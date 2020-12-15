Рос-шоу-мена Пельша наняли снимать "документально-фантастический фильм" про будущее Узбекистана

11:31 17.12.2020

Российский телеведущий Валдис Пельш снимет документальный фантастический фильм об Узбекистане



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Российский телеведущий, режиссер и продюсер Валдис Пельш снимет документальный фантастический фильм об Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Контракт об этом сегодня в рамках Недели культурного наследия подписал Валдис Пельш и "Узбеккино".



"Мы предложили заглянуть в будущее Узбекистана через 30-40 лет. Но это не уровень того, что дома будут чуть повыше, а самолеты – летать чуть быстрее, а на уровне того, как открытия, сделанные человечеством, приведут к удивительным и очень красивым изменениям в жизни, архитектуре, медицине", – рассказал Пельш.



По его словам, эта история будет, прежде всего, направлена на молодежь и понятна ей.



"Хочется побыть таким Жюлем Верном и придумать интересную и максимально правдивую историю, которая будет принята молодежью. Фантастическая документалистика – это очень интересный жанр, с одной стороны должна получиться правдивая история, с другой – абсолютно фантастическая. Чтобы люди в соцсетях писали – "ну вы и загнули", – отметил он.



"Мы надеемся, что это будет красивое кино, которое будет презентовано уже осенью будущего года", – заключил Валдис Пельш.