Ташкент. Кровавый декабрь 1917. Гибель генерала Коровиченко (история), - А.Волосевич

16:03 17.12.2020 УБИЙСТВО ГЕНЕРАЛА КОРОВИЧЕНКО, ГЛАВЫ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ



Среда, 16 Декабря 2020



В конце 1917 года в Ташкенте был убит 43-летний генерал Павел Коровиченко, за месяц до этого назначенный Александром Керенским, председателем Временного правительства Российской Республики, генеральным комиссаром в Туркестанском крае. В состав этого крупного административного образования в то время входила большая часть территории нынешнего Узбекистана (кроме Хивинского ханства и Бухарского эмирата), весь современный Туркменистан и значительная часть Казахстана, вплоть до озера Балхаш. "Коровиченко, как лицо, назначенное мною, который был уполномоченным Временного Правительства, являлся уполномоченным от меня. Ему там в мое отсутствие принадлежала вся полнота власти", - вспоминал позже Керенский.



С Павлом Александровичем Коровиченко - бывшим присяжным поверенным и присяжным стряпчим, участником двух войн: русско-японской и Первой мировой, социалистом, - у него сложились многолетние хорошие отношения: Керенский относился к нему как к надежному соратнику.



По его указанию, с конца марта по май 1917 года Коровиченко исполнял обязанности коменданта Александровского дворца, где содержалась под арестом царская семья. В июле был назначен руководителем Казанского военного округа, а в конце сентября получил направление в Ташкент для наведения порядка после первой попытки местных большевиков и эсеров захватить власть, отстранив от нее Комитет по управлению Туркестанским краем, который тогда возглавлял известный ученый Владимир Наливкин.



Павел Александрович Коровиченко, генеральный комиссар по управлению Туркестанским краем, командующий ТуркВО в октябре 1917 года. Фото из Википедии



Сентябрьские события начались с того, что после успешного подавления мятежа генерала Корнилова Ташкентский совет солдатских и рабочих депутатов, в лишенных дисциплины и разложенных демагогией большевиков, анархистов, максималистов и прочих словоблудов частях ташкентского гарнизона, принял резолюцию о необходимости перехода власти к советам, то есть вознамерился отобрать ее у законной краевой власти, организованной центральным Временным правительством и местными демократическими организациями. 12 сентября на митинге в Александровском парке был избран т.н. Временный революционный комитет. В соседние государства и по всему краю были разосланы телеграммы о том, что в Ташкенте установлена новая власть.



В тот же день по приказу Туркестанского комитета и руководства совета края члены новообразованного Временного революционного комитета были арестованы, что вызвало возмущение рабочих и солдат ташкентского гарнизона, поэтому на следующий день их пришлось освободить и власть фактически перешла в руки исполкома Ташкентского совета и Временного ревкома. Наливкин обратился за помощью в Петроград.



Первый эшелон войск под командованием генерала Коровиченко прибыл в Ташкент 24 сентября. Коровиченко был назначен командующим войсками Туркестанского военного округа, а Наливкин покинул свой пост. Генерал попытался утвердить, точнее, восстановить власть Туркестанского комитета, но противодействие Временного ревкома, поддерживаемого рабочими и солдатами, помешало ему это сделать.



Возникло противостояние: с одной стороны - Туркестанский комитет Временного правительства, поддерживаемый войсками во главе с Коровиченко, с другой - Ташкентский совет с созданными им структурами в виде исполкома и ревкома, поддерживаемый солдатами ташкентского гарнизона и рабочими. При этом ревком, состоящий в основном из большевиков и левых эсеров, вел активную подготовку к вооруженному выступлению, путчу.



Коровиченко предпринял попытку нейтрализовать ненадежные воинские части. В ночь с 18 на 19 октября отрядам юнкеров и казаков удалось обезоружить роту ташкентской крепости, причем из броневиков по казармам был открыт пулеметный огонь, длившийся около часа, по счастливой случайности никто не был убит. Генерал также добился приказа военного министра о демобилизации 1-го и 2-го семиреченских стрелковых полков.



В ночь с 24 на 25 октября большевики захватили власть в Петрограде; 25 октября на совещании большевиков и членов исполкома Ташкентского совета рассматривался вопрос об организации вооруженного выступления в Ташкенте и был разработан его план.



Туркестанский комитет Временного правительства попытался этому помешать и, по приказу Коровиченко, в ночь на 28 октября войска окружили Дом свободы (с 1919 года - Общественное собрание, с 1917 года в здании размещался Ташсовет, в советское время - кинотеатр "Имени 30-летия комсомола", - ред.) и арестовали находившихся в нем председателя Ташсовета и некоторых членов исполкома. Одновременно юнкера разоружили солдат 2-го Сибирского полка и заняли крепость. Однако солдаты 1-го полка оказали активное вооруженное сопротивление. Утром к ним присоединились вооруженные рабочие Главных железнодорожных мастерских, которые сформировали отряды Красной гвардии, а затем вступили в бои с правительственными отрядами. Их поддержали прибывшие со станции Кауфманская (ныне г. Янгиюль - ред.) 600 солдат-семиреченцев, возвращавшихся с Кавказского фронта, и получивших оружие 17-го Оренбургского казачьего полка. Бои, с переменным успехом, продолжались четверо суток.



Исследователи тех событий пишут, что в ходе сражений генерал Коровиченко вел себя непоследовательно, в частности, после заключения перемирия приказал возобновить стрельбу до окончания назначенного срока. В итоге свои же офицеры арестовали его, лишили полномочий, а вместо него командующим войсками избрали командира казачьего полка полковника Бурлина.



Но было уже поздно. 1 ноября юнкера, окруженные в ташкентской крепости, сложили оружие. Власть перешла к Ташкентскому совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, точнее, его вожакам.



Генерал Коровиченко, содержавшийся под арестом в Школе прапорщиков, был переведен на гауптвахту, туда же был помещен и его помощник, граф Доррер.



Точное количество жертв тех событий, неизвестно до сих пор. Потери сторонников Ташкентского совета, включая погибших от артиллерийских снарядов женщин и детей, составили 79 человек. В торжественной обстановке их похоронили в Александровском парке, в братской могиле. Очевидно не меньше было убито и со стороны тех, кто поддерживал Временное правительство, не считая случайно пострадавших, так что в целом можно говорить о полутора-трех сотнях человек.



В середине ноября победители сформировали новый властный орган: Совет народных комиссаров Туркестанского края, куда вошли большевики и левые социал-революционеры-максималисты. Председателем совета был избран один из организаторов путча - 26-летний Федор Колесов. Он же стал комиссаром путей сообщения, почт и телеграфов, а заодно редактором газеты "Туркестанские ведомости". В следующем, 1918 году, он командовал подавлением "Кокандской автономии" и, вместе с джадидами, предпринял неудавшуюся попытку свергнуть Бухарского эмира (так называемый "колесовский поход").



Федор Колесов, первый руководитель Туркестанской Советской Республики



А генерал Коровиченко, содержавшийся в ташкентской крепости, 30 ноября был застрелен. Убийство было совершено открыто, но ни о каком наказании убийцы либо предании его суду нигде не упоминается, не называется даже его имя.



В местной прессе мне удалось найти всего четыре публикации, посвященных насильственной смерти бывшего руководителя Туркестанского края, хоть и пытавшегося управлять им на протяжении лишь одного месяца. Две в "Туркестанских ведомостях" и две в независимой газете "Туркестанский курьер", которую большевики еще не успели закрыть и которую возглавлял Александр Гзовский, иногда писавший под псевдонимом "Юноша". Вот они.



ТУРКЕСТАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ, 1 ДЕКАБРЯ (14 ДЕКАБРЯ), 1917 ГОДА



Убийство ген. Коровиченко



Вчера в 3 час. дня на гауптвахте в крепости произошел печальный случай. Солдаты, узнав из телеграмм о выступлении Корнилова, Каледина, Караулова и др., были возмущены и нервно настроены. В результате всего этого нервного возбуждения, несмотря на все принятые меры бывшими там Комиссаром крепости Екименко и народного комиссара Агапова, подошедшим солдатом из караула были произведены один за другим три выстрела в камеру, где сидел Коровиченко. Один из выстрелов оказался роковым. Прибывшими властями и врачом Коровиченко найден мертвым. Подробности завтра.



ТУРКЕСТАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ, 3 ДЕКАБРЯ (16 ДЕКАБРЯ), 1917 ГОДА



Подробности убийства генерала Коровиченко



30 ноября около 11 часов утра, народный комиссар, тов. Агапов (подробнее об Агапове здесь - ред.) был осведомлен о том, что бывший помощ. ген. комиссара гр. Доррер, находящийся в заключении в крепости, имеет желание поставить в известность народную власть об очень важном деле.



Тов. Агапов сообщил об этом тов. Залесскому, как народному комиссару юстиции, и оба решили немедленно отправиться в крепость.



Доррер сообщил комиссарам, что ночью, 29 ноября, он слышал разговор между солдатами, из которого вывел определенное заключение, что, как он, так и ген. Коровиченко, находящийся в камере по соседству с ним, обречены на смерть.



Сообщая об этом Доррер просил народных комиссаров принять соответствующие меры.



О сообщенном тов. Агапов тотчас же передал по телефону в исполнительный комитет сов. солд. и раб. депут., прося прислать кого-нибудь из членов исп. к-та в [ташкентскую] крепость, а также в Белый Дом (бывшая резиденция туркестанского генерал-губернатора - ред.).



Опасаясь позднего прибытия членов исп. к-та, народный комиссар, тов. Агапов просил тов. Залесского поехать за председателем исп. к-та тов. Тоболиным.



В это время происходила смена караула и народ [ным комиссарам] было предложено (пропущено) [каме]ру Доррера.



Народный комиссар, тов. Агапов, выйдя из камеры, заслонил собою отверстие в двери камеры.



В коридоре образовалась группа крайне возбужденных солдат, с ажиотацией обсуждавших выступления контр революционных генералов.



Народный комиссар обратился с речью к солдатам, в которой предложил воздержаться от того шага, который ими предпринимается, заявив, что Коровиченко и Доррер подлежат народно-революционному суду.



В группе солдат раздавались гневные возгласы по адресу сбежавшего Корнилова, а также Каледина и Керенского.



- Они создают кровопролитие, толкают нас на гражданскую войну, кричали солдаты.



Выделившийся из группы солдат выстрелил в камеру Коровиченко, но тут же заметил, что он, кажется промахнулся.



- Вы губите все, что сделано нами! - дрожащим голосом сказал тов. Агапов. - Остановитесь!



Прибежал комиссар крепости, тов. Якименко и стал увещевать солдат, но и его уговоры не могли внести охлаждение в возбужденную стихию.



Солдат, сделавший выстрел, считая, что он промахнулся, снова выстрелил. За вторым выстрелом последовал третий.



Прибывшим членам исп. к-та и первому военному комиссару, тов. Перфильеву пришлось узнать о смерти ген. Коровиченко.



При медицинском вскрытии, произведенном в госпитале, куда был доставлен труп ген. Коровиченко, обнаружены на трупе 3 раны в области живота и грудной клетки.



ТУРКЕСТАНСКИЙ ВЕСТНИК, 2 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА, №16



Террор из-за угла



Раненый генерал Коровиченко, содержавшийся на гауптвахте, убит там, по одной версии прикладом часового, по другой, - выстрелами группы подошедших к гауптвахте солдат.



Свершилось позорное дело, вина за которое ложится всею своей тяжестью на руководителей большевистского дикого стада.



Это - так называемый суд свободной демократии!



Большевистский зверь, до сих пор забавлявшийся, как кошка с мышью, свободами ташкентских граждан, отведал свежей кровушки и как медведь, впервые отведавший мяса, переходит отныне в разряд плотоядных животных.



Достойные вожаки этого зверя, лицемерно воздымая глаза к небу "констатируют печальный случай" и оправдываются тем, что они "пытались" воспрепятствовать этому.



Это пытались те, которые накануне в статье "Не плюй в колодец", искусно затронули в страсти упоминание о "генеральном комиссаре, вооружившем детей", натравливали толпу на стоящую им на дороге интеллигенцию?!



Генерал Коровиченко - жертва собственной слабости, он избегал решительных своевременных мер, жалея неразумную толпу, подстрекаемую темными личностями; взявши на себя бремя не по силе, он запутался и, бросаясь из крайности в крайность, не смог хладнокровно противостоять провокационным вызовам демагогов.



Беспристрастный, нелицеприятный суд должен был бы выяснить это; он должен был бы выяснить, что в прошедшем кровопролитии виновата как та, так и другая сторона, что вооружались подростки как с той, так и с другой стороны, что противодействовать этому факту при общей растерянности не было никакой возможности и пр. и пр.



Но возможен ли теперь такой суд, возможно ли правосудие в настоящую эпоху "кулачного права", когда кучка интеллигентов, захватившая власть при помощи грубой силы штыка, корчится в изуверском исступлении перед этим самым штыком?



Они сами понимают, что невозможен, и дипломатично желая избежать устроенного с соблюдением всех формальностей убийства инсценируют "эксцесс толпы", "печальный случай".



Не для того ли Доррер переведен на гауптвахту, чтобы и с ним произошел "печальный случай"?



Чрезвычайно удобный случай отделываться от всех формальностей суда и следствия, до которого не додумались даже палачи мрачного царизма, и который применялся только в жестокие времена средневековья.



Продолжайте, идейные организаторы убийств, длинный счет своих преступлений; история подводит итоги и может быть скоро вы получите достойное воздаяние по заслугам.



Г. Дмитриев



ТУРКЕСТАНСКИЙ ВЕСТНИК, 3 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА, №17



Добили



30 ноября не стало ген. Коровиченко. Того самого ген. Коровиченко, которого так недавно ранил солдат, нанеся удар прикладом по голове.



Солдату, видите ли, тогда показалось, что "арестованный" генерал пытался бежать.



Правда, врач, делавший перевязку Коровиченко, усумнился в правдивости слов солдата.



- Если бы генерал Коровиченко действительно хотел бежать, то удар пришелся бы в затылок, а не в лоб.



Солдат говорит не правду.



Такое заключение дал врач.



Есть такая наука - судебная медицина.



Благодаря ей с положительной точностью устанавливаются характер ранения, причина смерти и проч.



Примеры:



Обыватель говорит:



Такой-то скончался естественной смертью.



А врач, осмотревший труп покойного, заявляет:



- Такой-то умер от удушенья, ибо на шее странгуляционная борозда, а на лице - все признаки асфикции.



И обывателя, соседа покойного, судебный следователь берет под подозрение.



Сожительница богатого купца дает показание:



- Ксенофонт Куприанович сами застрелились, приложив револьвер к виску, а врач, опять таки исследовав голову покойника, спокойно повествует:



- Выстрел произведен на расстоянии, при самоубийстве был бы ожог и т.п.



Купеческую сожительницу препровождают в тюрьму.



Таких примеров сотни тысяч.



Судебная медицина безошибочно определяет характер ранения, положения, при которых были нанесены раны, и проч.



Она всегда уличает преступника.



Врач, оказавший помощь ген. Коровиченко, тоже уличил солдата.



- Если бы генерал покушался бежать, то вы бы, батенька, стукнули его вот так, а не вот этак.



Отсюда следует, что Коровиченко не пытался бежать и его солдат часовой ударил по другим мотивам.



Это первый акт драмы третьей части Коровиченковской трилогии.



Второй акт тоже не менее ужасен.



Больных арестантов обыкновенно переводят в больницу.



Гражданских арестантов - в туземную больницу, военных - в госпиталь, в особое отделение.



Больного "арестанта" Коровиченко оставили на гауптвахте.



"Власти" было известно, что Коровиченко ранен.



Ранен серьезно.



Что он подлежал переводу в госпиталь.



Но "власть" пальцем не пошевелила в этом отношении и тяжело больного оставила на гауптвахте.



Не знаю, было ли известно нашей "власти", что над тяжело больным ген. Коровиченко издеваются караульные солдаты.



Если - да, то она виновата в попустительстве, если - нет, то она должна была знать это, т.е. виновата в бездействии.



Во всем этом заключается второй акт драмы заключенного генерала.



Третий - последний акт - самый ужасный.



От него веет жутью, кошмаром.



Раненого, избитого генерала убивают выстрелами из винтовки или прикладами.



А может быть оба способа соединяют вместе.



Детали эти не важны.



Трагично здесь то, что является злодей и приводит в исполнение заранее обдуманное убийство.



Раненого убивают.



Вернее - добивают.



Мотивы просты:



Солдат, возмущенный побегом Корнилова в Быхове, застрелил Коровиченко в Ташкенте.



Этим явлением заканчивается третий акт драмы и занавес опускается.



В зрительном зале запах свежей человеческой крови…



***



Прежде чем перейти к составлению "рецензии о спектакле", я хочу сделать маленькое отступление.



Обращаю на него внимание психологов и судебных деятелей.



Генерал Коровиченко, по данным в печати сведениям, убит 30 ноября вечером.



28 ноября утром в редакцию "Вестника" позвонили по телефону…



Попросили редактора.



- Правда ли, что Коровиченко убит? - спросили.



- Не знаю… Сведений таких нет, - ответил редактор.



Я пишу "позвонили" и "спросили", потому что звонили и спрашивали два раза.



28 ноября хроникеры "Вестника" уловили в городе слух, будто Коровиченко убит.



Заходившая в редакцию публика также спрашивала о достоверности слуха о смерти генерального комиссара.



29-го ноября у пишущего эти строки в городе спрашивали:



- Правда ли, что Коровиченко убит?



Такой вопрос мне был задан даже рабочими типографии "Шураи-Исламия".



Я ответил незнанием, но суммировав все вышеизложенное, написал даже хроникерскую заметку: "циркулирующие слухи".



Только случайно эта заметка не попала в машинное отделение и не появилась в N от 30 ноября.



Простить себе этого не могу.



Я виноват, ибо если бы я дал эту заметку линотипщику, то 30-го ноября утром появилась бы заметка о циркулирующих слухах об убийстве Коровиченко.



Слух этот претворился бы в действительность через 8-10 часов после выхода номера.



Это было бы лишней зафиксированной уликой против тех, которые заранее подготовили дикое убийство ген. Коровиченко.



Но, впрочем, думаю, что и так против заговорщиков достаточно улик.



Циркулировавшие слухи о предстоящей смерти Коровиченко доказывают, что "там где-то" в (слово неразборчиво, предположительно властных - ред.) кругах заранее было решено убить несчастного узника и что это решение отчасти проникло в массу.



Стоустая молва "проект" переделала в свершившийся факт.



Я думаю, что со мной согласятся психологи и судебные следователи.



***



Генерал Коровиченко убит.



Кто же виноват в этом?



Они - физические убийцы?



Те, которые стреляли, или били прикладами?



Да, формально они виноваты, но морально виноваты другие.



Виноваты те, которые науськивали толпу, те, которые потворствовали ей, которые были с ней в контакте и не предотвратили надвигающейся катастрофы.



Физическим убийцам простят история и народ, ибо не ведали убийцы, что творили, но преступление моральных убийц не может быть прощено ни в сем, ни в будущем веке.



Они, как Пилаты, теперь умывают руки и говорят:



- Мы сделали все, но, к сожалению, мы не смогли предотвратить несчастья.



Зачем вы лжете, ехидны?!



Если бы вы действительно принимали меры, то или Коровиченко был бы жив, или вы были бы убиты вместе с ним.



Но вы прежде всего не хотели принимать мер потому, что боялись, даже при успехе, потерять популярность в той массе, которой вы управляете, а во-вторых вы дрожали и дрожите за собственную шкуру.



Разве не чувствуете вы, ташкентские "управители", что кровь Коровиченко пролита по вашей вине, что эта смерть вечным позором ляжет на вашу темную совесть?!



О, это вы прекрасно сознаете, ибо сознавал и Пилат всю правоту Учителя из Галилеи, но он выдал его черни, так как боялся и не хотел расстаться с генерал-губернаторским местом. Вы, лицемеры-демагоги, теперь безнаказанны. Справляйте ваши кровавые торжества, но помните, что суд истории не за горами.



Этот суд решит все дело не в вашу пользу.



Коровиченко мертв…



Идите, ликуйте вместе с темной толпой, делайте вид, что вам весело, пойте победные гимны, "вожди демократии", "проповедники свободы, равенства и братства"!



Упивайтесь вашим "успехом" и громче бейте в литавры, ибо если вы хоть на секунду остановите вашу "музыку", то вы услышите страшные слова по вашему адресу:



- Кровь его на вас и на (слово неразборчиво - ред.) ваших!



……..



Генерал Коровиченко в гробу…



Еще одна угасшая жизнь…



Что же сказать у тела человека, который при жизни допустил много ошибок, и стал жертвой своих страшных ошибок?!



Не будем вспоминать о плохом, ибо оно уже искуплено.



Покойный перенес страшные муки и увенчан терновым венцом.



Снимем шапки и преклоним наши колена.



- Упокой, Господи!



- Спи с миром, страдалец…



А. Гзовский



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Подготовил Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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