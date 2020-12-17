Россия не помешает Турции зачистить Карабах от мин и партизан, - В.Мухин

00:37 18.12.2020 После завершения работы саперов Анкара направит в зону конфликта основной контингент своих войск

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

17.12.2020



В зоне карабахского конфликта действуют военнослужащие Турции. 136 солдат и офицеров Сухопутных войск в составе азербайджанских подразделений "занимаются очисткой территории от мин и самодельных взрывчатых веществ" и обучают азербайджанских специалистов, сообщает турецкое Минобороны. Ряд СМИ Турции отмечают, что "после разминирования территорий в Карабах направится основной контингент турецких войск", эти данные подтверждают и в Азербайджане. Появление военнослужащих Турции идет вразрез с трехсторонними договоренностями Баку, Еревана и Москвы о том, что в зоне карабахского конфликта будут действовать только российские миротворцы.



Активное военное присутствие Анкары в Закавказье вряд ли отвечает геополитическим интересам Москвы. Но чем может ответить российское руководство? Чуть больше месяца назад, когда при посредничестве России удалось достигнуть прекращения огня в зоне карабахского конфликта, и в Баку, и в Анкаре заявляли о том, что турецкие миротворцы появятся в регионе. "Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", – заявлял, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что его страна и далее будет поддерживать Азербайджан. Их слова "корректировал" глава МИД РФ Сергей Лавров: "Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет". И вот получается, что и в Турции, и в Азербайджане позицию РФ, мягко говоря, не учитывают. А Москва это игнорирует.



Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции уверенно заявил, что Россия готова продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха, и дал высокую оценку и способностям Эрдогана. "Это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. И, если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца", – сказал глава РФ, добавив, что это "очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело".



С кем Москва имеет дело в лице Эрдогана, можно было понять, когда в ноябре 2015 года Турция в Сирии уничтожила российский боевой самолет Су-24, а год спустя 19 декабря турецкий террорист расстрелял в спину российского посла Андрея Карлова. По нынешним действиям РФ создается впечатление, что российское руководство отходит от своей первоначальной позиции не допускать Турцию на территорию Нагорного Карабаха. Никаких официальных комментариев по поводу начала деятельности турецких военных в зоне карабахского конфликта со стороны Кремля до сих не поступало. И это на фоне того, что взрывоопасная атмосфера в регионе сохраняется. СМИ активно цитируют заявление президента Армении Никола Пашиняна о том, что в Гадрутском районе в анклавных населенных пунктах Хцаберде и Хин Тахере, где ранее отмечались вооруженные столкновения, "сосредоточены подразделения Армии обороны Арцаха, российские миротворцы, азербайджанские войска и, по данным разведки, турецкие военные". "По нашим данным, в окружении находятся также российские миротворцы. Там есть проблема связи и коммуникации. Такие проблемы также у миротворцев", – говорил Пашинян. Сообщение "о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе" Минобороны России опровергло. Но ничего не было сказано о том, есть ли действительно в этом районе российские миротворцы, а также азербайджанские и турецкие военнослужащие. Комментируя эту ситуацию, Путин заметил: "Надеюсь, что единичный случай так и останется единичным".



Участие Турции в событиях дестабилизирует ситуацию в зоне конфликта. То, что на территории Карабаха действовали и действуют турецкие военные, ни в Турции, ни в Азербайджане не отрицали. Да и как тут отрицать очевидные вещи, когда на параде в Баку 10 декабря были представлены турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, уничтожившие более половины бронетехники армянских войск. На параде маршировали турецкие подразделения, в СМИ и соцсетях утверждалось, что за пультами управления беспилотников во время боевых действий в Карабахе сидели турецкие специалисты. Турецкие военачальники консультировали Генштаб ВС Азербайджана, а сейчас, видимо, руководят операциями по зачистке взятых под контроль территорий от армянских ополченцев-партизан.



Как уже сообщала "НГ" (см. номер от 01.12.20), в Карабахе действует турецкий спецназ из состава Сил специальных операций (ССО), имеющихся в составе ВС страны, которые уже прошли обкатку в Ливии и Сирии. И они, видимо, организуются на самом высоком уровне. Иначе как понимать, что, выступая 10 декабря на военном параде в Баку, лидеры двух стран (Эрдоган и Алиев), одержавших победу в карабахской войне, вдруг предъявили новые территориальные претензии к Армении. В Гадрутском районе, граничащем с Сюникской областью Армении, действительно остались анклавы, которые изначально считались армянскими с соответствующими вооруженными формированиями. После конфликта, происшедшего 11–12 декабря, именно там было зафиксировано первое с момента завершения войны в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня – боестолкновение. В ситуацию вмешались российские миротворцы. В селе Хцаберд были расположены армянские силы, а в селе Хин Тахер – миротворцы и азербайджанские военные.



На фоне этой информации Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило, что "на участке Хин Тахер и Хцаберд продолжает оставаться неизвестной судьба 73 человек. С первых же часов инцидента при содействии российских миротворцев ведутся неотложные работы по выяснению судеб наших военнослужащих". При этом до конца не выяснен вопрос, насколько обоснованно присутствие российских миротворцев в Гадрутском районе. На сайте Минобороны РФ в разделе "Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе" район села Хин Тахер (Кехне Таглар), обозначенного как Хинтаглар, на карте от 13 декабря (сейчас эта карта с сайта удалена) был впервые обозначен как вошедший в зону ответственности "Юг". Но уже на карте от 14 декабря этот район был вновь помечен как подконтрольный Азербайджану.



В четверг поступали сообщения о появлении российских миротворцев в районе армянского Капана. Это совсем рядом с "мятежными" анклавами (откуда можно при необходимости обстреливать город, применяя артиллерию). Сейчас армянские пограничники готовятся там к демаркации границы с Азербайджаном. При этом население региона выступает против передачи населенных пунктов Хин Тахер и Хцаберд под контроль Баку. Звучат воинственные заявления, на которые Баку реагирует аналогично. Пока нет информации о том, участвует ли турецкая сторона в переговорном процессе по этой теме. Но ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар уже заявлял, что "если договоренности по Карабаху будут нарушены, мы можем немедленно перейти к военному варианту" (решения вопроса. – "НГ"). "Мы уже взяли на себя ответственность за безопасность освобожденных территорий Азербайджана", – сказал Акар. Источник - ng.ru

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