 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 17.12.2020
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Новая книга Т.Тутновой. Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях Новая книга Т.Тутновой. "Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях"
16:19 17.12.2020

Тутнова Татьяна Антоновна

Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях
Институт востоковедения РАН

Москва, 2020, 220 стр.

ISBN: 978–5–89282–945–8

Ракетно-космическая деятельность (РКД) подразумевает исследование и освоение космоса при помощи беспилотных и пилотируемых аппаратов, однако ее направления являются частями ряда других сложных структур и процессов.

Так, развитие Китаем воздушных, морских и ракетно-ядерных сил имеет далеко идущие последствия для Восточной Азии, однако функционирование этих систем обеспечивается столь же усиленным развитием информационно-космической составляющей.

Монография посвящена современному состоянию китайской и мировой РКД, особенностям военно-политических и международно-правовых отношений ее субъектов, а также возрастающей роли космической программы Китая в международных отношениях.

Для студентов, научных работников, преподавателей и специалистов в области международных отношений.

Источник - Институт Востоковедения РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608211140
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