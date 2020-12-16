Казахстан вроде как договорился с "Карачаганакским консорциумом" и получит $1,3 лярда допприбыли

20:02 17.12.2020

Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора

Правительство Республики Казахстан в лице Министерства энергетики РК, Министерства финансов РК и Полномочного органа - ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Эни, Шелл, Шеврон, Лукойл подписали Соглашение о Завершении по урегулированию спора



МЭ РК, 14 декабря



Правительство Республики Казахстан в лице Министерства энергетики РК, Министерства финансов РК и Полномочного органа - ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Эни, Шелл, Шеврон, Лукойл подписали Соглашение о Завершении по урегулированию спора.

В рамках Соглашения о Завершении:

- Консорциум осуществил выплату Республике Казахстан в размере 1 миллиарда 305 миллионов долларов США;

- стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до 600 миллионов долларов США при цене на нефть 40-50 долл./барр.

- стороны одобрили начало реализации инвестиционного Проекта Расширения Карачаганака-1(А) с целью дальнейшего поддержания полки добычи на Карачаганакском месторождении.

Проект будущего расширения Карачаганака ПРК (1А), предусматривает строительство компрессора обратной закачки газа и сопутствующих установок с объемом инвестиций около 1 млрд. долл. США. Это позволит поддерживать объем добычи на уровне 10 - 11 млн. жидких углеводородов в год. Реализация ПРК (1А) предполагает обеспечение минимальной доли казахстанского содержания в размере 45% в закупе товаров, работ и услуг и 75% при найме персонала.

В последующем стороны предусмотрели возможность реализации следующего этапа реализации ПРК 1 (В) с учетом технико-экономических параметров проекта.

По сообщению официального представителя Правительства РК: Сегодня стороны поставили окончательную точку в многолетнем споре, подписав Соглашение о Завершении. Суть разногласий заключалась в справедливом разделе продукции и, соответственно, распределении денежных доходов между сторонами. Необходимо отметить, что Республика действовала в строгом соответствии с условиями подписанного контракта и применимого законодательства. В результате длительных и не простых переговоров, сторонам удалось прийти к дружественному урегулированию спора, что отражает приверженность Республики к взаимоприемлемому разрешению возникающих споров с инвесторами в соответствии с положениями контрактов.



Справочно:

Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции, заключенного между Правительством Республики Казахстан, Альянсом иностранных компаний в лице Шелл (29,25 %), ЭНИ (29,25 %), Шеврон (18 %), Лукойл (13,5 %) и КазМунайГаз (10%).

В 2015 году Республика выразила свое несогласие с тем, как Консорциум распределяет прибыль и производит расчеты по методике. В результате возникших коммерческих разногласий Казахстан обратился в международный арбитражный суд, как того требуют условия Окончательного Соглашения о Разделе Продукции. Пока шел арбитражный процесс, Правительство и Консорциум вели переговоры по поиску взаимоприемлемого решения и урегулированию разногласий.