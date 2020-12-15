Новые американские условия могут рассорить участников ядерного соглашения с Ираном, - "Къ"

09:09 17.12.2020 Осторожно, сделка расширяется



Возможное возвращение Вашингтона к ядерной сделке с Ираном после прихода в Белый дом президента Джо Байдена может привести к неожиданным последствиям. Не исключено, что вместо возобновления конструктивного взаимодействия подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - то есть Ирана, России и Китая с одной стороны, а также "европейской тройки" и США с другой - возникнет раскол вокруг иранских договоренностей с МАГАТЭ. Такой вывод можно сделать по итогам заседания представителей дипломатических ведомств стран-участниц СВПД, состоявшегося в среду.



Иран не намерен отказываться от реализации законопроекта "Стратегические действия по отмене санкций". Об этом заявил заместитель главы МИДа страны Аббас Аракчи в ходе заседания совместной комиссии по выполнению СВПД в составе представителей дипломатических ведомств России, Китая, Франции, Германии, Великобритании и Ирана, которое прошло в среду в формате видеоконференции. Мероприятие предшествовало намеченной на 21 декабря неформальной встрече глав МИДов стран-участниц СВПД, которая также пройдет онлайн. По словам господина Аракчи, "европейская сторона только призывает Иран воздерживаться от незаконных и агрессивных действий в ответ на санкции США, диверсию в Натанзе и убийство ученого-ядерщика".



Иран не может нести бремя и введения санкций, и незаконных действий других (участников СВПД.- "Ъ"). Остальные должны тоже нести расходы, чтобы сохранить соглашение",- сказал он.



Эти слова стали ответом на призыв "европейской тройки" к Ирану вернуться к выполнению технических обязательств в рамках ядерной сделки. Тегеран, со своей стороны, настаивает на снятии с него американских санкций, что позволит нормально осуществлять банковскую деятельность и экспортировать нефть. В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил в среду: "Мы не говорим, что не стремимся к снятию санкций, поэтому не стоит и часа медлить, если будет возможность их снять". При этом он призвал больше думать о смягчении эффекта санкций, нежели об их отмене.



Напомним, что СВПД был подписан Ираном с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана. Это привело к проблемам в сотрудничестве с Ираном для большинства стран, в первую очередь членов ЕС. Не дождавшись экономических дивидендов от СВПД, Тегеран начал постепенное сокращение своих обязательств в рамках ядерной сделки, но не решился на выход из соглашения.



После убийства в конце ноября руководителя Центра исследований и инноваций Министерства обороны Мохсена Фахризаде иранский парламент принял законопроект "Стратегические действия по отмене санкций", который в случае его реализации фактически сводит на нет все договоренности в рамках ядерной сделки. Речь идет об отказе Тегерана от дополнительного протокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), повышении уровня обогащения урана до 20%, задействовании для этого сотен центрифуг в Натанзе и центрифуг Фордо, открытии завода по производству металлического урана в Исфахане и восстановлении 40-мегаваттного тяжеловодного реактора в Араке. На реализацию этих решений правительству было отведено два месяца. Парламентская активность была негативно встречена администрацией президента Ирана Хасана Роухани, который как один из лоббистов СВПД надеялся дождаться вступления в должность в Вашингтоне Джо Байдена и возобновить диалог с США. Напрямую отвергнуть решение парламента, одобренное Советом стражей Конституции, президент Роухани не может, однако он до сих пор не подписал законопроект. Это значит, что пока документ не вступил в силу.



Впрочем, еще две недели назад агентство Reuters сообщило со ссылкой на доклад МАГАТЭ о планах Ирана установить три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе в Натанзе. По версии иранской стороны, информация попала в СМИ из закрытого отчета, основанного на конфиденциальном письме Тегерана. Свою обеспокоенность иранскими планами выразили даже в Москве. "Данный шаг не добавляет позитива и без того сложной и напряженной атмосфере вокруг иранской ядерной программы",- отметил тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков.



В понедельник в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Роухани в очередной раз подтвердил, что Иран может вернуться к выполнению всех своих обязательств в рамках СВПД при реализации двух сценариев.



Первый - возвращение США к ситуации, существовавшей до их выхода из ядерной сделки в 2018 году. Второй - без США. "Как только, неважно, в каком формате - 4+1 или 5+1, начнут полностью исполнять свои обязательства, правительство Ирана сразу вернется к полноценному исполнению положений ядерной сделки",- сказал он. Хасан Роухани также подчеркнул, что Тегеран заранее не приемлет планы по корректировке СВПД, включая дополнительные пункты, которые могут затронуть ракетную программу Ирана. На пересмотре СВПД настаивают ближайшие союзники США в регионе - Израиль и арабские монархии Персидского залива. Возможно, этот вариант устроил бы и "евротройку", которая, несмотря на стремление сохранить СВПД, всегда осуждала ракетную деятельность Тегерана.



РФ, как и Иран, категорически против любого корректирования ядерной сделки, о чем за последние дни неоднократно заявляли российские дипломаты. Пока администрация Трампа выступала за полный разрыв отношений с Ираном, Москве удавалось находить консенсус с европейскими коллегами ради сохранения СВПД. Но изменение позиций США может вновь сблизить Вашингтон и Брюссель. Пока же участники СВПД проявляют осторожность в заявлениях. "Встреча совместной комиссии по СВПД завершилась. Участники подтвердили свою твердую приверженность ядерной сделке, а также готовность прилагать серьезные дипломатические усилия, чтобы обеспечить ее полное выполнение",- написал в среду на своей странице в Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



В любом случае мало кто надеется на то, что США и Ирану удастся быстро найти общий язык.

"Это будут очень сложные переговоры. У меня нет иллюзий на этот счет",- сказал в интервью телеканалу CNN Джо Байден. По его словам, Вашингтон не может позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако этого невозможно добиться в одиночку. "Поэтому в решении вопросов, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других государств, нам необходимо быть участниками более крупной группы",- добавил он. А кандидат на должность помощника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил в интервью The Wall Street Journal, что будущая американская администрация рассматривает возвращение в состав участников СВПД в качестве основы для дальнейших переговоров с Тегераном по более глобальным вопросам. То есть попытка расширить ядерную сделку, скорее всего, неизбежна.



"Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп. Этот человек, который совершал преступления, убивал людей и был террористом и даже препятствует импорту вакцины",- сказал в среду президент Роухани. Впрочем, до ухода Дональда Трампа иранцам еще надо дожить. В среду США вновь расширили список антииранских санкций.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №232 от 17.12.2020, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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