Темур Давлетов назначен хокимом Хивы, Ойбек Холбоев - Ургенча

17:41 17.12.2020

Хокимом Хивы назначен Темур Давлетов, занимавший ранее должность заместителя хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта.



Хокимом Хивы назначен Темур Исмаилович Давлетов, работавший до этого заместителем хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта, сообщила пресс-служба областного хокимията.



Темур Давлетов (1980 г. р.) является выпускником бакалавриата (2002) и магистратуры (2004) Ташкентского государственного экономического университета. Работал на разных должностях в структуре Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в Хорезмской области.



Напомним, ранее "Газета.uz" писала о назначении новых хокимов в Ургенче и Багатском районе Хорезмской области.



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Ойбек Холбоев назначен хокимом Ургенча

Хокимом Ургенча назначен Ойбек Холбоев, работавший ранее руководителем Багатского района Хорезмской области. Освободившийся пост главы района временно занял Шавкат Яхшибаев.



Хокимом города Ургенча назначен Ойбек Мадаминович Холбоев, возглавлявший прежде Багатский район Хорезмской области, сообщила пресс-служба областной администрации.



В свою очередь, исполняющим обязанности хокима Багатского района стал Шавкат Курамбаевич Яхшибаев, работавший ранее начальником управления культуры и отдыха населения хокимията Хорезмской области.