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Вашингтон ищет в Киргизии прозападного лидера, - В.Панфилова
20:06 17.12.2020

США повышают ставки на выборах президента республики

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Сапар Жапаров ориентируется на Москву.
ЦИК Киргизии завершил регистрацию претендентов на пост президента и до 20 декабря опубликует бюллетень с их номерами в избирательном листе. В окончательном списке 18 кандидатов. Конкуренцию главному претенденту Садыру Жапарову составят два генерала – от МВД и Государственного комитета национальной безопасности (ГКБН), депутаты, политики и даже один "Бог". Выборы состоятся 10 января.
"Бог" – Арстанбек Абдылдаев – не только самый экзотичный персонаж кампании, но и самый популярный на данном этапе. Вместо 30 тыс. подписей, дающих право претендовать на пост президента, он представил более 60 тыс. Абдылдаев утверждает, что он управляет Вселенной и человечеством. Но Киргизия, похоже, вне этих измерений, поэтому ему нужны еще и голоса населения страны, чтобы распространить свои полномочия на республику. А получить их будет непросто, потому как, по словам наблюдателей, США закинули пробный шар, который должен внести раскол в киргизское общество по линии "север–юг". Еще один кандидат на пост главы государства Клара Сооронкулова 16 декабря подала исковое заявление на ЦИК в суд Бишкека из-за его решения о допуске Садыра Жапарова к участию в президентской гонке. Она заявила, что Жапаров не имеет права баллотироваться на главный государственный пост, поскольку занимал должность исполняющего обязанности президента и использовал служебные полномочия, занимаясь преждевременной агитацией. По ее словам, необходимо использовать все правовые возможности, чтобы не допустить Жапарова к выборам, несмотря на изъяны в системе правосудия.

Против участия в выборах Садыра Жапарова настроено большинство жителей столицы и неправительственный сектор, к которому причисляют и Сооронкулову. Она глава прогрессивной партии "Реформа". Это единственная партия, лидером которой является женщина.

Основная часть населения Киргизии, напротив, поддерживает Садыра Жапарова, причем как на севере страны, откуда он родом, так и на юге. В 2005 году он был депутатом парламента от партии власти "Ата-Журт". Работал в правительстве президента Курманбека Бакиева и, более того, был его советником, а затем и главным по борьбе с коррупцией. В 2010 году Жапаров отметился на юге республики во время вспыхнувших там межэтнических столкновений киргизов и узбеков. Его миротворческая миссия на стороне титульной нации создала Жапарову репутацию "главного патриота" Киргизии. Так он заручился поддержкой юга. Кроме этого он дружен с Камчибеком Ташиевым, которого после октябрьского переворота назначил главой ГКНБ, и Талантом Мамытовым – нынешним спикером парламента и временно исполняющим обязанности президента.

Эта "троица", прочно укрепившаяся во власти, устойчивость которой поддерживают назначенные на ответственные посты родственники Жапарова, имеет все шансы для успеха в выборах. Если же по итогам референдума, который состоится одновременно с выборами, население Киргизии проголосует за принятие новой Конституции, но новый глава республики с командой займется усилением своей власти – начнется переход к президентской форме правления.

Такой расклад не устраивает США, считает киргизский политолог Марс Сариев. По его словам, в числе кандидатов на пост президента не случайно оказались два отставных силовика – заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Курсан Асанов и экс-председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) генерал-майор Абдиль Сегизбаев.

"Садыр Жапаров выбрал вектор Москвы. Об этом было объявлено. Если он выиграет выборы, то первый визит совершит в Москву, к главе РФ Владимиру Путину. Поэтому нужно не допустить прихода к власти пророссийского кандидата. Для расшатывания ситуации в Киргизии по линии север–юг отправной точкой стал бывший высокопоставленный таможенник Матраимов", – сказал "НГ" Марс Сариев.

Напомним, Раимбек Матраимов – бывший заместитель руководителя киргизской таможни, названный в журналистском расследовании "главным коррупционером страны". Посол США в Киргизии Дональд Лу вручил журналистам премию "Стремление" за проведенное расследование. Однако президент Сооронбай Жээнбеков не дал довести до конца это расследование, возможно, из клановой солидарности: отправив Матраимова в тюрьму, он мог лишиться поддержки южных кланов.

Не стал арестовывать Матраимова и пришедший к власти Садыр Жапаров. Он ограничился лишь показным задержанием и судом, который взял с Матраимова подписку о невыезде. ГКНБ оценил причиненный Матраимовым ущерб госбюджету в 2 млрд сомов (24,6 млн долл). Матраимов обещал "полностью возместить ущерб" и, по данным на 8 декабря, перевел в счет погашения ущерба около 10 млн долл.

Однако уже через несколько дней госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter посвятил пост Матраимову. Он сообщил, что киргизского олигарха включили в "список Магнитского".

По мнению Сариева, внесение в "список Магнитского" Матраимова может сыграть на раскачку ситуации в республике. "Если против него возбудят уголовное дело, то вполне вероятно, что начнется региональное противостояние – север–юг. У Матраимова сильные позиции на юге. Попытка та же, что и при Жээнбекове. США пытались раскрутить "дело Матраимова", потому как не получалось восстановить партнерское соглашение с Киргизией, расторгнутое экс-президентом Атамбаевым. Но американцы не смогли довести дело до конца, потому что и Жээнбеков оказался абсолютно пророссийским политиком – не подписывал соглашение, не шел на сговор с Западом. Поняв, что и с Жапаровым партнерское соглашение вряд ли выгорит, Вашингтон связывает надежды с новой политической раскачкой, вследствие которой в Киргизии может появиться новый прозападный лидер", – сказал "НГ" Сариев.

16.12.2020

Источник - ng.ru
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