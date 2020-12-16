Мирзиеев, вслед за Путиным, приказал "стабилизировать цены на продукты питания"

10:02 18.12.2020

Мирзиеев поручил стабилизировать цены на продукты питания



Шавкат Мирзиеев поручил стабилизировать цены на продукты питания. Президент резко раскритиковал завышение цен на продовольствие, дал ряд поручений по предотвращению таких случаев, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу главы государства.



Об этом стало известно по итогам прошедшего сегодня в Ташкенте видеоселекторного совещания.



Ответственным ведомствам поручено создать штабы в каждом регионе и жестко пресекать спекуляции ценами. Будет образована межведомственная рабочая группа для ежедневного анализа оборота, цен на базовые продовольственные товары на внутреннем и внешнем рынках, текущих потребностей и спроса.



Учитывая растущий спрос в преддверии Нового года, президент отметил важность насыщения рынка продукцией, организации ярмарок на дехканских рынках и в крупных торговых комплексах, поставок и реализации на них товаров по сниженным ценам.



Прогнозируется, что цены на мировом рынке продовольствия будут иметь резкие колебания. Поэтому был создан специальный фонд и выделено 50 миллионов долларов на гарантированные поставки основных видов продукции на внутренний рынок.



Ответственным лицам дано указание сформировать за счет этих средств запасы прежде всего растительного масла и других базовых продуктов минимум на 3 месяца. Аналогичные меры будут приняты и через фонды, созданные при хокимиятах.



Премьер-министру поручено координировать всю работу по обеспечению продовольственной безопасности, проводить интервенции по закупке необходимых продуктов питания на основе анализа внутреннего рынка, поддерживать при этом предпринимателей.