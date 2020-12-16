Новая книга Т.Тутновой. "Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях"

16:19 17.12.2020

Тутнова Татьяна Антоновна



Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях

Институт востоковедения РАН



Москва, 2020, 220 стр.



ISBN: 978–5–89282–945–8



Ракетно-космическая деятельность (РКД) подразумевает исследование и освоение космоса при помощи беспилотных и пилотируемых аппаратов, однако ее направления являются частями ряда других сложных структур и процессов.



Так, развитие Китаем воздушных, морских и ракетно-ядерных сил имеет далеко идущие последствия для Восточной Азии, однако функционирование этих систем обеспечивается столь же усиленным развитием информационно-космической составляющей.



Монография посвящена современному состоянию китайской и мировой РКД, особенностям военно-политических и международно-правовых отношений ее субъектов, а также возрастающей роли космической программы Китая в международных отношениях.



Для студентов, научных работников, преподавателей и специалистов в области международных отношений.