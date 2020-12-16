Питерские депутаты восстали против обвиненного в коррупции губера Беглова

06:58 17.12.2020 Беглов может лишиться должности из-за госдачи



Иск в суд за отставку губернатора Санкт-Петербурга будет подан в пятницу

Дарья Гармоненко

16.12.2020



Если губернатор Александр Беглов живет в официальной резиденции, то это значит, что он ею пользуется. Фото Петра Иванова

Как стало известно "НГ", лидер "Объединенных демократов" (ОД) Андрей Пивоваров собирается 18 декабря подать иск в горсуд об отставке губернатора Петербурга Александра Беглова. Сейчас под иском собрано уже 90% необходимых автографов горожан, большую часть из них составляют муниципальные депутаты Северной столицы. Между тем городская власть продолжает раскручивать проверки муниципальных депутатов, хотя в ее риторике и появилась растерянность, и указание на то, что проверка идет в отношении избранников от ЕР.

Пивоваров рассказал "НГ", что из необходимых 100 подписей граждан для иска в суд физически собрано уже около 90 автографов. Сейчас юристы готовят документы, и скорее всего иск поступит в горсуд уже в пятницу утром. "Мы собирали подписи только тех, кого знали, во избежание провокаций. В основном это оппозиционные муниципальные депутаты", – подчеркнул он. Напомним, ранее оппозиционер заявил о том, что суть претензий к Беглову в том, что он не указывает в декларации загородную резиденцию в поселке Комарово. Этим самым, по мнению Пивоварова, губернатор нарушает антикоррупционные законы (см. "НГ" от 10.12.20).



В исковом заявлении оппозиционера (есть в распоряжении "НГ") сказано, что в соответствии с п. 1 ст. 37 Устава Санкт-Петербурга высшим должностным лицом Санкт-Петербурга является губернатор, должность которого по указу президента является государственной. Поэтому в соответствии с требованиями п. 4.1 ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ должен представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Согласно положению 8 Указа президента № 558, государственные чиновники представляют ежегодно сведения о своих доходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по утвержденной форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.



"Вместе с тем губернатор Санкт-Петербурга Беглов, предоставляя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, не указал, что в его пользовании находится объект недвижимого имущества – загородная резиденция губернатора Санкт-Петербурга, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Морская, д. 14. Так, сведения о данном объекте недвижимого имущества отсутствуют в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Санкт‑Петербурга, а также его супруги за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, опубликованных на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: "gov.spb.ru/gov/admin/incomes", – отметил Пивоваров.



Поэтому в соответствии со ст. 3 Закона Санкт-Петербурга № 610-107 "О порядке отзыва высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга" нарушение законодательства РФ или города, факт совершения которого установлен Санкт-Петербургским городским судом, является основанием для отзыва губернатора Санкт-Петербурга. Пивоваров напоминает, что отставку губернатора через иск в суд вправе инициировать 100 человек, проживающих на территории Санкт-Петербурга и обладающих активным избирательным правом на выборах губернатора. В приложении указан список документов: сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Санкт-Петербурга, а также его супруги за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.



Оппозиционер отметил, что резиденция на Морской улице занимает около 5 тыс. квадратных метров и ее явно не видно в декларации. Между тем Пивоваров напомнил, что резиденцией в Комарове пользовались и экс-губернаторы Георгий Полтавченко и Валентина Матвиенко.



В то же время Пивоваров сообщил "НГ", что разработка в отношении муниципальных депутатов от оппозиции продолжается, давление идет минимум на 30 депутатов из трех районов: Васильевский остров, Красносельский и Центральный. По мнению оппозиционера, это не демонстрационный выпад власти после расследования в отношении единороссов и декларации губернатора, а скорее инерция исполнителей.



16 декабря на пленарном заседании вице-губернатор Александр Бельский призвал депутатов Законодательного собрания не политизировать вопрос о претензиях Смольного к некоторым муниципальным депутатам в связи с ошибками в декларациях о доходах. Вопросы по поводу оппозиционных муниципалов задали Алексей Ковалев от СР и Борис Вишневский от "Яблока". Депутаты просили разъяснить, чем руководствуется Смольный, когда определяет, являются ли нарушения значительными. В ответ Бельский подчеркнул, что окончательное решение принимается именно судом. При этом он пообещал изучить законопроект эсэров, которые предлагают отменить лишения муниципалов мандатов при незначительных нарушениях в декларациях.



Политик Александр Шуршев рассказал "НГ", что давление на депутатов пока не прекратилось, а результатов по расследованию штаба Навального в отношении "22 бездомных единороссов" (см. "НГ" от 08.12.20), несмотря на официальный запрос "Яблока", пока нет. "Мы не знаем ни все имена проверяемых депутатов, ни их точное количество, ни даже список муниципалитетов. На расследования оппозиции видимой реакции пока нет, но давление на депутатов продолжается", – подчеркнул Шуршев. При этом он предположил, что новых дел пока нет, а раскручиваются именно ранее начатые.



Юрист Александр Кобринский пояснил "НГ", что лица, замещающие госдолжности, должны указывать в декларации не только собственность, но и имущество, находящееся в пользовании. То есть обязательства имущественного характера могут быть в отношении самих губернаторов. В законе 2014 года прописано четко, что именно нужно указывать, но почему-то он не всегда соблюдается. "Конечно, такая традиция, когда государственную недвижимость не указывают в декларациях, существует сплошь и рядом у наших чиновников и политиков. И здесь можно было бы отнестись снисходительно, поскольку в том, что они пользуются государственными резиденциями, нет ничего плохого и никакого конфликта интересов или коррупции, по сути, здесь нет. Но одно "но". Сам губернатор инициировал лишение мандатов оппозиционных депутатов на основании тщательнейшей проверки деклараций, и мандатов лишали даже за пустые счета. А если эти декларации используются как средство давления на оппозицию, то власть должна быть готова, что и с ней будут поступать точно также", – заметил Кобринский.



При этом собеседник "НГ" не верит в полный успех иска. "Дело в том, что любую инициативу демократической оппозиции Кремль воспринимает как давление. Поэтому отставки Беглова ожидать не стоит. Но что касается наката на муниципальных депутатов, то после такого иска действительно власти проще прекратить преследовать оппозицию, нежели раздувать скандал", – сказал Кобринский. Источник - ng.ru

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