Установлена цена патента для мигрантов в Москве и МО в 2021 году

11:50 18.12.2020

Установлена цена патента для мигрантов в Москве и МО в 2021 году - закон© Sputnik / Кирилл Каллиников



В столице РФ и Московской области незначительно снизился региональный коэффициент, формирующий сумму патента для мигрантов.



ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Патент для мигрантов в Москве не станет дороже, так как региональный коэффициент был снижен до 2,3878. Данное значение установлено в законе "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения".



Таким образом, сумма патента в 2021 году останется прежней, как и в 2020-м - она составит 5 341 рубль.



© SPUTNIK / КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ

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В Московской области региональный коэффициент также был снижен до 2,27647. Такое значение было зафиксировано в законе № 232/2020-ОЗ "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2021 год".



Согласно документу, стоимость патента в Московской области для мигрантов также не изменится: она останется на уровне 2020-го и составит 5 092 рубля.



Ранее в МВД России разработали законопроект, облегчающий трудоустройство иностранных граждан в РФ. В соответствии с проектом, иностранцам больше не понадобится разрешение на работу или патент для трудоустройства на крупных международных предприятиях в России.