|Извращенное понимание демократии в 2020 году (полемика с Фукуямой), - В.Овчинский
20:22 17.12.2020
Извращенное понимание демократии в 2020 году
Размышления о новой статье Фрэнсиса Фукуямы
Владимир Овчинский
Автор "конца истории" Фрэнсис Фукуяма в канун нового 2021 года решил удивить научное и аналитическое сообщество новым видением состояния демократии в мире. Свои размышления он опубликовал на страницах The Wall Street Journal (15.12.2020).
Философ констатирует, что "2020 год принес нам в основном плохие новости о состоянии глобальной демократии". По мнению Фукуямы "мы столкнулись с тем, что эксперт по демократии Ларри Даймонд называет "демократической рецессией", когда процветали авторитарные режимы и подрывалось верховенство закона - ситуация, которая, как он опасается, может перерасти в полномасштабную депрессию масштаба 1930-х годов". Конечно же, при этом Фукуяма привычно указывает на геополитическом уровне на две крупные авторитарные державы - Китай и Россию, которые "укрепили свое могущество и агрессивно поддерживают антидемократические инициативы по всему миру".
Однако, по мнению Фукуямы, "более коварные угрозы исходят из устоявшихся демократий, где демократически избранные лидеры стремились подорвать конституционные порядки и верховенство закона". Здесь он перечисляет почти два десятка стран Европы, Азии, Латинской Америки, где отмечались кризисные явления в состоянии демократии.
Особое внимание Фукуяма уделяет тем странам, где кризисные явления в демократии, по его мнению, затруднили контроль над пандемией.
Самое удивительное начинается во второй части статьи, где Фукуяма размышляет о кризисе демократии в США.
Демократия, спецслужбы, суды и СМИ
По мнению Фукуямы, Трамп "использовал свой мандат, чтобы попытаться ослабить ряд институтов сдержек и противовесов, включая ФБР, разведывательное сообщество, государственную службу, федеральных судей и основные средства массовой информации, которых президент продолжал называть "врагами американского народа". При этом Фукуяма не приводит никаких доказательств этого "подрыва" американской демократии.
А ситуация, на самом деле, выглядит совсем иначе. ФБР, другие спецслужбы заняли позицию невмешательства и при погромах лета 2020 года, и при махинациях на выборах. Судьи тоже ушли в сторону по принципу "это выходит за рамки моей компетенции".
А что касается СМИ, то они практически все объединились против действующего президента, вплоть до того, что напрямую блокировали его выступления или искажали их смысл. Одновременно поддерживали любые деструктивные явления. Это касается и крупнейших IT – компаний.
Демократия и выборы
Но, дальше больше! Оказывается, по логике Фукуямы, "самая серьезная атака на главный демократический институт на сегодняшний день - это отказ Трампа признать поражение в ноябрьском президентском состязании с Джо Байденом и его нечестные заявления о том, что выборы были "сфальсифицированы" или пронизаны фальсификациями".
Не сами чудовищные, масштабные фальсификации на президентских выборах в США 2020 года, которые задокументированы в многочисленных устных показаниях в судах, законодательных органах штатов, неоднократно зафиксированы на видео, подтверждены математическими расчетами, а нежелание признать результаты мошеннических выборов, является, по мнению Фукуямы, серьезным отступлением от демократии !
Какой уровень политической и научной извращенности!
Как полагает профессор Виктор Дэвис Хэнсон (Стэнфордский университет) в статье "Шрамы 2020 года" в American Greatness (06.12.2020), вирусный кризис позволил демократам отработать технологию авторитарных локдаунов, убедиться в низкой сопротивляемости своего народа и внести невозможные ранее изменения в процедуру голосования, которые резко облегчают фальсификацию выборов.
В День выборов в США всегда голосовали подавляющее большинство избирателей, кроме больных, престарелых или занятых на работе, которые получали открепительные талоны. При старой системе избиратель предъявлял удостоверение личности, его фамилию сверяли со списком избирателей, а затем его направляли к избирательной будке, урне или кабине, и вся процедура заканчивалась за несколько часов.
Эта традиция сохранялась более двух столетий, но в 2020 году ее бесцеремонно швырнули в мусорную урну истории и ввели голосование по почте, которое давно забраковали в Европе, поскольку оно облегчает фальсификацию. Поразительным образом так сложилось, что демократы в массе своей голосуют по почте, а республиканцы по старинке тащатся к избирательным урнам.
Если демократам удастся выиграть 5 января второй тур выборов в Сенат от Джорджии, они протолкнут через Конгресс новые федеральные правила голосования, имеющие перевес над избирательными законами отдельных штатов и обещающие сделать нынешний хаос перманентным.
Но Фукуяму такие изменения в выборном процессе, видимо, полностью устраивают. Он, наверное, считает их супердемократичными. Также как и преступные вбросы сотен тысяч бюллетеней, изменение программ обсчета бюллетеней на компьютерах и многие другие мошеннические действия. Иными словами, все, что направлено на "победу демократии", - допустимо. Цель оправдывает средства (принцип сатанистов и ордена иезуитов)!
Демократия и протесты
Говоря о внутренних резервах демократии, Фукуяма в своей статье с упоением говорит о роли протеста. "В то время как демократия имеет свои недостатки, - пишет философ, - во всем мире продолжится народный отпор применяющим насилие или коррумпированным правителям и правительствам до тех пор, пока люди имеют право голоса или протеста".
2020 год в Америке стер разницу между протестами и погромами, протестами и бандитизмом, протестами и беспорядками.
Упомянутый профессор Хэнсон пишет, что на протяжении всей ее истории в Америке бывали бурные акции протеста, многие из которых сопровождались беспорядками, мародерством, убийствами и поджогами. Иногда полиция, нацгвардия и даже федеральные войска уступали превосходящим силам хулиганья. Во второй половине ХХ столетия отдельные районы американских городов от Лос-Анджелеса до Детройта и Балтимора на время превращались, по сути дела, в запретные зоны для полиции, и там правили лишь антисоциальные элеметы, пишет Хэнсон.
Но беспорядки лета 2020 года в Сиэтле, Портленде, Вашингтоне и Нью-Йорке, последовавшие за смертью уголовника Джорджа Флойда в Миннеаполисе, отличались от прежних бунтов тремя необычными чертами.
Во-первых, демократические власти соответствующих штатов и городов не прилагали системных усилий к прекращению насилия. Они либо с "пониманием" относились к претензиям боевиков "Антифы" и BLM, либо считали, что атмосфера хаоса и беспорядков в президентство Трампа , будет способствовать успеху Байдена на ноябрьских выборах.
В прошлом бывали редкие случаи, когда власти и полиция были на стороне преступников и позволяли им нарушать закон и порядок безнаказанно. Такое произошло в 1921 году в ходе расовых беспорядков в Талсе, когда белые линчеватели отстреливали черных и жгли их собственность, а власти закрывали на это глаза.
В 1961 году Билл Коннор, глава комиссиии по общественной безопасности Бирмингема, Алабама, иногда позволял куклуксклановцам беспрепятственно избивать черных. Но власти крайне редко самоустранялись от наведения порядка и пускали дело на самотек, как случилось этим летом в Сиэтле, где анархисты беспрепятственно создали свою "Автономную зону Капитолийского Холма". Власти вмешались, лишь когда оттуда стали вывозить трупы.
Во-вторых, пишет Хэнсон, когда хулиганствующие демонстранты, мародеры и поджигатели задерживались полицией, притом крайне редко, в большинстве случаев местные прокуроры их просто отпускали, явно симпатизируя лозунгам, под которыми те бесчинствовали. В результате моральное состояние полиции резко ухудшилось. Задерживать явного преступника стало казаться пустой тратой времени и средств, учитывая, что его тут же освободят и никогда не накажут.
В Америке сложилась ситуация, характерная для стран Третьего мира. Ее правосудие приняло искаженные формы. Появились два типа мародерства - хорошее и плохое. Два типа поджога - допустимый и незаконный. Правильное и неправильное сопротивление аресту. Массовые сборища, которые нарушают карантин, и массовые сборища, для которых делаются исключения из локдаунов. Если буяны и мародеры выкраивают себе автономию в центре Сиэтла, то это законно, но если бы то же самое сделала группа баров и ресторанов для того, чтобы обслуживать людей, их бы оштрафовали, закрыли и, скорее всего, подвергли аресту.
В-третьих, мэры-демократы ныне сами провозглашали себя "революционерами" и находились в состоянии войны со своей полицией, не считая нарядов, охраняющих их семьи и имущество от тех самых протестующих, которые теперь у них в законе. В старину демократы – руководители городов и штатов, по крайней мере, гарантировали гражданам, что нарушение закона влечет за собой последствия, и часто запрашивали у федералов дополнительную помощь для разгона беспорядков.
Вышесказанное означает одно, резюмирует Хэнсон: правопорядка, который существовал в США до сих пор, больше не существует.
Демократия и пандемия
Фукуяма уделяет внимание и главному вопросу нынешней повестки дня. Одно из самых больших недоразумений пандемии коронавируса, пишет он, - это представление о том, что авторитарные правительства обязательно лучше справляются с болезнями и инфекциями, чем демократии. Это понятный вывод, заявляет Фукуяма, если сравнить США и Китай как примеры соответствующих форм правления: в первом случае погибло четверть миллиона человек (при населении 329 млн чел), а во втором - менее 5 тыс человек (при населении 1,4 млрд человек).
Фукуяма ссылается на те демократические страны, где удалось сдержать масштабы смертности от пандемии. Но сравнение США и Китая перекрывает все разговоры о преимуществах демократии перед авторитаризмом в период подобных кризисов.
Фукуяма заканчивает статью словами о том, что "глобальная демократия столкнется еще с многочисленными проблемами, поскольку ее рецессия затянется далеко за пределы 2021 года, а люди начинают уставать от ограничений, связанных с пандемией. Люди во всем мире напуганы, не уверены в себе и несчастны, а это не та формула, которая обеспечивает политическую и социальную стабильность. Но нам следует помнить, что предыдущие кризисы иногда все же приводили к положительным изменениям, обнажая неудачи плохих лидеров и создавая социальный запрос на реформы".
2020 год пока убеждает в обратном – глобальная демократия эффективна в деструкции, но не способна защитить свой народ при крупных потрясениях.