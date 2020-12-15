Эмомали Рахмон смягчил наказание за возбуждение национальной и религиозной вражды

16:15 17.12.2020

Аваз Юлдашев, Asia-Plus



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня, 17 декабря, несколько законов, сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, президент подписал законы о внесении поправок в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс.



Среди подписанных главой государства законов есть и о внесении поправок в закон "Об образовании". Согласно принятым еще в начале октября парламентом страны поправкам в вышеназванный закон, впредь глав отделов образования областей, городов и районов Таджикистана будет назначать министр образования и науки страны, а не руководители местных хукуматов.



Отмечается, что поправки в УК и УПК направлены на усиление борьбы с преступностью и административными правонарушениями, которые совершаются с целью разжигания национальной, местнической и религиозной розни.



Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 14 октября уходящего года поддержала предложенные правительством республики поправки в Кодекс страны об административных правонарушениях, которые направлены на гуманизацию законов страны.



Поправки предусматривают введение административного наказания за действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды или розни, унижению национального достоинства, а также пропаганду исключительности граждан по их религии, национальной, расовой или местнической принадлежности.



Если эти действия совершены публично или с использованием средств массовой информации, штраф составит от 50 до 100 показателей для расчета (1 показатель - 58 сомони) либо административный арест сроком от 5 до 10 суток. Ранее за такие действия гражданам грозил срок до пяти лет лишения свободы.



Если лица, которые привлечены к административной ответственности за вышеназванные деяния, в течение года после получения наказания повторно совершат их, они будут привлечены уже к уголовной ответственности и их могут лишить свободы сроком от 2 до 5 лет.



Поправки в закон РТ "О внутреннем аудите организаций государственного сектора" предусматривают усовершенствование правил проведения аудиторских поручений, структур внутреннего аудита в государственных организациях и сотрудничество между внутренним и внешним аудитом.