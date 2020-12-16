Почему победа Байдена – пиррова! - Д.Минин

09:18 17.12.2020 ДМИТРИЙ МИНИН | 16.12.2020



Общественно-политический раскол в Америке будет нарастать параллельно с постепенным увяданием ее былого могущества



Чуда не случилось. Как бы стойко ни сопротивлялся Д. Трамп, 14 декабря выборщики отдельных штатов проголосовали за Джозефа Байдена (306 против 232). И хотя Трамп обещал продолжить добиваться "справедливости", отныне понятно, что обратного пути не будет и президентом США на очередной срок станет представитель Демократической партии. Об этом говорит и направленное Байдену поздравление с победой от В. Путина.



Выборщики предсказуемо отдали предпочтение Байдену



На этот раз не было ни одного "вероломного" выборщика, который голосовал бы вопреки воле своей партии. Наказание за подобный поступок ничтожно, и обычно "смутьяны" всегда находятся. На выборах 2016 г. их, например, было десять. Жесткая партийная дисциплина, проявившаяся на этом голосовании, лишь лишний раз подчеркивает какой степени поляризации достигла политическая жизнь в Америке.



Ситуация могла быть еще более конфликтной, если бы Трампа активнее поддержал истеблишмент Республиканской партии. Однако там к попыткам Трампа пересмотреть в различных судебных и законодательных инстанциях результаты выборов отнеслись довольно пассивно.



Республиканцы проявили сдержанность не столько из-за опасений дальнейшего развития конфронтации, сколько по причине неверия в перспективы Трампа и изначально неоднозначного к нему отношения. Уступка власти с их стороны вполне может носить долгосрочный стратегический расчет. Республиканские элиты совсем не разделяют распространяемые в экспертном сообществе прогнозы о том, что в США грядет долговременная эра правления демократов. Наоборот, будучи у власти в последние годы и владея полнотой информации о реальном положении дел в стране, они исходят из того, что тот, кто ее сейчас возглавит, "свернет себе шею". Впереди, по их мнению, возможно, самый тяжелый в американской истории период и необходимость принятия таких рестрикционных и санационных мер, которые неизбежно отразятся на социальном положении огромных масс населения. Республиканцы же, как они могут рассчитывать, позволив демократам проделать всю "грязную работу", вполне в состоянии вернуться к управлению государством в 2024 г. с новыми силами и новыми лицами.



Много лет нерешаемая проблема многотрилионного государственного долга и накачка экономики необеспеченными деньгами в результате впрыскивания в нее из-за коронавируса еще "пары триллионов" требуют решения в самое ближайшее время. Иначе произойдет дефолт с большим ущербом для шансов сохранения доллара как главной мировой валюты.



Несколько затихшие в последние месяцы в ожидании смены правления уличные конфликты на расово-этнической и социальной почве могут разгореться с еще большей силой после того, как достаточно быстро выяснится, что демократическая администрация не в силах устранить их первопричины. То, что протесты в значительной степени стимулировали в предвыборной борьбе сами демократы, лишь усугубит положение.



Применив в борьбе с республиканскими "слонами" множество запрещенных "укусов" вроде совершенно надуманной инициативы об импичменте Трампа, его откровенной травли в подавляющем большинстве американских СМИ и, как апофеоз, откровенной манипуляции на выборах, демократы рискуют в период правления Байдена натолкнуться на аналогичный подход.



Среди республиканцев широко распространено мнение, что демократические "ослы" перешли границы "честной игры", нарушили большое количество писаных и неписаных правил американской политической жизни. Они нацелены на то, чтобы отплатить той же монетой. Иски с их стороны по всем нарушениям и отступлениям от правил еще долго будут преследовать соперников. Ни одно из обвинений, которые выдвигались в ходе предвыборной гонки против демократических кандидатов и, по существу, были замолчаны прессой, не будут отложены в долгий ящик. И "украинское", и "китайское", и все другие досье, относящиеся к семейству Байденов, будут вновь предъявлены общественности. Иначе уже не получится. Таков закон современных средств массовой информации, что для сохранения популярности они вынуждены всегда критиковать действующие власти, в противном случае интерес к ним пропадает. В этом смысле Трамп был удобной мишенью. Однако это не значит, что со стороны СМИ и дальше гарантирована поддержка Байдену во всех его начинаниях.



Немалое число газет и телеканалов в отсутствие в числе действующих политиков Трампа вполне могут в лице нового главы Белого дома избрать себе другой объект для "праведного гнева и нелицеприятной критики". Тем более что, объективно глядя, Байден по своей биографии и психофизиологическим особенностям даже более подходящая фигура для всякого рода издевательств, чем был уходящий президент. Подорвет авторитет Байдена и груз неизбежных непопулярных решений, особенно в социальной области. Когда демократы начнут отменять обещанные Трампом разного рода выплаты населению в связи с вирусно-экономическим кризисом, а от этого им никуда не деться, то тогда и пойдет первая волна разочарования новым лидером в рядах его сторонников.



Не приходится сомневаться, что деловые круги, стоящие за республиканцами, в первую очередь в сфере ВПК, добыче и переработке углеводородов, извлекут уроки из того, что в минувшем цикле их кандидата поддерживал едва ли единственный общенациональный медийный ресурс – телеканал Fox News. Можно предположить, что они также инициируют передел на медийном рынке, охватывающем такие цифровые гиганты, как Facebook и т. д. Признаки этого уже имеются. В американском обществе активно обсуждается вопрос о дроблении информационных монополий подобно тому, как в начале ХХ века была разделена нефтяная сверхкорпорация "Стандарт Ойл" Джона Рокфеллера. Та часть этого рынка, которая по итогам разворачивающейся за него борьбы отойдет к спонсорам и покровителям республиканцев, безусловно, добавит щепоть "кайенского перца" к критике Джо Байдена и его администрации.



Некоторые эксперты утверждают, что упорствующий в своем неприятии итогов выборов Дональд Трамп делает это потому, что он нацелился на возвращение к активной политической жизни в 2024 г. на следующих президентских выборах, когда вновь выдвинет свою кандидатуру. В это трудно поверить. Прежде всего, потому что он вряд ли получит повторную поддержку для этого от руководства Республиканской партии, которое намерено найти более компромиссную и перспективную кандидатуру в своих рядах. К тому же, поскольку критика приходящей администрации во многом, как уже понятно, будет носить антигеронтократический характер, то выдвигать со своей стороны очередного возрастного претендента, а Трампу тогда будет, как сейчас Байдену, 78 лет, для республиканцев крайне неудобно.



Однако в качестве человека, "потрясающего основы", самолюбивый и гордый Трамп, задетый за живое применявшимися против него некорректными методами, будет для Республиканской партии весьма полезен. Своими яркими, эмоциональными обличениями он наверняка будет будоражить своего преемника по всем вопросам, по каким только сможет, делая положение Байдена еще более шатким. Одним из инструментов его "антибайденовской" кампании может стать помилование некоторых приговоренных к заключению знаковых политических фигур. Обычно к этой процедуре по "гуманитарным соображениям" прибегают все уходящие президенты США. Трамп может помиловать ряд своих соратников, таких как Пол Манафорт, в расчете на то, что они потребуют пересмотра своих дел как сфальсифицированных в угоду демократам.



Поговаривают даже, что помилованной фигурой может оказаться основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в надежде на то, что в дальнейшем он выступит с обличениями в адрес обновленного Белого дома. В подобное, конечно, верится с трудом, но ведь Трамп известен своими неординарными поступками.



В целом говорить о наступлении в США эры "однопартийного демократического правления" преждевременно, и победа Байдена вполне может обернуться пирровой. В любом случае общественно-политический раскол в стране будет нарастать – параллельно с постепенным увяданием былого могущества Америки. Источник - fondsk.ru

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