"Революция дронов": как беспилотники изменят ведение войн

20:27 17.12.2020

Мир вступил в эпоху войн дронов. В четырех крупных межгосударственных войнах за последние пять лет - в Ливии, Нагорном Карабахе, Сирии и на Украине - вооруженные беспилотники сыграли доминирующую, если не решающую роль. Некоторые эксперты считают, что дроны будут способствовать международной стабильности: страны могут быть менее склонны к эскалации конфликта, если число человеческих жертв противника с использованием беспилотников уменьшится. Однако заведующий кафедрой транснациональных исследований в Дартмутском колледже Джейсон Лайалл придерживается противоположного мнения.



Беспилотники значительно дешевле пилотируемых самолетов, и военные могут отправлять их на рискованные задания, не опасаясь потери личного состава. Кроме этого, страны могут приобретать их в достаточно большом количестве, чтобы быстро пробить оборону противника. Таким образом, военные могут позволить себе потери дронов в больших количествах. Даже если каждый дрон уязвим по отдельности, их массовое развертывание обеспечивает безопасность.



Конфликты, в которых использовались дроны, показывают, что совокупный эффект может сокрушить даже самую сильную защиту.



Например, Азербайджан во время военных действий в Нагорном Карабахе использовал бипланы Ан-2 1940-х годов, которые были приспособлены для дистанционного управления. Армянские операторы радаров вынуждены были включить свои системы, обнаружив свое местоположение, и азербайджанские военнослужащие получили возможность уничтожить их на расстоянии. Хотя в конечном итоге Азербайджан потерял одиннадцать беспилотников Ан-2, эта стратегия помогла пробить брешь в системе воздушной обороны Армении.



Также данные этих конфликтов свидетельствуют о том, что базовые вооруженные беспилотники на самом деле могут быть более долговечными, чем предполагалось изначально. Сложные российские системы ПВО, такие как С-300 и "Панцирь-С1", разработанные еще в прошлом столетии, оказались уязвимыми в Ливии и Сирии. В каждом случае вооруженные дроны смогли избежать обнаружения и использовать пробелы в зоне действия этих систем, сконструированных для более крупных пилотируемых самолетов. Беспилотные машины уничтожили несколько российских "панцирей" в Ливии, Сирии и Армении.



Особенно эффективно дроны использовались в Турции. После авиаудара со стороны Сирии в феврале 2019 года, когда погибли 36 турецких солдат, Анкара в ответ применила беспилотники TB2 для уничтожения десятков танков, средств ПВО и бронетехники, в результате чего погибли сотни, а возможно, тысячи сирийских солдат.



Однако вооруженные дроны не работают в одиночку. Беспилотные системы наиболее эффективны при совместном применении с таким традиционным оборудованием, как артиллерия и ракеты дальнего действия, или для поддержки мобильных наземных подразделений. Например, Азербайджан использовал свои беспилотные летательные аппараты для идентификации армянских оборонительных позиций, а затем для ведения огня с закрытых позиций при помощи артиллерии и ракетных установок. Дроны теперь могут заменить традиционную авиацию и сделать эти платформы более смертоносными, убежден Лайалл.



Военные, которые знают, что их противники используют дроны, вынуждены изменить привычную стратегию ведения боя, чтобы противостоять воздушной угрозе. Мобильная бронетехника и в Ливии, и в Нагорном Карабахе занимала скрытые позиции, чтобы снизить видимость с воздуха. Не имея возможности покинуть свои оборонительные позиции, эти силы не могли координировать наступление и в конечном итоге понесли потери. Ливийская национальная армия и армянские силы могли бы защитить свои формирования, лучше интегрировав их с системами противовоздушной обороны, но только за счет привязки к радиусу действия и доступности этих систем.



Более того, угроза внезапного появления вооруженных беспилотников в якобы безопасных тыловых районах затрудняет передвижение резервов.



Дроны пересматривают правила современной войны. Даже относительно простые модели беспилотников могут оказаться смертоносными и достаточно прочными, чтобы нарушить баланс в региональных конфликтах. Обладая ограниченными возможностями, дроны могут помочь государствам использовать новые возможности на поле боя.



Рассмотренные конфликты показывают, что дроны могут изменить геополитику. Учитывая, что беспилотники становятся частью арсеналов большего количества стран, которое увеличилось с восьми в 2015 году до 20 к настоящему моменту, правительствам и аналитикам необходимо переосмыслить роль, которую это оружие может сыграть в повышении риска межгосударственного насилия.



17 декабря 2020