Эрдоган укажет американцам на дверь?

16:18 17.12.2020 Попытка Турции вывести американскую базу может стоить ей членства в НАТО



Дмитрий Родионов

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Александр Перенджиев

Игорь Шатров



Власти Турции рассматривают вариант закрытия для США авиабазы Инджирлик в ответ на введенные санкции, сообщают местные СМИ.



Сообщается также, что помимо запрета на использование авиабазы, Турция может потребовать у США вывезти с Инджирлика тактическое ядерное вооружение.



Ранее Вашингтон ввел против Анкары санкции из-за закупки российских комплексов С-400. В частности, ограничения вводятся против руководства Управления оборонной промышленности (SSB) Турции, включая его директора Исмаила Демира. Турецкий МИД осудил это решение и отверг аргументы США. Кроме того, турецкое внешнеполитическое ведомство предупредило, что будет принимать ответные меры по своему усмотрению.



Какими они будут? Дойдет ли до осуществления угроз выдворить американцев с Инджирлика?



- В заявлениях Анкары по поводу американской авиабазы Инджирлик нет ничего нового, - отмечает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.



- Турция всегда в конфликтных ситуациях с США использовала и использует эту тему, как инструмент противодействия официальному Вашингтону. При этом официальная Анкара никогда не предпринимала каких-либо практических действий. Тема авиабазы всегда носила с ее стороны исключительно информационно-психологический характер.



То есть, в б?льшей степени, Турция берет США "на слабо", публично заявляя о том, что она рассматривает вариант с лишением США возможности использования авиабазы Инджирлик в ответ на введенные санкции за закупку российских С-400. И ждет ответной реакции официального Вашингтона. Обращаю внимание, что подобное происходило уже не раз, и степень публичности таких заявлений была и остается весьма и весьма высокой.



И все же в настоящее время есть существенное отличие ситуации от предыдущих. Если раньше официальная Анкара использовала тему авиабазы Инджирлик, как ответный "козырь" на угрозы со стороны официального Вашингтона ввести санкции против Турции, то теперь ситуация в корне поменялась - США ввели санкции, то есть без лишней уже угрожающей риторики, осуществили их на практике. Но в ответ официальная Анкара не предпринимает еще каких-либо практических шагов, полагая, что официальный Вашингтон, под ее информационно-психологическим давлением, отменит свои санкционные действия.



То есть, получается все с точностью наоборот. Теперь США берут Турцию "на слабо" в вопросах осуществления своих угроз в отношении авиабазы Инджирлик. Как бы говоря: "А вы попробуйте!"



"СП": - Почему торг именно вокруг этой базы? Ведь у американцев в Турции есть и другие…



- Дело в том, что авиабаза Инджирлик занимает весьма значимое место в военно-стратегической инфраструктуре США и НАТО, в особенности в сфере ядерного противостояния с Россией в Черноморском и Ближневосточном Театре военных действий (ТВД). С помощью боевых самолетов, находящихся на данной авиабазе, США могут осуществлять и осуществляют боевые вылеты по всему ближневосточному макрорегиону, имеют непосредственную возможность наносить воздушно-бомбовые удары по Ирану и другим государствам Ближнего и Среднего Востока, включая страны Магриба.



Роль других американских баз на территории Турции носит вспомогательный характер. Их закрытие не будет иметь столь болезненного характера для официального Вашингтона и Альянса в целом.



"СП": - Если все же гипотетически такое представить себе, остается ли Турция после этого союзником США и членом НАТО? А у США есть красные черты в давлении на Турцию?



- Действительно, может возникнуть уникальная ситуация, когда официальная Анкара уже не союзник США, но остается членом НАТО. То есть, Турция может получить в составе Североатлантического альянса де-факто какой-нибудь особый статус. Но это если смотреть гипотетически.



А так, закрытие официальной Анкарой авиабазы Инджирлик может привести к разрыву американо-турецких отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями. И я не исключаю даже развязывания боевых действий США в отношении Турции. И крепкие союзники у официального Вашингтона здесь также уже есть, в случае чего. Это Греция и Франция, которые находятся в военном противостоянии с Турцией.



"СП": - На территории "Инджирлика все еще находятся 50 американских атомных бомб. В США постоянно говорят о необходимости их убрать, опасаясь, что они достанутся Эрдогану. Cмогут ли американцы сохранить баланс между ядерной безопасностью и необходимостью удержания Турции?



- Здесь можно сказать только одно. США, оказывая давление на Турцию, создают для себя множество рисков в отношении своего ядерного арсенала, хранящегося на территории авиабазы Инджирлик. Скажу откровенно, я не хочу ломать голову, как будут в Вашингтоне решать эту проблему в случае серьезного обострения отношений с официальной Анкарой. Как говорится: "это их проблема!"



- Санкции против Турции - это прощальное послание от Трампа, - уверен политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.



- Правда, назвать санкциями ограничения, наложенные на четверых сотрудников секретариата оборонной промышленности Турции, можно с большой натяжкой. Это ритуальное действие. Трамп этим шагом показывает, что его администрации была последовательной и доводила все свои начинания до конца - не удалось убедить Турцию отказаться от покупки С-400, значит, Турция будет наказана. Генсек НАТО уже выразил сожаление по поводу санкций одной натовской страны против другой. Я думаю, администрация Байдена без лишнего шума снимет эти ограничения. И уж точно никаким концом Турции в НАТО эти санкции не станут.



Американо-турецкие отношения администрация Байдена будет перенастраивать. Это точно не конец, а начало нового этапа отношений между Анкарой и Вашингтоном. По мнению большинства американских экспертов, в сфере внешней политики, Трамп "потерял" Турцию, толкнув ее в объятия России. Это произошло на сирийском плацдарме военных действий из-за неопределенной позиции Трампа по сирийскому вопросу. Турция очень важна для США и НАТО как плацдарм, "непотопляемый авианосец" в Каспийско-Причерноморском регионе и на Ближнем Востоке. И авиабаза Инджирлик в американских планах на Турцию имеет важное значение.



"СП": - Чем эта база важна США?



- Инджирлик - это аэродром подскока, который позволяет американцам обеспечивать контроль за обширным регионом от Афганистана, Ирана и Ирака с одной стороны до Сирии, Ливии, Египта с другой. Кстати, в свое время он использовался и для разведывательных операций против СССР.



"СП": - Еще в 2016 году после переворота была информация, что американцы планируют забрать оттуда бомбы. Почему не забрали?



- Информация противоречивая. Вроде бы в 2016 году на территории базы хранилось до 50 бомб B6. Эти боеприпасы весят более 300 килограммов каждый и достигают в длину 3,6 метра. Способны взрываться во время свободного падения в воздухе или на парашюте при сбросе с низколетящего самолета. Сколько сейчас там таких "изделий", сказать трудно. А опасность они представляют, как и любой ядерный боезаряд, конечно, огромную. Потому турецкие граждане регулярно устраивают демонстрации у ворот базы с призывами вывезти ядерное оружие с территории Турции.



"СП": - Могут ли эти бомбы оказаться в заложниках у Эрдогана? Рассматривает ли он этот вариант, и готовы ли американцы к таким рискам?



- Американцам не привыкать. Турция никогда не отличалась послушностью. Подобные кризисы, когда база становилась разменной картой в отношениях между Турцией и США, Турцией и НАТО, уже случались. После турецкого вторжения на Кипр в 1974 году Конгресс США ввел эмбарго на поставки вооружений Турции.



В ответ на это правительство Турции объявило, что все американские базы в стране будут закрыты и перейдут в пользование турецких вооруженных сил. Правда, эта угроза так и не была выполнена. А в 1978 году конфликт был исчерпан полностью, и американо-турецкое военно-техническое сотрудничество восстановилось. Инджирлик не был закрыт и после попытки военного переворота в 2016 году, причастность американцев к которому общеизвестна. Думаю, Турция и на этот раз будет использовать ситуацию для расширения сотрудничества с США, а не для его сокращения. Приобретение российских С-400 в этой игре станет весомым аргументом, который позволит Турции склонить США к выгодным военным контрактам.



- Конечно же власти Турции никогда всерьез не задумывались о том, чтобы закрыть Инджирлик, - убежден турецкий эксперт Икбаль Дюрре.



- Этого не было даже после попытки переворота, когда речь шла об участии некоторых американских военных этой самой базы, на этом не удавшимся перевороте. Другой вопрос, что американская сторона иногда разводит слухи, о том, что они якобы планируют ее перевести в другую страну региона. Но это тоже пока что выглядит не более чем обычная информационная война.



Роль Турции в составе НАТО после распада СССР абсолютно не уменьшилась, как это предполагали многие аналитики. Тем более, учитывая тот факт, что НАТО продолжает закручивать гайки вокруг России, их базы, находящихся на территории Турции, естественно сохраняют свою актуальность.



Те хорошие отношения, которые сложились между Россией и Турцией в политическом плане являются ситуативными и было бы предельно наивно рассчитывать на какое-то стратегическое сотрудничество между нашими странами, исходя из отношений, которые сложились за последние годы. Но при этом надо признать, что Эрдоган до конца старался не участвовать в геополитических, играх, которые носили явно антироссийский характер. Но продолжение этой позиции при демократах ему может обойтись дорого. Конечно же Путин ему - друг, но как известно истина дороже. А "истину" президент РФ поздравил.



Как известно Эрдоган это сделали намного раньше, что тоже в определенной степени является показателем. Что касается красной линии в отношениях с США, Турция ее, с точки зрения Вашингтона, уже перешла, купив С-400 у России. Кстати я думаю, что Анкаре может передать эти системы Азербайджану, чтоб избежать дальнейшей эскалации отношениях с Вашингтоном и при этом сохранить лицо. Источник - СвободнаяПресса

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