России сократили срок спортивной дисквалификации с 4-х до 2-х лет. Постыдное паскудство

19:57 17.12.2020

России сократили нейтральный срок

Спортивный арбитражный суд смягчил санкции WADA



"Коммерсантъ" от 17.12.2020,

Главный для России спор года в области спорта закончился исходом, который можно интерпретировать по-разному. Спортивный арбитражный суд (CAS) своим вердиктом подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) пакета сверхжестких санкций в связи с обнаруженными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако срок их действия сокращен вдвое - с четырех до двух лет. В этот период российским спортсменам придется выступать на всех крупных соревнованиях, в том числе двух Олимпиадах и чемпионате мира по футболу, в нейтральном статусе. Правда, сборной будет разрешено использовать в наименовании слово "Россия" и цвета отечественного флага в экипировке.



В четверг CAS вынес решение по самому громкому процессу года в спорте. На нем рассматривалась правомерность решения исполкома WADA, принятого в декабре прошлого года. В связи с многочисленными "несоответствиями", обнаруженными в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы и приравненными к манипуляциям, головная антидопинговая структура рекомендовала лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и применить к стране, нарушившей условия его восстановления, целый пакет санкций, предусмотренных новым Международным стандартом по соответствию сторон: он вступил в силу в 2018 году и наделил WADA рядом дополнительных полномочий. Исполком последовал рекомендациям, а его вердикт стал реальным пиком российского допингового кризиса, который разразился еще в конце 2015 года, а к 2019-му, казалось, сошел на нет.



В санкционном пакете был описан запрет российским чиновникам занимать ключевые посты в комитетах международных спортивных федераций и запрет для руководителей Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) на посещение крупных спортивных мероприятий. Но другие пункты наносили российскому спорту еще более заметный ущерб.



Наиболее обсуждаемое из решений исполкома WADA касалось формата выступления российских спортсменов на так называемых главных международных соревнованиях (major events) в ближайшие четыре года.

Главными WADA называло крупнейшие состязания, имеющие всемирный, а не региональный характер. На четырехлетний период - до 2023 года включительно - приходится три турнира-гиганта в плане своего масштаба и востребованности у аудитории. Это летняя Олимпиада в Токио, перенесенная из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на лето 2021-го, а также зимняя Олимпиада в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре - он, как и пекинские Олимпийские игры, состоится в 2022 году. На них, как и на других соревнованиях, WADA обязало российских спортсменов выступать в нейтральном статусе, без права использования национальной символики, даже запретив упоминание страны. Кроме того, агентство подтвердило, что для допуска на соревнования российским спортсменам придется проходить через фильтры, подобные тем, что применялись при выдаче им приглашений на пхенчханскую Олимпиаду 2018 года (там у сборной России также был нейтральный статус).



Грандиозным репутационным и материальным уроном России грозил другой запрет - проводить или претендовать на проведение главных соревнований. Речь идет в том числе о тех соревнованиях, которые стране уже достались (правда, с оговоркой: за исключением ситуаций, когда отнять турнир невозможно "с юридической и практической точек зрения").



Под угрозой оказалось около десятка престижных состязаний.

Вердикт CAS по итогам процесса, в котором со стороны России участвовали помимо РУСАДА ОКР, ПКР, а также еще ряд организаций и физических лиц, можно интерпретировать по-разному. Но он очень похож пусть не на сокрушительную, но все-таки победу России. Формально поддержав санкции WADA, CAS все же достаточно существенно смягчил их, руководствуясь принципами "пропорциональности" наказания и необходимости "поощрять будущие поколения" "чистых" российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях.



Россия возглавила допинговый рейтинг в отчете WADA за 2018 год

Наиболее заметное изменение - срок действия санкций. Он сокращен вдвое, с четырех до двух лет. Правда, отсчитываться этот период будет с 16 декабря 2020 года. То есть, по сути, сокращение не такое уж заметное. И в урезанный санкционный период все равно входят как две Олимпиады, так и футбольный чемпионат мира. Кроме того, сборной России в нейтральном статусе придется выступать на первом в ее истории домашнем мировом первенстве по волейболу: оно пройдет в 2022 году.



При этом положения, касающиеся этого статуса, тоже стали мягче.



CAS разрешил использование на форме спортсменов как слова "Россия" рядом с обозначением "нейтральный атлет", так и цветов национального флага.



Флаг смогут приносить на трибуны и болельщики.



В полученных "Ъ" комментариях по итогам процесса РУСАДА отмечаются еще некоторые послабления, например касающиеся присутствия на различных мероприятиях и состязаниях российских официальных лиц. Оно возможно, когда принимающая состязания страна приглашает на них чиновников в качестве почетных гостей.



Но главной победой РУСАДА называет то, что CAS "не стал ограничивать "чистых" российских спортсменов в их праве участвовать на общих основаниях в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира, как того требовало WADA". Впрочем, Insidethegames предполагает, что при допуске атлетов из России все равно будут применяться "определенные критерии" - видимо, даже при отсутствии явного допингового бэкграунда.



Алексей Доспехов