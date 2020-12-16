Методы исправления по-туркменски

20:47 17.12.2020 "Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы…": методы исправления по-туркменски



Происходящее в республике порой кажется невероятным, а вот Эрдоган даже готов кое в чем брать с Бердымухамедова пример.



Зачастую полицейские заставляют бомжей и "алкашей" работать на себя за скудную еду.



© Стоп-кадр видео Фильм "Операция „Ы" и другие приключения Шурика", режиссер Леонид Гайдай



На дворе - 21-й век с такими понятиями, как свобода личности, прессы, передвижения, вероисповедания, - в общем, тем, что подразумевается под правами человека. Где-то их чтят и не нарушают, где-то делают вид, что защищают или хотя бы борются за них. Ни одного, ни другого, ни третьего нет в Туркмении - едва ли не самой самой закрытой стране мира, режим которой приравнен к "внутреннему распорядку" Северной Кореи.



Реальная информация о жизни на этой "родине процветания", нареченной так ее президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, все же просачивается, несмотря на все информационные препоны, воздвигнутые властями республики. Свободная пресса Туркмении работает, по факту, в изгнании и считается у власть предержащих "газового рая" как минимум клеветнической. Так что она успела "наклеветать" в последние дни?



"Голос Америки" передает, что Госдепом Туркмения, а с ней и Таджикистан, внесены в список стран, вызывающих особую озабоченность "систематическими, продолжающимися, вопиющими нарушениями свободы вероисповедания". Существует еще и так называемый "специальный список наблюдения за странами" - он мягче, чем "вызывающий серьезную озабоченность", и в него ранее был включен Узбекистан. Так вот - госсекретарь Помпео с удовольствием сообщил, что эта страна в нем больше не фигурирует, поскольку ее правительство достигло за последний год "значительного, конкретного прогресса" в вопросе свободы вероисповедания. И "смелые реформы" Ташкента могут служить "образцом для подражания другим странам".



Смутило ли это Бердымухемедова? Вряд ли. А самих туркменов? Тоже, наверное, не очень, поскольку они уже не первый год остро озабочены проблемой физического выживания (недоедание, безработица, бесправие), отягощенного сейчас пандемией коронавируса, которого, как известно, в республике "нет". А также изжитого, во всех более или менее нормальных странах, трудового рабства. Жертвами последнего становятся, как правило, бездомные люди и алкоголики, попавшие, как передает Радио Азатлык, в руки сотрудников правоохранительных органов.



В Туркмении кровь меняют на хлеб



Бездомные предпочитают на зиму найти работу в частных хозяйствах, где можно пережить холода и не умереть с голоду. Но в случае, если им не повезло найти такое место, и они попали в поле зрение сотрудников силовых структур - хана. "Сообщается об участившихся случаях, когда сотрудники органов безопасности, прокуратуры и полиции пользуются беззащитностью бездомных людей и используют их в качестве бесплатных работников", - пишет издание.



Трудятся "бомжи" в хозяйствах представителей власти без возможности куда-нибудь выйти, их плохо кормят. Случается, сотрудники силовых структур заставляют бездомных работать у своих родственников или знакомых бесплатно - "на тяжелых работах в теплицах, на стройках, заливке бетона". Бегство из рабства может обернуться тюрьмой или отправкой в так называемый лечебно-трудовой профилакторий - ЛТП. Хотя это, возможно, лучше, чем замерзнуть до смерти во сне - такие случаи тоже не редки.



Впрочем, полицейские задерживают не всех бездомных, а только трудоспособных, подходящего возраста и крепкого телосложения. То же относится к алкоголикам, имеющим кров и семью. Их принудительно забирают прямо из дому, и если родные таких людей пытаются этому воспрепятствовать, им ответствуют, что полиция все равно найдет повод для задержания. В общем, своеобразное лечение алкоголизма рабством. Кстати, статистика по бездомным, равно как и живущим за чертой бедности, в Туркмении не публикуется.



Вообще полиция нашла весьма простой способ отлова не только больных алкоголизмом, но и примитивно подвыпивших людей - при помощи рейдов. По данным "Азатлык", в Марыйском велаяте (области) под предлогом обеспечения спокойствия в канун Праздника Нейтралитета задерживали любителей побаловаться горячительными напитками. В случае пригодности к труду их отправляли на сбор свеклы. А кормили другим ингредиентом борща - вареной капустой и больше ничем. Никчемных, с точки зрения "физики", отправляли на 30 дней в реабилитационный центр.



Ну, а что творится в "трезвой" армии? Здесь свои "изыски", в частности, защита призывников от COVID-19 (которого, напомним, в Туркмении "нет") за счет их родителей. Все тот же "вражеский голос" вещает, что папы и мамы военнослужащих обязаны оплачивать тесты своих чад на "корону" из собственного кармана. Также они должны обеспечить каждого призывника 50-ю медицинскими масками, сотней пар одноразовых перчаток, 20 парами носков и двухметровым отрезом хлопчатобумажной ткани - "вероятно, используемой для портянок".



На воле, то есть вне "родины процветания", туркменской молодежи тоже не слишком сладко по двум причинам - "зоркое око" Ашхабада ухитряется следить за ними и в свободных странах, к которым, по сравнению с Туркменией, смело можно отнести и Россию (здесь их 30 тыс. человек). Права на работу они не имеют. Но относительно "свободный полет" все же требует пропитания, а на него студентам нужны деньги. Как пишет Turkmen.news, лимит переводов для туркменов, обучающихся за рубежом, снизился вдвое: с 1 декабря родители могут отправить им не более $108 в месяц. С учетом комиссии сумма, выдаваемая на руки, снижается до $100.



Для чего Бердымухамедов расправился с русским языком?



Отмечается, что родители студентов, обучающихся за рубежом, единственные физические лица в республике, имеющие право на переводы в валюте, конвертируемой по официальному курсу. Он не меняется последние пять лет и составляет 3,5 маната за доллар. А на черном рынке за один "зеленый" приходится выкладывать 27 манатов.



Пока туркмены ищут "пятый угол", президент Бердымухамедов открывает очередное грандиозное "творение": на сей раз, после позолоченного памятника любимой им овчарке алабай, фешенебельного городского квартала с домами для "своих и богатых", - жилой комплекс с двухэтажными коттеджами для сотрудников МВД. Аркадаг присвоил ему имя своего отца - ветерана органов внутренних дел Мяликгулы Бердымухамедова.



По сообщению правительственной газеты "Нейтральный Туркменистан", сей акт имел место по просьбе жителей комплекса, личного состава органов внутренних дел и МВД республики. На стене административного здания комплекса установлен барельеф с изображением отца президента, "жизненный и трудовой путь которого ныне является показательным примером для молодого поколения туркменских воинов, воспитываемых в духе патриотизма и беззаветного служения Отчизне и родному народу".



Ну и, разумеется, в здании администрации открыт музей, посвященный жизни и деятельности Мяликгулы Бердымухамедова. На отдельном стенде размещены фотографии самого президента с родителями. Отмечается, что жилой комплекс - не первый объект, которому присвоено имя родителя Аркадага, в 2012 году его стала носить воинская часть 1001 МВД Туркмении.



"Вражеские голоса", конечно, могут вещать все, что угодно. Зато президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением наблюдает за "успешными шагами" республики и ее вкладом в "диалог региона с неправительственными структурами и международными организациями", о чем сообщает агентство "Анадолу". Свое "удовлетворение" Эрдоган озвучил в видеообращении к участникам конференции, посвященной 25-летию признания за Туркменией статуса "постоянно нейтрального государства".



Он, среди прочего, похвалил Ашхабад и назвал его "примером" в контексте усилий, прилагаемым им в сфере транспорта, энергетики, промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды. Бердымухамедова турецкий лидер назвал своим "дорогим и многоуважаемым братом" и выразил надежду на скорейшее вступление Туркмении в Тюркский совет. Туркам впору насторожиться: а ну как их лидер начнет брать пример с "брата" и не только в сфере экологии.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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