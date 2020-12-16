Трамп никуда не уйдет

20:50 17.12.2020 Теоретически для Трампа еще не все потеряно и "большой день" впереди



Дмитрий Родионов

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Владимир Можегов

Геворг Мирзаян



Действующий президент США Дональд Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. Об этом, как сообщает CNN, как будто бы рассказали его советники.



Сообщается, что якобы в моменты "глубочайшего отрицания" (своего поражения на выборах) Трамп сказал нескольким советникам, что он откажется покинуть Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, только чтобы его вывели по ступеням".



"Он устроил ***** [чертову] истерику", - рассказал один из советников и предположил, что Трамп на самом деле собирается уйти и просто взбесился. По информации канала, помощники президента встревожились заявлением, однако "мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца".



Белый дом никак не прокомментировал эту информацию.



Ранее телеканал сообщил, что Трамп после голосования коллегии выборщиков не намеревается публично признавать поражение на выборах лидера США. Выборщики в понедельник отдали предпочтение Байдену 306 голосами против 232 у действующего президента.



Отметим, что Трамп с самого начала не признает итогов выборов, он долго затягивал начало процесса передачи власти и обещал "вернуть победу" в судах. Однако в конце ноября Трамп заявил журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.



"Это очень трудная вещь - уступать, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество. Время на нашей стороне, все на нашей стороне, факты. Было массовое мошенничество, это не должно было происходить в нашей стране, мы словно страна третьего мира. У нас есть машины для [обработки голосов], но никто не знает, как они считают. Если они [выборщики] сделают это [проголосуют за Байдена], то совершат ошибку, потому что эти выборы - мошенничество. Да, я уйду в таком случае, и вы это знаете. Но много вещей может произойти до 20", - сказал он.



То есть Трамп снова сам себе противоречит, что, в общем, свойственно эксцентричной натуре американского президента.



Интересно, что еще может произойти? Ведь суды всех уровней отвергли многочисленные иски юристов и сторонников Трампа, и даже Верховный суд, в котором большинство судей - сторонники республиканцев, не пошел навстречу, отклонив коллективный иск штатов, несогласных с итогами выборов.



6 января должно состояться утверждение Байден в конгрессе. Но это уже точно формальность. 20 января, в день инаугурации нового президента, Трамп должен покинуть Белый дом.



Вместе с тем в Конституции США упоминается лишь дата 20 января, которая и является финальной точкой. До нее теоретически что-то еще может измениться. Но только теоретически.



Что еще может припасти в рукаве Трамп, кроме нежелания добровольно покидать Белый дом?



И как это будет выглядеть? Его будут выносить оттуда, а он будет цепляться за перила?



- Вполне возможно, что это действительно была первая реакция президента, - считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.



- Но сложно поверить, что рациональный до мозга костей Трамп устроил истерику. Для пока еще главы США это скорее новый вызов, который он будет преодолевать. Да и в то, что он даст журналистам нужную им картинку - как военные силой выводят Трампа из Белого дома - поверить сложно. Скорее всего, это фейк CNN, целью которого является представить Трампа истериком.



"СП": - Какие еще нестандартные ходы может предпринять Трамп?



- Возможностей для нестандартных ходов почти не осталось - после голосования выборщиков сложно ситуацию откатить назад. Даже если Трамп сейчас начнет войну, то это вряд ли поможет избежать смены власти. Единственное, что сможет - это смерть Байдена до инаугурации. Но демократы ошибку, как с Рут Гинзбург, не повторят и дотащат больного избранного президента как минимум до инаугурации.



"СП": - Трамп всегда был эксцентричным политиком. Это его натура или игра на публику? Как система вообще пропустила такого человека? И возможно ли повторение, пусть не с самим Трампом, но с кем-то похожим?



- Это скорее натура. Такой он человек. Ну и, конечно, эту свою эксцентричность он капитализирует в деловые доходы и политические очки. Сложно сказать, что его система пропустила - скорее он стал следствием либо сбоя (как считают либералы), либо изменения этой системы, о чем говорят консерваторы и адекватные люди. Трамп - это ответ на кризис, который возник в американской власти. И ответ не только и даже не столько системы, но и электората.



"СП": - 6 января итоги выборов должен утвердить Конгресс. Ждут ли нас еще сюрпризы? Окончательная точка невозврата все же 20 января. Что-то еще теоретически может произойти?



- Теоретически, конечно, Сенат может не утвердить выборы. У республиканцев там большинство. Однако часть республиканцев сдала президента и свою партию, уже признала выборы состоявшимися, поэтому Конгресс, скорее всего, утвердит выборы. И Байден станет президентом.



"СП": - Сам Трамп до этого то говорил, что будет баллотироваться в 2024-м, то - что не будет. А вы как думаете, будет ли? Создается впечатление, что как у демократов, так и у республиканцев кадровая проблема - нет харизматичных политиков…



- А пока непонятно. До 2024 еще четыре года, а до старта избирательной компании - почти три. Нужно посмотреть, справится ли Байден с ситуацией, будет ли он вообще управлять страной, каковы будут настроения людей, насколько активным останется Трамп в публичном пространстве. Может, и не он пойдет, а Иванка. Посмотрим, в общем.



- Нужно понимать, что CNN - это не "средство информации", а орган агитпропа демпартии, - отмечает политолог-американист Владимир Можегов.



- Подобный орган создан не для того, чтобы говорить правду, он создан для агитации, пропаганды и создания установок центра. То есть даже когда CNN просто излагает факты, они излагаются с нужной стороны. В данном же случае "новость" можно рассматривать скорее как команду "антифа" и БЛМ (т. е. низовым органам Демпартии) - быть, в случае чего, наготове.



"СП": - Как отмечает телеканал, это тревожит некоторых его советников, однако мало кто из них верит, что так действительно произойдет. А может произойти? Что тогда? Подобные случаи были в истории?



- Произойти может еще много чего, при том, что выборы, что всем очевидно, были сфальсифицированы. Поэтому нервозность демократов и их партийных органов понятна. В истории США бывали случаи, когда исход выборов решался ведением чрезвычайного положения и прямым вводом войск, как это произошло в 1876 году, когда победу претендента Юга Сэмюэла Тилдена янки во главе с президентом Грантом остановили вводом войск в "мятежные" штаты и силовым - на штыках - выбором Хейза. Это было вскоре после гражданской войны, в период так называемой "реконструкции". Сейчас ситуация - на грани гражданской войны и в зеркальном отражении очень похожа.



"СП": - О чем говорит то, что Трамп даже после голосования коллегии выборщиков не намеревается публично признавать поражение на выборах? Это выражение беспомощности или у него припасен еще один козырь?



- Следующий "большой день" противостояния в Америке - 6 января. До этого времени многое еще может произойти. И да, у Трампа еще могут оказаться козыри. Теоретически еще не все потеряно. Правда, для этого партия во главе с Трампом должна демонстрировать единение и все возрастающую решимость. И народ Америки, те, кто голосовал за Трампа, должны чувствовать эту решимость, должны поддерживать ее, это должно быть напряжение звенящей нити. К сожалению, этого мы пока не видим. Наоборот, ощущается некоторая сумбурность и нескоординированость в противостоянии с глубоко эшелонированными укреплениями "Дипстейт" и Демпартии, поддержанными полным "господством в воздухе", то есть в информпространстве в целом.



"СП": - 6 января итоги выборов должен утвердить конгресс. Ждут ли нас еще сюрпризы?



- Да, я думаю - ждут. Республиканцы провели, например, демонстративное голосование "за Трампа" альтернативных выборщиков в спорных штатах: Пенсильвании, Джорджии, Висконсине, Мичигане и Неваде. Теоретически, например, эти альтернативные голоса, отправленные в Конгресс наряду с официальными голосами, могут быть рассмотрены законодателями в Конгрессе. Такие прецеденты также бывали: в том же, например, 1876 году или на Гавайях в 1960-м. Но для того, чтобы подобные сценарии сработали, должны быть как минимум массовые выступления: буквально море демонстрантов по всей стране, демонстранты, штурмующие Конгресс. Все это должно быть поддержано валом компромата на демократов и их фальсификации. Ничего подобного мы пока тоже не видим. Теоретически, опять же, Трамп может ввести военное положение. Но для этого нужны основания. Например, война. Наконец, за Трампа должна горой стоять армия, гвардия, ФБР, полиция. Столь мощной поддержки мы тоже не видим. Высшие чины армии и ФБР - это сегодня креатуры глубинного государства и неоконов. Америка насквозь поражена этой "раковой опухолью". Единственное, что можно сказать: едва ли Трамп представлял себе масштабы этого кошмара, когда шел во власть, но благодаря Трампу и мы, и весь мир смогли все это теперь увидеть воочию.



"СП": - До 20 января Трамп еще президент. Какие мины замедленного действия он может оставить Байдену и будет ли он это делать?



- Если выборы в Конгресс окажутся для республиканцев удачными и они смогут полностью контролировать обе палаты - а такое возможно, демократам придется очень несладко. Далее, если Трамп сможет сыграть роль неформального лидера той половины Америки, которая за него голосовала, и сформировать что-то вроде народного фронта, движения "Америка ферст", под флагом которого он приходил в президенты - он может сильно подпортить жизнь глобальному центру, который возвращается сегодня во власть вместе с Байденом. Об интриге этой глобальной войны я подробно пишу в книге "Мировая гражданская война", только что вышедшей в издательстве "Родина". Понятно, что рассказать в формате короткого интервью обо всем этом невозможно, а вот книга может ответить на многие вопросы. Источник - СвободнаяПресса

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