 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер многострадальный мэр Харькова Геннадий Кернес
17:39 17.12.2020

Сын умершего мэра Харькова Кернеса пронзительно попрощался с отцом
Болезни украинского политика начались после покушения киллера

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который руководил городом с 2010 года, скончался. И это уже не фальстарт, которым грешили последние месяцы многие украинские СМИ, и не фейк из соцсетей. Кончину харьковского градоначальника подтвердили его родные. Болезни Кернеса начались после покушения на него в 2014 году - в политика стрелял киллер.

"Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем... Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап" - написал в соцсетях сын Кернеса Роман Гайсинский.

Геннадий Кернес и впрямь отчаянно сражался за жизнь последние шесть лет. С того самого момента, как 28 апреля 2014 года во время утренней пробежки получил пулю в спину. Киллер метил в сердце, но промахнулся: были задеты легкое и печень. В тяжелом состоянии Кернес был доставлен в Израиль. И уже в тот момент оппоненты начали его усиленно "хоронить": ведь мэр Харькова не был сторонником Майдана, хотя и не противодействовал ему активно. В покушении на главу харьковской горадминистрации обвинили националистическую организацию "Патриот Украины", звучали так же версии, что заказчиком выступил нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков, имевший к Кернесу личные счеты еще с момента губернаторства в Харьковской области. Через два месяца Кернес вернулся в Харьков, но в инвалидном кресле, потому что пуля задела позвоночник.

Но даже не имея возможности передвигаться самостоятельно, Кернес продолжал активно работать вплоть до 23 августа нынешнего года, когда его в последний раз видели в кабинете мэра города. После этого он пропал из поля зрения. В начале сентября появилась информация, что Кернес заразился коронавирусом, А 14 сентября прошла информация, что мэр Харькова впал в кому и был срочно госпитализирован в 17 горбольницу Харькова. Правда, Департамент по делам информации Харьковского горсовета состояние комы у Кернеса отрицал, хотя подтверждал, что у того двустороннее воспаление легких. А уже 17 сентября мэра Харькова перевезли в немецкую клинику Шарите.

Несмотря на свое тяжелое состояние, Геннадий Кернес все же принял участие в октябрьских местных выборах (заочно) и уверенно победил, набрав 60,34% голосов. Избиратели верили, что он и в этот раз справится и обязательно вернется. 9 декабря депутаты городского собрания даже заочно утвердили его в должности главы города. Хотя по правилам мэр должен лично участвовать в своей инаугурации. Но для Кернеса сделали исключение.

У мэра Харькова Кернеса полностью отказала вторая почка

А неделю назад из Германии пришла тревожная весть. Друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у главы Харькова отказала вторая почка: "Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков" - сообщил он в соцсетях. То есть и тогда возвращение Кернеса еще планировалось. Фукс заявил, что мэр появится в Харькове к 30 декабря.

Но чуда не произошло. Сердце Геннадия Кернеса остановилось. Пока городом будет руководить секретарь Харьковского городского совета, а затем в городе пройдут новые выборы. Но все отмечают, что Кернес - был лучшим городским главой и заменить его будет трудно.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608215940
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