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Дейтонское соглашение 25 лет спустя – обстановка требует новых решений, - А.Мезяев
00:55 18.12.2020

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 17.12.2020

Первый эксперимент глобального управления

В эти дни отмечалось 25-летие Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине. 14 декабря 1995 года в Париже был подписан договор о мирном урегулировании в одной из республик бывшей СФРЮ, парафированный в Дейтоне (США) месяцем ранее. Договор подписали президент [тогдашней] Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, президент Сербии Слободан Милошевич и президент Хорватии Франьо Туджман.

В 1995 году заключение мирного соглашения было большим достижением, но четверть века спустя обстановка требует новых решений. Главное сегодня – выход Боснии из-под внешнего управления.

Статус Боснии и Герцеговины является уникальным. БиГ – это новообразование под прямым управлением извне. Фактическим главой БиГ является не Президиум, а так называемый Высокий представитель. Конституционный суд страны включает иностранных судей. Зарубежными органами внешнего управления являются Европейский союз (Еврокомиссия и комиссар ЕС по внешней политике) и Международный остаточный механизм по уголовным трибуналам (ублюдочный орган, по сути это сменивший вывеску МТБЮ).

Функционирование власти в БиГ пробуксовывает: уже много месяцев не могут сформировать правительство одной из составных частей БиГ – Мусульманско-хорватской федерации; то же самое – в двух из десяти кантонах. Не может собраться Конституционный суд БиГ, все составные части федерации блокируют назначение туда новых судей.

Дипломатический кризис, который может вылиться в кризис государственный, возник в связи с попытками двух членов Президиума БиГ признать независимость Косово. Лишь голос председательствующего в Президиуме М. Додика (представителя Республики Сербской) заблокировал это признание. М. Додик заявил, что, если остальные члены Президиума протащат признание Косово, Республика Сербская немедленно провозгласит независимость; М. Додик добавил, что это произойдет и в случае если признание Косово совершит Сербия!

В ноябре РФ проголосовала за представленный Соединенными Штатами проект резолюции Совета по Боснии, которым полномочия военной миссии Евросоюза ("Операция Алфея") продлены еще на год.

Россия тем не менее постоянно отмечает, что ситуация в БиГ перестала представлять угрозу международному миру; РФ выступает за ликвидацию должности Высокого представителя В. Инцко. Представитель упирается, и его доклады Совету Безопасности ООН полны тревоги о том, как БиГ рухнет без его заботливой опеки. В последнем докладе в СБ ООН В. Инцко напомнил, что БиГ находится в зависимости от международной помощи.

Прекращение опеки блокируется не только наместником, но и теми наднациональными/глобальными кругами, которые управляют Боснией. Так, Германия решила осудить Россию на одном из последних заседаний Совета Безопасности ООН. Особенную ярость у германского представителя вызвало "молчание России" в отношении воспевания сербскими властями "военного преступника". Отвечая на выступление германского представителя в СБ ООН, российский представитель выразил благодарность за возражения по поводу прославления военных преступников, но заметил, что эти возражения не должны быть избирательными, а должны распространяться на героизацию нацистов в странах Евросоюза и странах-кандидатах на прием в ЕС.

Дополним ответ российского представителя. "Военным преступником" Германия назвала скончавшегося несколько недель назад М. Краишника, главу парламента Республики Сербской в 1991-1995 гг., который был признан виновным Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). Его именем руководитель Республики Сербской предложил назвать одну из улиц. Приговор в отношении Краишника – один из ярких примеров фальшивых судебных приговоров, ибо подсудимый не совершил ни одного преступления лично. М. Краишник внес большой вклад в спасение сербов во время разнузданной этнической чистки, проводившейся бошняками и хорватами. За это его осудили – без единого доказательства совершения хотя бы одного преступления – на 27 (!) лет тюрьмы.

* * *

Состоявшийся в эти дни визит министра иностранных дел России С.В. Лаврова на Балканы (он посетил Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию) не случаен. Во время визита российского министра в БиГ произошел дипломатический инцидент: во встрече в Президиуме Боснии и Герцеговине отказались участвовать два других его члена (от бошняков и хорватов). Встреча в Президиуме состоялась только с представителем сербского народа БиГ М. Додиком.

В этом году М. Додик является председательствующим в Президиуме, так что демарш двух членов не повлиял на результативность переговоров, хотя и показал нежизнеспособность БиГ как государства, управляемого извне. Комментируя инцидент, С.В. Лавров назвал его "несущественным для развития отношений с народами БиГ". Он добавил, что отказавшиеся от встречи члены Президиума "не являются самостоятельными" и "явно действуют по чьей-то подсказке". Эти "кто-то" хорошо известны. Несколько лет назад тогдашний Высокий представитель ЕС Ф. Могерини прямо утверждала, что Балканы – зона интересов Евросоюза и всем остальным, включая Россию, там делать нечего.

Несмотря на внутренние противоречия в БиГ, отношения России с этим государством развиваются. Россия является одним из главных торговых партнеров и иностранных инвесторов БиГ. В прошлом году внешнеторговый оборот РФ с Боснией составил $137 млн. Из-за "коронавирусных" ограничений в 2020 году объем товарооборота упал более чем на треть. Босния и Герцеговина многие годы получает из России газ (в БиГ работают "Газпром" и "Зарубежнефть"). По просьбе М. Додика в апреле 2020 г. Россия оказала гуманитарную помощь Республике Сербской в борьбе с COVID-19 (в течение двух недель в РС работали медики и санитарные службы российской армии).

Подводя итоги четверти века действия Дейтонских соглашений, напомним недавнее выступление Постоянного представителя России в СБ ООН, где он дал характеристику этому договору: "Дейтон, естественно, был прорывом, который позволил остановить самое худшее. Но теперь государство должно становиться на ноги, идти по пути развития. У Боснии и Герцеговины есть все предпосылки для этого". Ту же мысль подчеркнул министр иностранных дел РФ, который в приветствии международной конференции "Наследие мира", посвященной 25-летию Дейтонского соглашения, отметил, что название конференции "сформулировано правильно" и как раз "наследие мира" свидетельствует о том, что международное сообщество свои задачи в БиГ выполнило. "В продолжении внешней опеки это суверенное и независимое государство более не нуждается".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608242100
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