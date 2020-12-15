Выборы Кырпрезидента. ЦИК проверит нарушение Садыром Жапаровым правил агитации

09:25 17.12.2020

17 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



ЦИК обратит внимание на привлечение сотрудников СГО для агитационной кампании кандидата в президенты Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.



По ее словам, это повод обратиться в прокуратуру, поскольку грубо нарушен конституционный закон о выборах. "Если подтвердится, что это, действительно, сотрудники Службы госохраны, то мы обязаны принять меры. Во-первых, запрещается использовать силовиков для агитации. Во-вторых, на каком основании Садыр Жапаров прибегает к услугам СГО? Он такой же кандидат, как и все. Получается, что он за деньги налогоплательщиков, то есть за наши с вами, обеспечил себя телохранителями. Я считаю, что тут недоработка в законе. Иначе мы никогда не остановим действие админресурса. А это в результате подрывает доверие к итогам голосования", - сказала Гульнара Джурабаева.



Необходимо запретить чиновникам, баллотирующимся в депутаты и президенты, на период кампании приостанавливать полномочия. Они должны уходить в отставку.



Напомним, что речь о фото и видео с поездки Садыра Жапарова в Таласскую область. На изображении четко видно, что телохранители, стоящие рядом с Садыром Жапаровым, одеты в жилетки и шапки с агитационным логотипом. То есть они грубо нарушают закон.



Отметим, что Садыр Жапаров после приостановления полномочий премьер-министра по-прежнему проживает в государственной резиденции "Ала-Арча", по меньшей мере нарушая этические нормы.