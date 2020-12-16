Макрон захворал КОВИдом

08:13 18.12.2020

Токаев поддержал Макрона

И пожелал ему скорейшего выздоровления.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает zakon.kz.



Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

У Макрона 17 декабря диагностировали коронавирус.



Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!



- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 18, 2020