 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Власти Афганистана: сотни иностранных боевиков переместились к таджикской границе
12:10 18.12.2020

Декабрь 17, 2020

Власти афганской провинции Бадахшан подтвердили, что "несколько сотен иностранных боевиков переместились из районов Джурм и Вардудж в приграничные с Таджикистаном районы Моймай, Нусай и Регистон"

Ахтармухаммад Хайрзода, заместитель губернатора провинции Бадахшан, сказал 16 декабря афганской службе Радио Озоди, что "почти 450 иностранных террористов из различных государств мира находятся на территории этого горного края".

Собеседник также отметил, что по их информации, боевики связаны в основном с четырьмя группировками – Джамоат Ансоруллох, Исламское движение Туркестана, Исламское движение Узбекистана и Исламский Имарат Кавказа. "Главным гнездом, где обосновались боевики, является район Вардудж. Воспользовавшись нестабильной ситуацией в провинции, боевики перебрались в районы Моймай и Нусай и орудуют сейчас там. И это, конечно, вызывает опасения в Таджикистане", - сказал Хайрзода.

Таджикские власти говорят, что ими установлено от 80 до 100 граждан Таджикистана, которые находятся в провинциях Тахор и Бадахшан в рядах террористических и экстремистских группировок.

По словам источника в правительстве Таджикистана, властями предпринимаются всевозможные меры, чтобы не допустить проникновения террористов на таджикскую территорию. 16 декабря анонимный источник в пограничных войсках Таджикистана сказал Радио Озоди, что они отслеживают ситуацию в приграничных афганских районах вместе с афганскими властями.

"У нас постоянная связь с афганскими властями и как только боевики приближаются к линии государственной границы, мы немедленно получаем оповещение. У пограничников есть силы и средства, чтобы противостоять всем этим группам", - сказал источник.

Хилватшох Махмуд, таджикский журналист, не понаслышке знающий проблемы в регионе, сказал афганской службе Радио Озоди, что присутствие иностранных боевиков в приграничных районах Бадахшана представляет серьезную угрозу для стран региона. Он говорит, что для иностранных боевиков нет дела до особенностей религии в той или иной стране и, если их не остановить, они могут стать самой серьезной угрозой.

"Террористы, которые находятся сейчас вдоль линии афганско-таджикской границы, представляют, несомненно, большое беспокойство для Афганистана и Таджикистана. Нужно всеми возможными способами остановить этих террористов, иначе они создадут проблемы для всех стран региона", - отметил журналист.

Самеуллох Сайхун, региональный обозреватель из провинции Бадахшан, считает, что если правительственные власти не предпримут серьезных мер в отношении иностранных боевиков в регионе, то это может иметь ужасающие последствия.

"Озабоченность вызывает то обстоятельство, что если центральное правительство в Афганистане не станет серьезно заниматься ситуацией с безопасностью в Бадахшане, напротив, страны Средней Азии, России и Китая не будут равнодушно смотреть на эти проблемы. Возможно даже, что могут ударить по афганскому Бадахшану и тогда в недалеком будущем этот регион станет полем битвы между такими сильными сверхдержавами, как Китай и Россия, с террористическими группировками", - отметил Сайхун.

Местные власти в Афганистане отмечают, что иностранные боевики воюют бок о бок с талибскими отрядами. Однако Забехуллох Муджохид, официальный представитель Движения Талибан, опроверг такую информацию, заявив, что талибы не нуждаются в помощи иностранных боевиков.

Источник в силовых структурах Таджикистана заявил, что эти боевики воюют под флагом Талибана, однако их расследование показало, что группа Ансоруллох все еще связана с Аль-Каидой.

"Они очень жестоки. На видео видно, что афганские офицеры и солдаты сдаются в плен, думая, что это талибы, однако эти боевики не берут их в плен и жестоко убивают военнослужащих. В то же время талибы, если им сдаются солдаты и офицеры, берут их в плен, чтобы затем обменять на плененных ранее своих боевиков", - пояснил информированный источник.

Фаридун Ходизода, аналитик по религиозным вопросам, говорит, что возможно, боевики имеют связь и взаимодействуют с Аль-Каидой, "однако их взаимоотношения с Талибаном очень хорошие и они сотрудничают с талибами".

В соответствии с февральским соглашением между США и Движением Талибан о прекращении огня, талибы заявили, что не позволят каким-либо террористическим группам или организациям нанести урон интересам Соединенных Штатов или их союзников в Афганистане. В случае, если талибы исполнят свои обещания, Америка обязалась вывести свои вооруженные силы из Афганистана в первой половине следующего года.

Нынешнее правительство Соединенных Штатов заявило, что к 15 января 2021 года численность американских военнослужащих в Афганистане уменьшится с 4,5 до 2,5 тыс. В то же время многие в США и в Европе предостерегают Вашингтон от такого поспешного вывода войск из Афганистана.

Ахтармухаммад Хайрзода заявил, что досрочный вывод американских войск также повлияет на ситуацию в афганском Бадахшане. Провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном и имеет общую границу протяженностью более 900 километров.

Источник - rus.ozodi.org
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