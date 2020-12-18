Камо грядеши, Украина? Горячая зима и главное разочарование года, - В.Пойманов

11:22 18.12.2020

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 18.12.2020



На Украине произошло знаковое событие: власти прибегли к силе для разгона участников "налогового майдана" – предпринимателей, которые с начала декабря требуют отмены законов, усиливающих налоговое бремя на малый бизнес, и протестуют против полного локдауна, намеченного на 8-24 января 2021 года. Локдаун, по мнению лидера украинских предпринимателей Сергея Доротича, задуман для того, чтобы окончательно добить тех, кто уцелел после весенней волны коронавируса и ноябрьского "карантина выходного дня".



15 января протестующие попытались установить на майдане Независимости армейские палатки, но подчиненные Авакова их отобрали после непродолжительного противостояния, напоминавшего ожесточенную драку; применялись дымовые шашки, слезоточивый газ, в результате чего пострадали и участники протеста, и полицейские.



Столкновения на майдане, 2020 год



Действо в некоторой степени напоминало майдан семилетней давности, участников которого Зе-команда официально почитает. Как остроумно и точно заметила по этому поводу юрист Елена Лукаш, "протест, не разрешенный посольством США, является преступным".



Горняки Кировограда протестуют



Столь вызывающая демонстрация силы со стороны украинской власти имеет и другую причину – кресла под сидящими "наверху, закачались: в начале зимы произошли акции протеста горняков государственных шахт, которые устраивают забастовки, блокируют автодороги, пикетируют органы власти. Основная причина недовольства – долги рабочим по зарплате, достигшие 1,7 млрд. гривен. Лидер профсоюзов Михаил Волынец заявил, что если правительство не рассчитается с шахтерами до 20 декабря, они начнут всеукраинскую акцию протеста. 16 декабря горняки перекрыли три дороги национального значения в Кировоградской области, протестуя против приостановки работы урановых шахт и невыплаты зарплат.



Михаил Волынец



Горняки только собираются в Киев, а медики уже присоединились к предпринимателям. В январе-октябре задолженность по заработной плате в сфере здравоохранения выросла в 2,5 раза и достигла 43,3 млн. грн. Такое пренебрежение к врачам в условиях, когда людям навязали масочный режим и народ пугают "страшной болезнью", разумному объяснению не поддается. Учителя среди протестующих тоже присутствуют. Их пока немного, но можно не сомневаться, что будет больше: ведь повышать им зарплаты до конца 2022 года никто не собирается.



Будь эта власть разумна, она попыталась бы снизить градус напряжения в обществе, но Зеленский и его "слуги народа", кажется, решили раскалить наступившую зиму докрасна. Верховная рада приняла бюджет на 2021 год, обкорнав расходную часть исключительно в свою пользу. Раде достанется больше на 500 млн. грн., один нардеп обойдется казне в полтора миллиона гривен. Расходы на кабмин вырастут на 79,3 млн., на МВД – на 800 млн., на МИД – на 500 млн., на офис президента – на 40%. Ну а меньше денег станет, естественно, на социальное обеспечение, на образование, на медицину. Яркая картина глубочайшего расслоения общества!



Медики протестуют тоже



Учитывая протесты и тот факт, что "слуги народа" с треском проиграли выборы в регионах, как, спрашивается, они собираются удерживать власть на местах? Ответ простой: путем подтасовок, закулисных интриг и узурпации. Это подтвердил скандал в Запорожском областном совете. Депутаты не смогли выбрать главу совета в сессионном зале, и тогда кандидат от "слуг народа", нынешний председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин заперся в своем кабинете с частью депутатов, после чего его и объявили председателем.



"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что обратится в СБУ и Государственное бюро расследований с требованием расследовать попытку насильственного захвата власти. Несколько депутатов подали заявление в полицию, обвинив должностных лиц Запорожской облгосадминистрации в совершении переворота и фальсификации голосования.



Трудно сказать, был ли Зеленский в курсе того, что готовилось и произошло в Запорожье, но нет сомнений, что такие замашки "слуг народа" еще больше отразятся на его популярности, и без того тающей на глазах. Согласно последнему опросу социологической службы Центра Разумкова, 42% респондентов назвали Зеленского "главным разочарованием 2020 года". Сейчас даже Порошенко выглядит в глазах народа лучше: тот же показатель у него – 10%.



А Запад, как всегда, готов падающего подтолкнуть. Bloomberg опубликовал статью, в которой говорится, что поддержка Зеленского в народе уменьшается, тогда как помощь западных доноров сокращается. Зеленский, пишет Bloomberg, "ведет опасную игру, которая проявит его неспособность руководить политическими событиями". Собственно, неспособность уже налицо, она вполне проявилась.



Коварный удар нанес Зеленскому и Евросоюз: потребовал, чтобы Украина сняла запрет на экспорт необработанного леса-кругляка, введенный в 2015 году. В Брюсселе рассматривают Украину исключительно как источник сырья, если кто еще не понял, для чего требовалось "соглашение об ассоциации" с ЕС. Сейчас в Европу вывозится с Украины больше незаконно добытой древесины, чем из любой другой страны мира. Вот такая самостийность.