, с которыми он был связан. Среди них, как сообщил агентству информированный источник, есть и украинская газовая компания Burisma. В Вашингтоне ее история оказалась весьма резонансной: несколько месяцев назад она могла привести к импичменту президента Трампа, а теперь грозит оказаться внушительным темным пятном на репутации президента Байдена. Тот интерес, который следователи проявляют к делам Байдена-младшего, "свидетельствует о максимально широком подходе, который прокуроры взяли на вооружение при изучении финансовых и международных бизнес-проектов" сына будущего главы американской администрации, отмечает АР.



Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко

В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество



С доходом от работы в Burisma, где Хантер Байден был членом совета директоров с 2014 по 2019 год, возможно, как раз и связаны предъявляемые ему налоговые претензии. Во всяком случае на это указывает электронное письмо, полученное Хантером от его делового партнера Эрика Шверина и датированное 16 января 2017 года. Отправитель, занимавший на тот момент пост президента основанной Хантером компании Rosemont Seneca Partners, уведомляет адресата о том, что тот не отразил в своей налоговой декларации за 2014 год сумму в $400 тыс., полученную за работу в Burisma. В имейле, который попал в распоряжение нескольких американских СМИ, в числе которых была телекомпания NBC, Шверин отмечает, что его партнеру "необходимо внести дополнения" в свою налоговую отчетность. В том же письме указывается, что всего за тот год Хантер заработал более $1,2 млн, в том числе за счет доходов от деятельности указанной компании, а также юридической фирмы.



Впрочем, по данным информаторов CNN, основные вопросы у следователей есть к сотрудничеству Байдена-младшего и его компании с партнерами из Китая, в рамках которого могли быть совершены действия, похожие на налоговые преступления и отмывание денег. Помимо прокуратуры Делавэра делом занимаются сотрудники уголовного отдела Службы внутренних доходов США, а также агенты ФБР, уточняет телекомпания. Мероприятия в рамках расследования в последние месяцы проводились без огласки в соответствии с нормами минюста, которые запрещают открытые следственные действия, если они могут повлиять на избирательный процесс.



Обоюдоострый скандал



В том, что попадание информации о расследовании в публичное поле повлияло бы на ход выборов, уверен и президент Трамп. Во всяком случае в своем Twitter он написал, что каждый десятый избиратель "голосовал бы по-другому, если бы знали о Хантере Байдене". "Но я все равно победил", - заверил хозяин Овального кабинета (соцсеть, впрочем, пометила этот пост как содержащий недостоверную информацию).



История с Burisma в любом случае сыграла определенную роль в политической борьбе в США в год президентских выборов. Ее, в частности, пытался эксплуатировать тот же Трамп, уверявший, что работа сына его соперника на Украине сказывалась на американской политике на киевском направлении. Доказательств глава государства, впрочем, привести не смог. Не смогли их найти и сенаторы-республиканцы, которые проводили собственное расследование.



Незавершенное дело: борьба с коррупцией на Украине столкнула политические силы США

Избирательная кампания Трампа может повлиять на американские интересы на газовом рынке Украины



А вот Джо Байден и демократы сумели обернуть всю эту историю в свою пользу. Обвинения Трампа они представили как попытку главы государства найти компромат на кандидата от оппозиционной партии - президент США, мол, давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, с тем чтобы дело Burisma расследовалось в невыгодном для Байденов ключе. В результате в контролируемой демократами палате представителей конгресса было принято решение объявить Трампу импичмент, однако в сенате, где большинство мандатов принадлежат республиканцам, дело ожидаемо застопорилось - президента оправдали по всем предъявленным ему обвинениям.



При этом трудно не согласиться с завершающим четырехлетнее пребывание в Белом доме Трампом в том, что более широкая огласка ситуации с Хантером Байденом могла бы серьезно поменять предвыборный расклад в Соединенных Штатах. Справедливой в этом контексте выглядит и критика в адрес большинства американских СМИ (по совпадению как раз поддерживавших Байдена), которые спустили историю Хантера на тормозах. В Twitter и вовсе заблокировали аккаунт старейшей американской газеты - The New York Post, опубликовавшей обличительные данные, обнаруженные в забытом в ремонтной мастерской компьютере и касающиеся Хантера Байдена и его вероятной причастности к "торговле влиянием".



Покрылись пленкой: на Украине снова cлили беседы Порошенко и Байдена

Американец крышевал Яценюка и требовал повысить тарифы



"Весьма плохо, что обвинения (в адрес Байдена-младшего) были проигнорированы, но еще хуже то, как на это отреагировала пресса, - пишет в этой связи публицист Марк Хемингуэй, материал которого опубликовал политологический портал RealClearPolitics. - Не предприняв никаких внятных попыток верифицировать любые детали, медиа незамедлительно предположили, что тот самый ноутбук Хантера Байдена был частью кампании так называемой российской дезинформации".



Судить нельзя помиловать



Трамп выразил неприятие ситуации в традиционной для него манере - при помощи твитов и кадровых решений. В минувшую субботу он, в частности, написал о том, что если генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр препятствовал обнародованию информации о расследовании в отношении Хантера Байдена, то он должен быть "уволен в один день". Собственно, это и произошло: 14 декабря Барр объявил о своей отставке. В ближайшие дни его обязанности - с приставкой "и.о." - будет исполнять замгенпрокурора Джефф Розен.



Что же касается дальнейшего разбирательства по делу Хантера Байдена, то тут вполне логичным выглядит назначение спецпрокурора. Именно такой вариант предполагает американское законодательство для тех случаев, когда расследование какого-либо дела минюстом будет создавать конфликт интересов.



Вполне возможно, что кандидата на эту должность найдут еще до ухода Трампа. В противном случае назначать его придется уже при президенте Байдене и при непосредственном участии главы ведомства, которого ему же и предстоит подобрать.



Работа здесь потребуется поистине филигранная: с одной стороны, необходимо убедить и политических противников, и СМИ, и рядовых американцев в том, что спецпрокурор будет действовать объективно и непредвзято. С другой - с учетом того, что дело касается сына самого главы государства - нельзя исключать того, что должность займет тот, кто сможет минимизировать репутационный и другой возможный ущерб для начинающего работу в Овальном кабинете президента. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608162120

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды

- Рабочий график первого президента

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162

- Чествование журналистов прошло в Сенате

- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства

- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста

- О сохранении базовой ставки на уровне 9%

- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора

- Рабочий график главы государства

