 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 18.12.2020
10:02  Мирзиеев, вслед за Путиным, приказал "стабилизировать цены на продукты питания"
10:00  Почему народ любит Сталина? - Вардан Багдасарян
08:16  Пекин готовит войска к уличным боям на Тайване, - В.Скосырев
08:13  Макрон захворал КОВИдом
00:55  Дейтонское соглашение 25 лет спустя – обстановка требует новых решений, - А.Мезяев
00:39  Расовые теории и мировое господство, - С.Печуров
00:37  Россия не помешает Турции зачистить Карабах от мин и партизан, - В.Мухин

Четверг, 17.12.2020
20:50  Трамп никуда не уйдет. Теоретически для него еще не все потеряно и "большой день" впереди
20:47  "Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы…": методы исправления по-туркменски
20:27  "Революция дронов": как беспилотники изменят ведение войн
20:22  Извращенное понимание демократии в 2020 году (полемика с Фукуямой), - В.Овчинский
20:08  Солженицын был прав: мужество покидает французов, - Филипп Бильже
20:06  Вашингтон ищет в Киргизии прозападного лидера, - В.Панфилова
20:02  Казахстан вроде как договорился с "Карачаганакским консорциумом" и получит $1,3 лярда допприбыли
19:57  России сократили срок спортивной дисквалификации с 4-х до 2-х лет. Постыдное паскудство
17:41  Темур Давлетов назначен хокимом Хивы, Ойбек Холбоев - Ургенча
17:39  Умер многострадальный мэр Харькова Геннадий Кернес
16:19  Новая книга Т.Тутновой. "Ракетно-космическая деятельность КНР: возрастающая роль в международных отношениях"
16:18  Эрдоган укажет американцам на дверь?
16:15  Эмомали Рахмон смягчил наказание за возбуждение национальной и религиозной вражды
16:14  Навального технично слили все: любопытные факты и мнения
16:10  Доноры никогда не действуют бескорыстно... Обратная сторона гумпомощи странам-попрошайкам, - "Къ"
16:08  США. Черным по белому. Расовые конфликты или бунт против собственной истории? - А.Сабов
16:03  Ташкент. Кровавый декабрь 1917. Гибель генерала Коровиченко (история), - А.Волосевич
11:32  Убийства иранских и российских ученых – результат тайных операций спецслужб? - В.Малышев
11:31  Рос-шоу-мена Пельша наняли снимать "документально-фантастический фильм" про будущее Узбекистана
10:03  Брата экс-КырПреза Асылбека Жээнбекова готовят "на посадку"
09:25  Выборы Кырпрезидента. ЦИК проверит нарушение Садыром Жапаровым правил агитации
09:18  Почему победа Байдена – пиррова! - Д.Минин
09:17  На что способен и к чему не способен цифровой юань, - В.Катасонов
09:09  Новые американские условия могут рассорить участников ядерного соглашения с Ираном, - "Къ"
07:06  Русскому языку в Молдове вернули статус "языка межнацобщения"
06:58  Питерские депутаты восстали против обвиненного в коррупции губера Беглова
05:20  Выборщики присудили победу Байдену, но политическое напряжение в Америке не спадает, - В.Прохватилов
02:47  Каким должно быть территориальное деление Казахстана?
02:42  Хантер Байден попал под новое расследование. Мочит репутацию папе
01:45  Казахский бай: кто он – благодетель или эксплуататор?
00:35  "Пятерка" уговаривает Иран и США сесть за стол переговоров, - "НГ"
Среда, 16.12.2020
23:06  Мирзиеев приказал снизить объем экспорта газа ради нужд населения
22:38  Хафтар может дать повод для санкций против Кремля, - И.Субботин
21:26  Реформа госуправления и госслужбы Казахстана: итоги полутора лет, - Д.Ашимбаев
20:42  Русский язык в экс-СССР опустили ниже плинтуса: говори "Шымкент", - М.Артемьев
20:00  Le Figaro: Трансгендерное безумие американских подростков
19:38  Из телохранителей в министры. КырКарьера Джаныбека Бакчиева
19:21  Турция зовет Россию и Грузию мириться, - "СП"
17:23  Украинский урок. О дифференциации штанов и этических диспропорциях майданного человека, - Е.Фатеев
12:51  Сапоги в океанах. Зачем России военная база в Судане
12:46  Армения и Азербайджан развязали войну трактовок
12:43  Успехи в борьбе с вирусом подхлестнули национализм в КНР, - В.Скосырев
08:55  Изуверская демократия. Убийства австралийским спецназом мирных афганцев всколыхнули мировые СМИ, - С.Князев
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Макрон захворал КОВИдом
08:13 18.12.2020

Токаев поддержал Макрона
И пожелал ему скорейшего выздоровления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает zakon.kz.

Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
У Макрона 17 декабря диагностировали коронавирус.

Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!

- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 18, 2020

Источник - zakon.kz
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