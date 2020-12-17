Пекин готовит войска к уличным боям на Тайване, - В.Скосырев

08:16 18.12.2020

КНР обещает применить силу, если остров провозгласит независимость



Владимир Скосырев

17.12.2020



Военные материкового Китая и Тайваня ожидают танковых сражений в городах.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учение, на котором отрабатывались приемы войны в городах Тайваня. Группировка "красных", базирующаяся в провинции Чжэцзян, в составе 230 солдат и 30 танков вступила в схватку с "голубыми", которые изображали тайваньцев. Они располагали 70 солдатами и 6 танками. Уже через три часа атакующим удалось сломить сопротивление противника, хотя он возвел заграждения и заложил мины. Военный комментатор в Китае сказал, что маневры, которые показало центральное ТВ страны, должны послужить предостережением сторонникам отделения Тайваня от КНР. Отношения между Пекином и Тайбэем особенно обострились после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь отказалась признать принцип существования одного Китая.



В маневрах были задействованы танки 96А и боевые машины пехоты 04, которые лучше всего приспособлены к сражениям не только на улицах городов, но и на пересеченной местности, когда приходится продвигаться в горах, форсировать реки по дну или по временной переправе. Как отметило китайское ТВ, учение моторизованных пехотных подразделений поможет солдатам, которых готовили к войне в горах, овладеть новыми для них навыками городского сражения.



По словам военного эксперта Сун Чжунпина, который живет в Гонконге, НОАК понимает, что операция по захвату острова будет сложной. Нужно перебросить личный состав и военную технику через пролив. Будут использованы десантные корабли типа 075 и 071. Форсирование Тайваньского пролива – чрезвычайно сложная задача. К ее выполнению привлекут сухопутные войска, ВМС, ВВС.



Военный эксперт Чи Леи, работающий на Тайване, сказал, что группировка НОАК, расположенная в провинции Чжэцзян, сконцентрировалась в первую очередь на том, чтобы овладеть тактикой боя в городских условиях. Танк 96-А весом 45 т способен успешно действовать также на острове с его бесчисленными ручьями, холмами и мостами. Но военные Тайваня куда лучше знают особенности ландшафта родного острова.



Как отмечает газета South China Morning Post, отношения между Пекином и Тайванем особенно обострились после того, как была переизбрана президент Цай Инвэнь, лидер Демократической прогрессивной партии. Она склоняется в пользу сохранения независимости острова де-факто и отказывается принять принцип существования "одного Китая", который был согласован между обеими сторонами Тайваньского пролива в 1992 году.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов отметил: "НОАК перестроилась в соответствии с требованиями современного военного искусства. Она отказалась от прежней системы военных округов и создала стратегические командования на театрах военных действий по образцу США. Главный вопрос для них – отработка взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск. Увеличилось число учений. Цель их – предотвратить раскол государства и окончательное отделение Тайваня. Ради этого Китай в крайнем случае готов использовать силовой фактор".



Эксперт напомнил, что в Китае в 2005 году был принят закон о предотвращении раскола государства. "Он нацелен на решение тайваньской проблемы. Китай тут уже немалого добился. Экономика Тайваня в значительной степени интегрирована с КНР. На материке работают сотни тайваньских фирм, общая численность тайваньских бизнесменов там превышает 1 млн человек. Размер товарооборота с континентом последние несколько лет держится в районе 200 млрд долл. Развиваются и культурные связи", – сказал Каменнов.



Естественно, со сменой администрации в Белом доме встает вопрос: продолжит ли избранный президент США Джозеф Байден линию Дональда Трампа, который сделал несколько шагов с целью поднять американо-тайваньские отношения на новый уровень. К примеру, остров впервые посетил американский политик в ранге министра. Эта тема, понятно, чрезвычайно интересует руководство Тайваня. Ей была посвящена конференция, организованная в Тайбэе мозговым трестом Prospect Foundation. Вывод ее участников сводился к следующему. Байден, вероятно сохранит стратегию, направленную на сдерживание китайской экспансии. Но возможны небольшие коррективы.