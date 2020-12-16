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ТаджВласти предупредили о "возможном" введении ограничений на подачу электроэнергии
12:09 18.12.2020

Власти Таджикистана предупредили о возможном введении ограничений на подачу электроэнергии
Декабрь 16, 2020
Муллораджаб Юсуфзода
Афсона Акобиршоева

Спустя неделю после того, как энергохолдинг "Барки точик" заявил о восстановлении бесперебойной подачи электроэнергии, власти Таджикистана заговорили о возможном введении лимита на электричество.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 15 декабря на рабочем совещании с участием членов правительства, руководителей Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе районов столицы, городов и районов республиканского подчинения призвал население к экономному использованию электроэнергии и предотвращения ее потерь. Даже при наличии достаточного водоснабжения, отметил Рахмон, в случае неэкономного использования электроэнергии вновь возникнет необходимость введения ограничения на ее подачу,

С первых числе ноября до 10 декабря жители регионов Таджикистана жаловались на отключение электричества с 8 часов утра и до 17 часов вечера. Компания "Барки точик" заявила, что перебои с электричеством связаны с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях.

9 декабря компания заявила, что с завтрашнего дня во всех регионах начнут бесперебойно получать электроэнергию.

"Барки точик": люди стали бережно использовать электроэнергию

Нозирджон Едгори, пресс-секретарь энергохолдинга "Барки точик" 16 декабря в беседе с Радио Озоди заявил, что властями предприняты все меры для того, чтобы исключить возможность введения лимита на подачу электроэнергии.

"Мы призвали население к бережному использованию электроэнергии, чтобы обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии по всей стране. Могу сказать, что наш призыв был услышан жителями страны, люди стали бережно относиться к использованию электричества", говорить официальный представитель "Барки точик".

Ранее МВД Таджикистана сообщило, что создан единый штаб по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к электросетям. Штаб проведет разъяснительную работу среди населения, а также проверит системы потребления электроэнергии в домах и на предприятиях, сообщила пресс-службе правоохранительного ведомства.

Уголь и дрова вместо электричества

Экономить потребление электроэнергии и использовать для отопления уголь и дрова призвал 14 декабря в ходе встречи с представителями энергосектора и госслужащими владельцев частных домов мэр Худжанда Фирдавс Шарифзод. Кроме того, представителям энергосектора было предписано выключать уличное освещение в период с ноля часов ночи до шести утра. Освещение будет включаться только на один час - с шести до семи часов утра для обеспечения работы дворников.

Мэр Худжанда порекомендовал владельцам кафе и магазинов не использовать электрические вывески в вечернее и ночное время. Для отслеживания исполнения рекомендаций в городе был создан соответствующий штаб.

Хомиджон Орифов, ученый и бывший сотрудник компании "Барки точик" недоумевает: если резервуар Нурекской ГЭС пополнился и этого достаточно для бесперебойной подачи электроэнергии, почему власти заявляют о возможном введении ограничений на ее подачу. "Куда денется электроэнергия, где ее используют? Может быть, власти заключили какие-то новые соглашения на продажу электроэнергии в другие страны? К сожалению, этого никто не знает. Что касается экономного использования электроэнергии, то беречь электроэнергию необходимо круглый год", говорит наш собеседник.

Мирзорахим Усмонов, житель Файзабадского района отмечает, что жители и так вынуждены беречь электричество. "Люди понимают, что нужно рационально использовать каждый киловатт-час электричества, чтобы не платить лишние деньги. Именно для этого мы используем энергосберегающие лампочки, а свои дома отапливаем углем", подчеркнул Усмонов.

Тем временем, жители некоторых районов жалуются, что несмотря на свои обещания власти отключают электричество на один-два часа. Такие жалобы в Радио Озоди поступили, в частности, от жителей Хуросонского района Хатлонской области.

Отсутствие электричества в осенне-зимний период – старая проблема для жителей Таджикистана. После обретения независимости жители столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Хотя в 2017 году власти заявили, что энерголимит по всей стране снят, практика прекращения подачи электричества населению в определенные часы продолжилась.

Между тем, по официальной статистике, в октябре Таджикистан экспортировал электроэнергии на 2 млн долларов, а экспорт электроэнергии в сравнении с 2018 годом был на 1,6 млн долларов меньше.

За 10 месяцев 2020 года Таджикистан произвел 16,1 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 5,1 процента меньше, чем в 2019 году. В 2020 году страна продала электроэнергии на 50,3 млн долларов трем странам - Узбекистану, Афганистану и Кыргызстану. В этом году Таджикистан получил за счет продажи электроэнергии на 39 млн долларов меньше, чем в 2019 году.

Источник - Радио Озоди
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