Навального технично слили все: любопытные факты и мнения

16:14 17.12.2020

История с "отравлением по личному указанию Путина" российского блогера Алексея Навального наконец приобрела самые фантасмагоричные черты. Вполне хорошо выглядящий после встречи с "боевым отравляющим веществом" Навальный выпустил видео с расследованием о том, как его дважды, но почему-то безуспешно, травили в России. Историю подхватили западные СМИ и прокомментировали в российском медиасообществе.



Приведем несколько любопытных замечаний.



Журналистка из Одессы, перебравшаяся в Москву в 2015 году, Юлия Витязева обратила внимание на "помощницу" российского блогера, которая неоднократно попадала в скандалы.



"Два факта из „кредитной истории" Клариссы Уорд - корреспондентки CNN, которая помогала Навальному в его „расследовании".



Факт первый: находясь в ЦАР, Уорд заплатила местным жителям по $100 за ложь о присутствии там российских инструкторов.



Факт второй: Уорд выдала российского военкора Олега Блохина за бойца из ЧВК „Вагнер", за что подверглась жесткой критике не только от своих коллег по цеху.



Еще из интересного: Уорд активно сотрудничает с ЦРУ еще со времен работы в Сирии, где она регулярно брала интервью у боевиков и делала о них репортажи. В общем, хорошую себе подругу нашел Навальный, ничего не скажешь", - написала Витязева в своем авторском Telegram-канале.



Мария Бутина, общественный деятель, получившая мировую известность после ареста в Вашингтоне в 2018 году по обвинению в сговоре против США (в работе иностранным агентом без регистрации), отметила, как Запад технично слил порядком поднадоевшую "жертву режима".



"Навального технично слили все: заграница не помогла - ОЗХО отравление Леши "Новичком" признавать отказалась, только какие-то „следы" да хайли лайкли. Впрочем, такова судьба ведомых невидимой рукой оппозиционных профессионалов.



Тут ведь вот что интересно: получилась ситуация, которая называется Catch 22 - уловка или ловушка 22 (по-русски „замкнутый круг"). Меркель требует от Путина расследования дела Навального, Россия требует дать документы-доказательства, немцы ссылаются на ОЗХО, а ОЗХО на немцев (улыбочки)", – кратко резюмировала исход Бутина в своем Telegram-канале.



О "расследовании" высказался также известный публицист и российско-израильский писатель Исраэль Шамир:



"Россия - страна свободы. В США Навальный уже получил бы двадцать лет тюрьмы за раскрытие федеральных тайных агентов по Intelligence Identities Protection Act. Был там случай - раскрыл журналист Роберт Новак личность Валери Плейм, агента ЦРУ, а потом долго бегал от правосудия.



Один из его источников, Скутер Либби, получил три года тюрьмы и четверть миллиона долларов штрафа - так мало потому, что он был скорее козлом отпущения. Другой раскрывший личность агента - Филипп Эйджи - был вынужден бежать и умер на Кубе.



А тут г-н Навальный публикует детали федеральных агентов, и его дружки перепечатывают информацию. Тут дело пахнет сотней лет на Колыме. Удивительно, что люди это не понимают.



Раскрытие агентов - опасное преступление, тем более что это было совершено с помощью MI6, ведь пресловутый BellingCat - рупор британской разведки.



Если российские власти не отреагируют, это можно будет считать доказательством, что за Навальным стоят прозападные силы в российских секретных службах, что должно нас обеспокоить еще больше. Все перепечатки этого раскрытия агентов должны караться по закону - и это относится в первую очередь к радиостанции "Газпрома" - "Эхо Москвы". Ждем вмешательства Следственного комитета".