Убийства иранских и российских ученых – результат тайных операций спецслужб? - В.Малышев

11:32 17.12.2020 Охота на ученых



Владимир Малышев

16.12.2020



Широкой резонанс вызвало во всем мире недавнее убийство в Иране ведущего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде (на фото). Покушение произошло в канун годовщины уничтожения другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.



Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны от ядерного удара. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Позднее, когда началось расследование, то иранское информационное агентство Fars сообщило, что покушение на Фахризаде было совершено при помощи "передового электронного оборудования, управлявшегося со спутника". В этой связи становится вполне вероятным, что без участия США в этом деле не обошлось.



В письме в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи заявил: "Предупреждая любые авантюристические меры со стороны Соединенных Штатов и Израиля против моей страны, особенно в период оставшийся для нахождения во власти текущей администрации Исламская Республика Иран сохраняет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и обеспечения своих интересов".



Убийство Фахризаде – далеко не первый случай уничтожения при помощи теракта видного иранского ученого. Так, в Тегеране за последнее время убиты пять физиков-ядерщиков.



Среди них Хасан Могаддам, руководитель иранской ракетной программы. Уже давно ясно, что идет планомерное уничтожение лучших иранских ученых, занятых в оборонных отраслях.



Конвейер убийств в России



Вереница убийств видных иранских ученых, которые оказались неугодными США и Израилю, подтверждают давно высказываемые подозрения, что западные спецслужбы взяли на вооружение террористическую практику ликвидации ключевых специалистов и видных деятелей науки тех государств, с которыми они враждуют, чтобы ослабить их оборонный и технологический потенциал. Есть мнения, что такие преступные операции осуществляются и в отношении РФ.



"За последние двадцать лет в России более семидесяти крупных ученых и ведущих специалистов погибли при невыясненных обстоятельствах, – свидетельствует агентство "Царьград". – Из них окончательно расследованы только три случая".



"Остальные смерти так и остались без ответов на ключевые вопросы, не установлены и виновные. Сотни стратегически важных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ зависли либо существенно "сдвинулись вправо" по срокам исполнения. Ущерб, нанесенный науке России, невозможно оценить до конца", – констатирует издание.



Агентство приводит длинный список таких странных смертей, которые вполне могли быть результатом расправ. Вот некоторые примеры из приведенного им списка:



– Январь 2000 года: первый замминистра по атомной энергии Александр Белосохов погиб во время катания на снегоходе. Версия убийства рассматривалась как весьма вероятная, но дело возбуждено не было.



– 13 мая 2001 года: по пути на Калининскую АЭС в автокатастрофе погиб вице-президент концерна "Росэнергоатом" Евгений Игнатенко. Он умер от полученных при лобовом столкновении травм. Автомобиль, виновный в смертельном ДТП, с места происшествия скрылся.



– Март 2003 года: доктор технических наук профессор Сергей Бугаенко, генеральный директор Международного центра по ядерной безопасности Минатома России, скончался от полученных черепно-мозговых травм. Гибель ученого связывают с попыткой США разорвать российско-иранское сотрудничество в сфере мирного атома.



– 4 января 2002 года: член-корреспондент РАН, директор НИИ электромашиностроения Игорь Глебов убит в Санкт-Петербурге.



– Февраль 2002 года: профессор, завкафедрой микробиологии Российского государственного медицинского университета Валерий Коршунов был забит насмерть битами в подъезде своего дома в Москве. Коршунов создал несколько направлений лечения последствий лучевой болезни, спас множество жизней ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.



– 23 ноября 2012 года: в полукилометре от места работы убит из пистолета Макарова заместитель генерального конструктора Тульского ГУП КБП Вячеслав Трухачев. Стрелял убийца высокой квалификации: единственная пуля из ПМ вызвала рану, несовместимую с жизнью…



Что такое может быть делом рук их спецслужб и агентуры, не скрывают и сами американцы. Так, например, во время праймериз Республиканской партии в 2012 году кандидат Рик Сантрум откровенно заявил о необходимости уничтожения российских и иранских физиков-ядерщиков.



"Мы тут говорили о тайных операциях. Уже находили трупы ученых-ядерщиков из России и Ирана. Я надеюсь, что США были вовлечены в это. Надеюсь, в ходе тайных операций мы предпринимаем все необходимые шаги".



А другой кандидат, Милл Гиндридж, предложил, чтобы США проводили подобные операции по всему миру. "Десятки смертей российских ученых свидетельствуют о том, что, когда речь заходит об убийстве конкурентов, слова у американцев редко расходятся с делом, а обилие американской агентуры в России, в том числе среди российских финансовых и политических элит, сильно упрощает американцам выполнение их "задач", – считает "Царьград".



Версии от "Версии"



Как пишет издание "Версия", пристальное внимание ФСБ привлекла смерть 60-летнего сотрудника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Константина К. Труп ученого был обнаружен в квартире на улице Чкалова в городе Жуковском. Покойный мог знать о закрытых разработках в ЦАГИ, которые по каким-либо причинам не пошли в серию. И определенные структуры, в том числе зарубежные разведслужбы, могли быть заинтересованы в получении этой информации.



Заинтересовала ФСБ и загадочная гибель известного конструктора, первого заместителя директора ЦАГИ по аэродинамике и динамике полета Геннадия Павловца, который считался одним из создателей гражданской авиации нового поколения. Также 70-летний ученый входил в состав правления Национальной ассоциации наноиндустрии. Павловец погиб при пожаре в своем дачном доме. Однако, когда пожарные потушили пламя и вытащили из-под завалов труп погибшего, судмедэксперты насчитали на теле Павловца несколько десятков ножевых ранений.



За несколько дней до гибели Павловца в подмосковном городе Щелково в квартире на Пролетарском проспекте был найден искромсанный ножом труп 32-летнего заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО "НПО измерительной техники" Алексея Фролова. НПО, производящее телеметрическую аппаратуру и микроэлектронику для ракетно-космической техники, выполняло многочисленные заказы Министерства обороны.



В Республике Марий Эл вместе с семьей в Йошкар-Оле был зарезан начальник 1-го отдела ОАО "Волжский электромеханический завод" – предприятия, входящего в состав крупнейшего объединения военно-промышленного комплекса ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". И сам концерн, и завод были тесно связаны с ЦАГИ.



"Алмаз-Антей" вообще довольно часто упоминается из-за подозрительных смертей своих сотрудников. Так, в 2009 году в Москве киллер застрелил начальника одного из отделов концерна "Алмаз-Антей" – Андрея Барабенкова. 6 июня 2003 года был расстрелян глава компании "Алмаз-Антей" Игорь Климов, а 9 октября того же года зверски убили гендиректора ОАО "Проммашинструмент" Елену Нещерет.



"Уверен, что убийства ученых должны привлечь внимание российских спецслужб, – заявил "Версии" независимый военный эксперт Юрий Бобылов. – По всей видимости, эти убийства совершаются по заданию правительств государств – конкурентов на мировой арене в области вооружений, новой техники и технологии".



Но и это еще не все! 20 июня 2011 года в результате крушения Ту-134 погибли сразу пять ведущих российских ученых – цвет российской атомной промышленности. Это – генеральный конструктор опытно-конструкторского бюро (ОКБ) "Гидропресс" Сергей Рыжов, его заместитель Геннадий Банюк, главный конструктор доктор технических наук Николай Трунов, начальник управления ОАО "Атомэнергомаш" Валерий Лялин и главный технолог ОКБ машиностроения им. И.И. Африкантова Андрей Трофимов. Последний работал на строительстве АЭС "Бушер" в Иране, а Рыжов был одним из ведущих специалистов строительства ядерного завода в Индии.



Израильская газета Haaretz почти сразу же предложила принять к рассмотрению версию "заговора". По мнению израильских журналистов, он мог быть направлен против российских специалистов-ядерщиков, которые помогали Ирану развивать ядерную программу.



Загадка гибели профессора Гусельникова



В 2000 году, когда автор этих строк работал журналистом в Греции, при странных обстоятельствах в Афинах погиб физик с мировым именем, профессор Новосибирского университета Владимир Гусельников. Он был приглашен на конференцию Афинского института космических исследований на Крите. И вдруг исчез, а потом его тело в грязной одежде было обнаружено в афинском квартале Палео Фалирон. Гусельников был в бесчувственном состоянии и умер в больнице, не приходя в сознание. В его карманах было обнаружено 700 долларов, так что речь не шла об ограблении. Не было и следов побоев.



Официально причиной смерти 48-летнего ученого был назван инфаркт. Но неизвестно, куда исчез багаж Гусельникова, и где он ночевал в Афинах – он не был зарегистрирован ни в одной гостинице, хотя пробыл в греческой столице несколько дней. Газеты писали, будто он внезапно сошел с ума. Но жена потом рассказала, что перед отъездом ученый был весел и энергичен и на здоровье никогда не жаловался. В Новосибирском университете сообщили, что лаборатория, в которой он работал, была связана с американской НАСА.



В греческой полиции, где журналисты пытались выяснить подробности, гибель Гусельникова комментировать отказались. Наше посольство тоже никакой дополнительной информации не получило. Дело так и осталось не расследованным…



Тайна Боинга-777



Есть и еще загадочные истории, которые кажутся невероятными. Так, на борту сбитого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing-777, летевшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, о причинах гибели которого спор идет до сих пор, находился представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гленн Томас, ведущий консультант по СПИДу, вирусу Эбола и другим инфекционным заболеваниям. Как обратили внимание СМИ, он активно участвовал в расследовании бесчеловечных экспериментов над африканцами финансируемой Джорджем Соросом биолаборатории, работавшей в больнице Кенеме (Сьерра-Леоне). Там здоровых африканцев заражали вирусом смертельно опасной лихорадки Эбола – якобы, для разработки вакцины.



Одновременно выяснилось, что на борту того же самого Boeing-777 летела делегация вирусологов, в том числе профессор Амстердамского университета Джозеф Ланге, выдающийся специалист по СПИДу, доклад которого должен был стать сенсацией.



Погибший потом при очень странных обстоятельствах украинский пилот, капитан Владислав Волошин, чей боевой Су-25 находился на одном эшелоне с рейсом, всего в нескольких километрах от МН-17 за пару минут до его падения, мог бы рассказать много интересного. Но, увы, уже не расскажет. Как и пропавшая без вести диспетчер Днепропетровского диспетчерского пункта Анна Петренко, которая вывела злосчастный "Боинг" за пределы гражданского воздушного коридора под удар самолета Волошина.



Таким образом, западные спецслужбы одновременно могли решить сразу ряд задач. Нейтрализовать ученых-вирусологов, угрожавших структурам Сороса оглаской их преступлений. Заставили навсегда замолчать ученого, расследовавшего создание СПИДа и готового предать огласке названия виновных в этом структур и имена заинтересованных лиц.



А еще постарались, свалив вину на ополченцев и Россию, создать повод для санкционного давления на нашу страну, в том числе для сдерживания развития ее промышленности и оборонных проектов посредством санкций.



По отдельности, каждый эпизод всех этих смертей, может, конечно, показаться случайным. Но все вместе – заставляет всерьез задуматься о том, что мы на самом деле имеем дело с целенаправленным тайным планом уничтожения ведущих ученых и специалистов с целью ослабления не только Ирана. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608193920

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды

- Рабочий график первого президента

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162

- Чествование журналистов прошло в Сенате

- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства

- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста

- О сохранении базовой ставки на уровне 9%

- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора

- Рабочий график главы государства

