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Выборщики присудили победу Байдену, но политическое напряжение в Америке не спадает, - В.Прохватилов
05:20 17.12.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 15.12.2020 |

Размежевание между "Америкой Байдена" и "Америкой Трампа" глубже, что когда-либо в этой стране

14 декабря коллегия выборщиков в США избрала следующим президентом США Джозефа Байдена. Однако сказать, что послевыборная лихорадка в Америке спала, было бы преувеличением. В частности, признаками этой лихорадки стало бегство высокотехнологичных компаний, ранее считавшихся сторонниками демократов, в бунтующий "республиканский" Техас.

Председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов выборов предложил создать "Союз штатов", которые бы придерживались принципов американской конституции. При этом Уэст отмежевался от сепаратистских призывов, заявив, что "Техас должен возглавить Америку, а не отделяться от нее" (America needs Texas to lead, not secede). Член Палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн в тот же день в интервью Fox News заявил, что планирует предложить проведение референдума по выходу штата Техас из состава США.

Ряд крупных корпораций словно услышали эти слова и заявили о переносе своих штаб-квартир и своей деятельности из Силиконовой долины в Калифорнии в Техас (в этом штате голоса всех 38 выборщиков были отданы Трампу).

1 декабря в Техас из Калифорнии (55 выборщиков от этого штата отдали голоса Байдену) решило переехать подразделение HP - компания Hewlett Packard Enterprise. 8 декабря о переезде из Калифорнии в Техас объявил гендиректор Tesla Илон Маск. Ранее Маск называл меры штата Калифорния по коронавирусным ограничениям "фашистскими" и призвал власти Калифорнии "вернуть людям чертову свободу". 11 декабря один из крупнейших разработчиков программного обеспечения компания Oracle заявила, что тоже переносит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Остин – столицу Техаса. В том же направлении последовали компании SignEasy, QuestionPro, DZS, Zoho, CBRE, JetSuite. Довольно любопытная тенденция.

Вообще, процесс переезда крупных компаний в "республиканский" Техас из "демократической" Калифорнии начался раньше. В конце 2019 года о своем переселении из Калифорнии в Техас заявил брокерский гигант Charles Schwab. Apple и Google также расширяют свое присутствие в Техасе. Так, Apple строит кампус в Остине за $1 млрд. В 2018 году из Южной Калифорнии в Плано, пригород Далласа, перенесла свою штаб-квартиру Toyota.

Из либерально-тоталитарной Калифорнии в Техас переезжают штаб-квартиры многих корпораций.

Джо Лонсдейл, учредитель работающей на ЦРУ и Пентагон компании Palantir Technologies, объяснил свой переезд в 2020 году в Техас тем, что его компания устала от "нетерпимых крайних левых в Калифорнии".

Согласно опросу, проведенному агентством TechRepublic Premium, 70 процентов сотрудников конгломерата FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) считают, что технологическая мощь уходит из Силиконовой долины.

Повлияет ли ускорившийся после победы Байдена в президентской гонке исход корпоративных гигантов из Силиконовой долины (уже родивший на свет хештег Valley Exodus) в Техас на сертификацию Конгрессом США голосования 538 выборщиков, которое принесло победу Байдену со счетом 306-232?

Отделится ли Техас от США?

В день голосования Коллегии выборщиков сторонники Трампа угрожали провести массовые акции протеста; в шести штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине – были приняты беспрецедентные меры безопасности. В Мичигане, где выборщики сообщили о поступающих в их адрес угрозах, были закрыты для посетителей все здания законодательного собрания. В Джорджии здание Ассамблеи штата охраняла полиция, в Неваде голосование решили провести в режиме видеоконференции. В нескольких штатах было решено засекретить места проведения голосования выборщиков, а делегатов привозили на заседания в сопровождении полиции.

Однако все собрания Коллегии выборщиков прошли без особых эксцессов. Только в Аризоне, где победил Байден, группа сторонников Трампа подделала протокол голосования выборщиков. Фальшивый документ, отдающий 11 голосов выборщиков Трампу, был нотариально заверен и отправлен по почте в Вашингтон. Авторов фальшивого протокола быстро нашли, официальные же выборщики в Аризоне проголосовали за Байдена.

6 января каждого года после президентских выборов Конгресс США созывает совместное заседание для подсчета голосов выборщиков и подтверждения результатов президентских выборов. В соответствии с Законом о подсчете избирателей 1887 года, члены конгресса могут возражать против результатов голосования выборщиков в любом штате. После того как один член палаты представителей и один сенатор представят возражение, две палаты конгресса разделяются для обсуждения этого возражения.

Обе палаты должны проголосовать простым большинством, чтобы согласиться с возражением. Если обе палаты конгресса подтверждают возражение и в результате возражения ни один кандидат не получает необходимого большинства в 270 голосов Коллегии выборщиков, 12-я поправка к Конституции диктует процесс выбора президента и вице-президента конгрессом. Палата представителей голосует за избрание президента, сенат голосует за избрание вице-президента.

The New York Times уже озаботилась вопросом: "Может ли конгресс отменить результаты коллегии выборщиков?", хотя за всю историю США такого не было. Правда, и такого раскола в обществе, как сейчас, в истории Америки никогда не было.

Трамп настроен продолжить борьбу за непризнание итогов выборов. Если ранее он обещал признать свое поражение после голосования выборщиков, то теперь поменял тактику и настаивает на отправке голосов республиканских выборщиков из спорных штатов в конгресс для проверки.

Кроме того, Трамп и его сторонники призывают американцев звонить своим конгрессменам и требовать расследования фальсификаций на выборах, в частности на основе решения федерального суда штата Мичиган, который зафиксировал грубые подтасовки в ходе подсчета голосов.

Для демократов ситуация осложняется тем, что СМИ отменили предвыборную самоцензуру и стали рассказывать о федеральном расследовании в отношении Хантера Байдена.

СМИ отменили предвыборную самоцензуру и стали рассказывать о федеральном расследовании в отношении Хантера Байдена

The Washington Post незадолго до выборов объяснила эту редакционную политику: "Мы должны рассматривать утечки о Хантере как операцию иностранной разведки – даже если они таковой не являются" (We must treat the Hunter Biden leaks as if they were a foreign intelligence operation – even if they probably aren’t). Агентство CNN до выборов, к примеру, писало об "анатомии сомнительных слухов о Хантере Байдене", а после выборов стало рассказывать, как "федеральные прокуроры расследуют бизнес-схемы Хантера Байдена". Такое же "прозрение" произошло и у других изданий.

Сторонники Трампа готовятся дать последний бой за пересмотр итогов выборов. По мере приближения январских заседаний обеих палат конгресса они будут наращивать атаки на законодателей. Однако и возможный проигрыш не заставит их прекратить борьбу. Размежевание между "Америкой Байдена" и "Америкой Трампа" глубже, что оно было когда-либо в этой стране.

12 декабря Трамп написал в "Твиттере": "WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!! – Мы только начинаем борьбу!!!"

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608171600
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